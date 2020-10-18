Самые важные годы в жизни каждого знака Зодиака

В жизни каждого человека есть периоды, которые мы называем «черными полосами». А бывают времена, когда, наоборот, все складывается как нельзя лучше и приносит радость.

Почему так происходит? Оказывается, не в последнюю очередь на это влияют звезды. Итак, давайте разберемся, на какой возраст стоит обратить внимание:

Овен

Важные годы: 15, 19, 30, 35, 40, 45, 57, 60, 66 и 76. Стоит отметить, что речь необязательно о хороших событиях, но эти периоды действительно могут изменить вашу жизнь. Особенно стоит обратить внимание на важные годы после сорока.