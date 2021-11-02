Современная классика: в чем секрет популярности «Матрицы»

На декабрь 2021 года назначена премьера четвертого фильма «Матрицы». С создания первой прошло 22 года, за которые по ее мотивам выпущено несколько комиксов, компьютерных игр, анимационный сериал и даже написано несколько философских работ.
В чем причины такой популярности? Их много, и некоторые не имеют прямого отношения к кино: интерес подогревается скандальными историями из жизни создателей и актеров. Другие очевидны: мы чувствуем себя в «Матрице» своими благодаря многочисленным отсылкам к культурному полю: мы узнаем буддийские и христианские мотивы и цитаты из других фильмов, от гонконгских боевиков до «Звездных войн».
Это универсальное кино, объединяющее множество жанров: неонуар, киберпанк, мелодрама, философская притча и кунг-фу-боевик. А еще эта сага цифровой эпохи искусно потакает нашим человеческим слабостям: желанию почувствовать себя значимым, всемогущим, наполненным смыслом, Избранным.
Предсказывает, что вот-вот мы сможем без труда получить любые навыки, например, стать мастером всех единоборств за несколько часов «перепрошивки».
Есть и менее очевидные причины. «Матрица» — яркая иллюстрация к извечной тревоге человечества: реальна ли реальность? Снится ли Чжуан-Цзы, что он бабочка, или это ей снится, что она — китайский мудрец? В конечном счете всех волнует, есть ли что-то еще кроме мира, данного нам в ощущениях. Есть ли загробная жизнь или параллельная Вселенная?
А еще в «Матрице» содержится архетипический сюжет — Путешествие Героя: путь трансформации личности. Он похож на тот, который некоторые из нас проделывают благодаря терапии или духовным практикам. Вспомним вехи, по которым проходит главный герой в первом фильме:
- Беспокойство. Нео не дает покоя вопрос «Что такое Матрица?». «Что такое наша жизнь?» — спрашиваем мы.
- Признание своего бессилия. Нео не может сам ни познать, что есть Матрица, ни справиться с ней. Он принимает помощь Морфеуса и Тринити.
- Смирение. С первого раза ни у кого не получается.
- Постоянные сомнения в своих желаниях и возможностях. Будут те, кто будет в нас сомневаться. Будут и те, кто станет нарочно подрывать нашу уверенность в себе.
- Самостоятельность. «Можно указать дверь, но войти ты должен сам», — говорит Морфеус.
- Внимательность и гибкость. Нео учится не только в симуляторах, но и у своих противников.
- Нацеленность на действие: «Знать путь и пройти его — не одно и то же».
- Готовность осознанно рисковать. «Такого не делал никто!» «В этом и шанс», — отвечает на это Нео.
- Замедление. Умение «ставить на паузу». Если рассмотреть каждую пулю в отдельности, они теряют силу.
- Способность сказать «Нет!» пулям или обидным словам. Осознание и предъявление своих границ — сила.
- Трансформация. В отличие от научения она внезапна и непредсказуема. Никто не знал, какие суперспособности появятся у Избранного.
Магия этого кино в том, что оно не только позволяет нам на время отождествиться с героем, но и показывает, как стать им — как минимум героем собственной жизни. А заодно на примере Сайфера рисует, что будет, если не пойти по этому пути: сожаления, ядовитый цинизм, стремление вернуться в иллюзии, потеря друзей, предательство и бесславная кончина.
Сюжет о выходе из цифрового мира Матрицы трансформируется в рассказ о становлении Собой, история борьбы с мороком Сети — в инструкцию по выходу из «тюрьмы своей головы».