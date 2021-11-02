Земля прошла через облако плазмы без заметных последствий

Земля прошла через облако солнечной плазмы, выброшенное 28 октября, не испытав при этом значительных последствий. Магнитные бури, которые были зарегистрированы в этот период, оказались кратковременными и достигали в максимуме уровня Kp=5 ( бури минимальной силы) на средних географических широтах и уровня Kp=6 (буря второго уровня по пятибалльной шкале) на высоких широтах и в околополярных областях. Ранее по наблюдениям Солнца делались прогнозы о существенно большем воздействии на Землю, вплоть до двухдневного магнитного шторма 30-31 октября с пиками до Kp=7.

Относительно слабое воздействие произошедшей серии солнечных вспышек на Землю контрастирует с силой всплеска солнечной активности, который оказался, по некоторым оценкам, самым крупным за последние годы. Индекс вспышечной активности в пике достигал 7.3-7.4, то есть всего одну десятых не добрал до красного уровня шкалы, начинающегося с 7.5. При этом сила удара по Земле оказалась в несколько раз ниже ожидавшейся. Измерения плотности пришедшей от Солнца плазмы, произведённые аппаратом ACE (НАСА), который расположен в 1.5 миллионах километров по направлению к Солнцу и первым погружается в движущиеся от Солнца облака, показали, что выброшенное в сторону Земли вещество имело форму пустотелой сферы («мыльного пузыря»). При видимых огромных размерах и скорости, газовое облако содержало относительно небольшую массу, так как состояло в основном из оболочки, внутри которой вещество почти отсутствовало. При этом и скорость плазмы, около 1000 км/сек, и её температура, около 1 миллиона градусов, имели очень высокие значения, характерные для рекордных по силе солнечных выбросов. По всей видимости, именно отсутствие массы и, соответственно, кинетической энергии для удара, не позволило создать серьезных последствий для Земли. Кроме того, благоприятной оказалась структура магнитного поля выброса, которая заблокировала проникновение солнечной плазмы внутрь магнитного поля Земли. В результате возмущения магнитного поля, хотя и произошли, как и ожидалось, оказались слабее прогноза.

На этом фоне, Солнце продолжает пока сохранять повышенную активность. В частности, сегодня произошла ещё одна вспышка класса M (сильная). Однако общий тренд явно направлен на спад. Кроме того, те центры активности на поверхности Солнца, которые были ответствены за рост числа вспышек, отворачиваются вращением Солнца всё дальше от направления на Землю. Плотность межпланетной плазмы вокруг Земли всё ещё является немного повышенной, что говорит о том, что некоторая часть выброшенной солнечной плазмы пока находится на орбите Земли, но каких-либо последствий это уже иметь не может. Можно констатировать, что геомагнитный всплеск закончился, и Солнце снова успокоилось, причём, по прогнозу, на значительный период.