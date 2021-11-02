Современная классика: в чем секрет популярности «Матрицы»

На декабрь 2021 года назначена премьера четвертого фильма «Матрицы». С создания первой прошло 22 года, за которые по ее мотивам выпущено несколько комиксов, компьютерных игр, анимационный сериал и даже написано несколько философских работ.

В чем причины такой популярности? Их много, и некоторые не имеют прямого отношения к кино: интерес подогревается скандальными историями из жизни создателей и актеров. Другие очевидны: мы чувствуем себя в «Матрице» своими благодаря многочисленным отсылкам к культурному полю: мы узнаем буддийские и христианские мотивы и цитаты из других фильмов, от гонконгских боевиков до «Звездных войн».

Это универсальное кино, объединяющее множество жанров: неонуар, киберпанк, мелодрама, философская притча и кунг-фу-боевик. А еще эта сага цифровой эпохи искусно потакает нашим человеческим слабостям: желанию почувствовать себя значимым, всемогущим, наполненным смыслом, Избранным.