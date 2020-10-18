Вы не станете по-настоящему сильной личностью, пока не воспитаете в себе эти 7 черт характера

Если вы отличаетесь харизматичной, вдохновляющей и привлекательной личностью, то ваша личность именно та, которую обычно называют «сильной». Человека с сильной личностью всегда замечают окружающие, и он пользуется определенным уровнем власти и авторитета даже тогда, когда не прилагает к этому особых усилий!

Вопрос в том, какие именно черты характера делают личность сильной? Ну что ж, таких черт довольно много.

Некоторые верят в то, что люди с сильными личностями рождаются. В каком-то смысле это действительно так. Однако те, кому не настолько повезло, тоже могут воспитать в себе черты характера, которые ассоциируются с сильными и влиятельными людьми.

Возможно, некоторым из этих характеристик понадобится чуть больше времени для того, чтобы стать частью вашей личности, но если вы не оставите попыток, поверьте, вы об этом не пожалеете! Итак, ниже вы найдете 7 черт характера, свойственных сильным личностям, и над которыми вы вполне можете поработать самостоятельно.

1. Уверенность в себе

Умение верить в себя и не позволять себе становиться жертвой чужих представлений и ожиданий – это, пожалуй, одна из главных черт характера сильной личности. Вы никогда не сможете оказывать хоть сколь-либо заметное влияние на других людей, если будете сомневаться в себе.

Результаты одного научного исследования указывают на то, что по-настоящему уверенные в себе люди зарабатывают больше остальных, и куда раньше добиваются успеха. Но есть и хорошая новость – это качество в себе вполне можно воспитать. Изрядным подспорьем в этом являются регулярные физические упражнения. Занимаясь спортом, вы контролируете свое тело, заставляя его делать то, что вам нужно – и это, в свою очередь, ведет к увеличению эмоциональной и физической стабильности. А еще начните брать ответственность за свои поступки – это тоже повышает уверенность в себе.

2. Умение говорить «нет»

Да, если вы любите помогать другим людям, это очень даже мило, и говорит о том, что вы – добрый и праведный человек. Однако если вы не умеете говорить «нет» никому и никогда, то рано или поздно вы окажетесь в ситуации, когда вашей добротой воспользуются в собственных корыстных целях.

Неспособность говорить «нет» даже тогда, когда это идет вам во вред, и отстаивать то, во что вы действительно верите, заставляет вас выглядеть так, словно у вас заниженная самооценка. Вам непременно нужно научиться отвечать отказом на те просьбы людей, которые вы по какой-то причине не можете выполнить (даже просто потому, что заняты своими делами).

Вы не можете помогать всем подряд, забывая о себе – нуждающимся в помощи может ее оказать и кто-то другой, это не обязательно должны быть вы. Поставьте свое собственное счастье и благополучие во главу списка – как оно и должно быть.

3. Чувство юмора

О, это одна из наиболее привлекательных черт характера! Когда у вас есть чувство юмора, способность посмеяться над самими собою, если это нужно, и увидеть вещи с куда менее мрачной точки зрения, жизнь становится куда проще! Ученые доказали, что смех помогает справляться со стрессом, быть позитивнее и продуктивнее общаться с другими людьми.

Вам стоит перестать воспринимать все происходящее слишком уж серьезно. Расслабьтесь.

4. Трудолюбие

Это не означает, что вы должны работать каждый день по 12 часов и засиживаться на сверхурочных. Это значит, что вы должны подходить к работе с умом. Если вы беретесь за какую-то работу, постарайтесь войти в так называемое «состояние потока», в котором вас не будут отвлекать ни звуки уведомлений вашего телефона, ни музыка в наушниках.

Сосредоточьтесь на том, что нужно сделать, и сделайте это. А еще старайтесь не браться за несколько дел одновременно. Когда вы переключаетесь с одной задачи на другую, это вас лишь замедляет. Кроме того, вам стоит сохранять здоровый режим сна. Чем меньше вы смотрите по сторонам и отвлекаетесь на маловажные вещи, тем проще вам будет выполнить работу вовремя.

5. Умение «читать» других людей

Для того, чтобы понимать, что окружающие люди чувствуют на самом деле, и чего они действительно добиваются, вам вовсе не нужно быть экстрасенсом. Вам просто нужно развивать в себе наблюдательность. Вы ведь наверняка бывали в ситуациях, когда в конечном итоге понимали, что упустили из виду множество подсказок, которые четко и недвусмысленно говорили вам о том, что все идет к неблагоприятному для вас развитию событий.

Что это за подсказки? Слушайте, о чем говорят люди, обращайте внимание на то, что они делают, замечайте, как и на кого они смотрят, и что заставляет их смеяться. Это поможет вам понять их поведение, и со временем вы станете в этом настоящим профессионалом!

6. Способность привлекать других людей

Вы никогда не задумывались о том, как некоторым людям удается привлекать окружающих и вызывать к себе доверие? Они вроде бы не делают ничего особенного, а люди все равно их любят. Эти люди обладают тем, что обычно называют харизмой, и вы вполне можете развить ее в себе.

Все, что для этого нужно, это научиться нескольким социальным техникам – умению сохранять зрительный контакт с собеседником, искренне улыбаться, вежливо указывать окружающим на то, что они вас обидели, и слушать других, не пытаясь переключить тему разговора на себя. Ах да, и не забывайте открываться, когда собеседник проявляет к вам интерес.

7. Способность контролировать реакции тела и эмоции

Люди с сильными личностями являются мастерами самоконтроля. Такие люди знают, как контролировать собственное тело и эмоции. Это очень важно. Это помогает вам сосредоточиться на своих целях, лучше удерживать баланс, оставаться сдержанными и сохранять внутренний покой.

Когда вы знаете, что именно вы чувствуете, вы знаете, что делать с этими чувствами – собственно говоря, это и есть самоконтроль. Научитесь справляться с собственными эмоциями, и это существенно продвинет вас по пути к успеху.

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