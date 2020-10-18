Земля вошла в облако астероидов!

Как только что сообщает watchers.news со ссылкой на обновление NASA, за период с 15 по 18 октября 2020 года астрономы славного космического агенства обнаружили ДЕСЯТЬ новых астероидов, 5 из которых за этот период пролетели мимо Земли на дистанции ближе лунной, а еще 5 пролетят до 22-го октября:

2020 TS1 – 12 октября

2020 TD7 – 13 октября

2020 TK7 – 14 октября

2020 UE – 15 октября

2020 TG6 – 17 октября

2020 TE6 – 18 октября

UX 2020 – 19 октября

2020 TF6 – 19 октября

2020 UA – 21 октября

2020 UY – 21 октября

Так же еще 5 астероидов пройдут на дистанции немногим более 1 LD:

Размеры камней не критически большие, самый крупный (2020 TF6) диаметром 20 метров пройдет завтра, 19 октября, на дистанции 0.4 LD, еще один (2020 TE6) пройдет мимо скорее всего сегодня. Однако, не в размерах дело – шокирует само количество: десять штук за неделю на дистанции меньше LD – такого не было никогда!

Таким образом вангования разного рода пасторов, сообщения инсайдеров подтвердились на 100% – ЗЕМЛЯ ВХОДИТ В ОБЛАКО АСТЕРОИДОВ!

Очевидно, что к этому и готовятся военные в соединенных штатах.

Очевидно, что с этим и связаны зафиксированные 17 октября гамма всплески.

Какое отношение имеют метеориты к EMP-удару, к которому готовятся американцы?

Идея состоит в том, что, как показал господин Е.В Дмитриев, с кометами и с космической пылью связана такая интересная штука как КЭМИ – кометный электромагнитный импульс.

Когда в Солнечной системе появляется пылевое облако, оно немедленно начинает бомбардироваться солнечным ветром, в результате чего облако приобретает колоссальный электрический заряд. И когда в облако входит какая-нибудь планета – по ней начинают колотить молнии исполинской мощи, которые Дмитриев назвал кометным электромагнитным импульсом.

А почему возникают в преддверии КЭМИ возникают гамма-всплески? На этот вопрос ответили NASA. Как они объясняют в предлагаемом ниже учебном фильме – при возникновении любой молнии электроны достигают световых скоростей, бомбардируют атомы, в результате чего появляются “темные молнии” из антиматерии, сопровождаемые гамма-всплесками:

Концентрация астероидов в околоземном пространстве увеличилась невероятно, а там где группой летят астероиды – там есть и космическая пыль. Но где есть пыль – там есть и молнии, а они и дают гамма-всплески, которые мы наблюдаем. Поэтому сейчас вокруг Земли начнет твориться настоящая свистопляска с огнями святого Эльма на спутниках и МКС, а прославленные космонавты, если их не спрячут в священный бассейн, будут выходить в эфир с нимбами. И это – при хорошем раскладе.

При плохом – где-то впереди по курсу Землю ждет не космический мусор в виде камешков диаметров по 5-50 метров, а летит глыба диаметров несколько километров, которая скоро станет с планетой Земля одним целым. Согласно вангованиям пасторов этот цирк будет где-то в ноябре -декабре, но все может произойти и гораздо раньше, так что следим за развитием событий.

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