Самые важные годы в жизни каждого знака Зодиака

В жизни каждого человека есть периоды, которые мы называем «черными полосами». А бывают времена, когда, наоборот, все складывается как нельзя лучше и приносит радость.
Почему так происходит? Оказывается, не в последнюю очередь на это влияют звезды. Итак, давайте разберемся, на какой возраст стоит обратить внимание:
Овен
Важные годы: 15, 19, 30, 35, 40, 45, 57, 60, 66 и 76. Стоит отметить, что речь необязательно о хороших событиях, но эти периоды действительно могут изменить вашу жизнь. Особенно стоит обратить внимание на важные годы после сорока.
Телец
Важные годы: 16, 21, 24, 30, 33, 39, 51, 60 и 64. До 30 лет в вашей жизни произойдет немало того, что вы перенесете достаточно болезненно, но после этого периода все будет складываться значительно лучше! Вас ждет много светлого и прекрасного.
Близнецы
Важные годы: 10, 20, 30, 40, 50, 64, 70 и 80. В вашей жизни словно присутствует некая сила, которая защищает вас от несчастий. У вас просто не бывает полностью негативных периодов. Все важные годы жизни вы проживаете мирно и счастливо.
Рак
Важные годы: 15, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 и 75. К 30 годам вы окунетесь в чувства и романтику, так что будете смотреть на все через призму розовых очков. После 30 вы увидите все в истинном свете, и вас это, увы, не совсем порадует.
Лев
Важные годы: 19, 36, 40, 57, 60, 76. Вам важно научится принимать перемены с гордо поднятой головой.
Дева
Важные годы: 16, 21, 24, 32, 41, 50. В вашей жизни будет больше испытаний, связанных с карьерой, а не с личной жизнью. Но не волнуйтесь, ваши терпение и настойчивость могут преодолеть любые препятствия.
Весы
Важные годы: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72. Представителей этого знака ждет множество судьбоносных событий, которые могут в итоге привести их к настоящему успеху. Примите все происходящее с благодарностью!
Скорпион
Важные годы: 15, 25, 30, 45, 50, 60, 74. Вы должны больше уделять времени самоанализу и самопознанию, ведь ваша самая большая проблема – это вы сами.
Стрелец
Важные годы: 15, 19, 36, 38, 40, 45, 57, 75. Каждый из этих этапов принесет новый опыт, который когда-нибудь сделает вас по-настоящему счастливым и успешным человеком.
Козерог
Важные годы: 16, 21, 30, 31, 33, 41, 50, 57. Не забывайте об этих годах, потому что вам стоит подготовиться к переменам в вашей жизни. Возможно, эти годы испытают вас на прочность, но в то же время они сделают вас мудрее.
Водолей
Важные годы: 12, 22, 24, 32, 42, 48, 50, 64, 72. Представители этого знака Зодиака не обращают особого внимания на судьбоносные даты, хотя они и оказывают большое влияние на их жизнь в целом.
Рыбы
Важные годы: 12, 24, 30, 36, 45, 48, 52, 60. Вы очень эмоционально переживаете все перемены, даже если они очень позитивные. Стремитесь к внутреннему спокойствию, чтобы с благодарностью встречать все события.