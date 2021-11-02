Человечеством правят рептилоиды

Это уже не слишком скрывается — вот посмотрите, какой видео выложено в официальном аккаунте ООН в Ютьюбе. Рептилоиды, мол, лучше разбираются, что нужно человечеству. А если их не слушать и продолжать использовать ископаемое топливо — то все помрем, никакого астероида не понадобится.

Ну и коровы еще пердят, и свиньи копают. В общем, пока не поздно, нужно сплотиться вокруг рептилоидов — руководящей и направляющей силы человечества, вооруженной единственно верной теорией рептилизма-эколохизма.

Когда какие-нибудь молодые люди говорят мне про глобальное потеплевание, я обычно спрашиваю — знают ли они, почему люди, которые открыли Гренландию, назвали ее Гренландией? Если против глобального потепления выступает совсем уж девочка или сильно мальчик, могу еще спросить: знают ли они, кто Гренландию открыл, но это уже совсем ниже пояса удар.

Просто, когда речь заходит про глобальное потепление, в качестве доказательства обычно выдвигают, что лед, вот, тает. В ответ я могу спросить: в курсе ли они, что еще каких-то 10-11 тысяч лет назад из Азии в Америку можно было дойти пешком, потому что лёд был в мире так сильно, что уровень Мирового Океана был ниже на сотню с лишним метров? Это, разумеется, издёвка — льда не было, было так тепло и сухо, что океан испарился на сотку с лихом метров.

Когда говорят про ураганы, которые, типа, из-за изменения климата, спрашиваю: знают ли они про Великий Ураган 1780 года, когда на Барбадосе ветром срывало кору с деревьев, прежде, чем вырвать с корнем сами деревья. Или про Великий Шторм 1703 года, когда в Англии валило каменные дома. Или хотя бы про ураган 1900 года, когда восьмиметровые волны смыли самый крупный и процветающий город Техаса и утопили восемь тысяч человек.

Если говорят про засухи и жару, которые прямо не дают вздохнуть, предлагаю вспомнить Древних Пуэбло и культуру озера Титикака, которые прекратили свое существование из-за трехсотлетней засухи 11-14 вв.

В общем, климат — это такая вещь, что сегодня он как бы ничо так, а завтра как бы ниочинь. Цивилизация наша существует не так уж долго, но и за этот период повидала всякое, например «Малый Ледниковый Период», когда в мире было довольно холодно и весьма сухо. Потому что похолодание — сюрприз-сюрприз — оно, обычно, несет с собой именно сушь.

Но вот сейчас политические активные личности объявили, что климат ченжис — это экзистенциальная угроза человечеству, от которой человечество погибнет в ближайшие 20-30 лет. Натурально. К пятидесятому году, мол, произойдет экстинкшун. А чтобы он не произошел — нужно слушать умных рептилоидов.

И когда пытаешься спросить: ну а как доказали-то связь дыма и прочих метанов с ураганами и пожарами в Калифорнии — ну, там, с формулами, таблицами, чтобы можно было взять, сесть с карандашом, подставить и проверить — как правило следует истерика, которую не всякий антипрививочник в QR-ный день выдаст.

Вот же, говорят, все понятно: пердяного углекислого газа стало много, поэтому летом жарко, вон, как в этом году, а зимой холодно. И когда спросишь: а чего же тогда, допустим, летом 2019 года было холодно, а зимой наоборот, но не везде, а только у нас в Москвабаде. А в Пендосии, к примеру, зимой 2020-2021 было нормально так померзнуть? Тут на такой вопрос опять будет истерика. Потому что вот же, рептилоид в ООН все объяснил. Топливо жгут — поэтому и климат.

Печалит, что такая «социальная реклама», нацеленная на недалеких, но при том уверенных в своей сметливости, зеленых активистов, уже вполне реально меняет жизнь сотен миллионов людей. И это в ближайшие месяцы предстоит ощутить на собственной шкуре жителям Европы и СШП, где подгон рептилоидов про климат ченжус восприняли всерьез.

Интересно будет посмотреть, чем все-таки обернутся последствия этой климатической истерии. Особенно если Господь пошлет холодную и снежную зиму.

Материал: https://bigfatcat19.livejournal.com/721349.html