Фальшивые деньги – тайное оружие Третьего рейха

В то время, когда в руки к главному кассиру Банка Англии попали первые фальшивые фунты, британские власти еще даже и не догадывались, что эти банкноты были тайным оружием нацистского плана по подрыву экономики Великобритании, операции, которую утвердил сам фюрер, а исполнили заключенные из концентрационного лагеря – художники, фотографы, граверы и печатники.

Фальшивая пятитифунтовая купюра

Надо сказать, что довоенный дизайн британских банкнот отличался очень изысканными деталями – водяной знак был работой одного очень опытного мастера, текстура из особой, перекрестно уложенной льняной бумаги была осязаемой, а само ремесло, задействованное в таком многослойном производстве, было просто уникальным.

К тому же система нумерации купюр, алгоритм которой разработал британский математик, была высокоразвитой и сложной (забегая вперед, скажу, что этот алгоритм раскрыл немецкий математик). В целом, это было почти как произведение искусства, которое почти что невозможно было подделать.

Однако к 1945 году до трети всех существующих британских банкнот были поддельными.

Я сразу поясню для читателей «Военного обозрения», что нацисты в годы Второй мировой войны печатали фальшивые деньги. Они чеканили и фунты стерлингов, и доллары, и наши рубли.

Надо отметить, что Вторая мировая война была не только войной на фронтах, где гремела артиллерийская канонада и каждый день гибли тысячи людей. Это была еще и война, которая велась в тылу, на промышленных предприятиях рабочими и инженерами, производившими необходимую продукцию для фронта и победы. Это была уже война в тылу, война экономик и финансов, проходившая с не меньшим напряжением, чем война на горячих фронтах.

А между тем идея финансовой войны очень проста, как апельсин. Если напечатать достаточное количество ничем не обеспеченных денег, то можно было бы подорвать имеющийся на то время авторитетный статус Великобритании как мировой финансовой и экономической сверхдержавы.

И расчет был очевидный: сводился он к тому, что если напечатать фальшивых банкнот на сумму примерно в 30 миллиардов фунтов стерлингов (фантастическая сумма на то время!), то это сразу привело бы к финансовому краху Британской империи, а затем и к ее военному поражению.

Напомню, что британский фунт имел хождение не только на Британских островах, но и во всех британских колониях, и тогда носил статус мировой валюты!

Прежде, чем приступить к изложению подробностей этой операции, для начала обращусь к истории фальшивомонетничества.

Фальшивые деньги появились одновременно с настоящими, сначала это были монеты с пониженным содержанием драгоценных металлов, а затем подделки проникли и в бумажные денежные знаки, даже небольшая партия которых всегда наносила большой материальный и моральный ущерб.

Начиная со времен античных, управители государств облегчали золотые и серебряные монеты, пополняя таким образом свою опустевшую от войн казну, поэтому подделка денег на государственном уровне вовсе не является изобретением нацистов, а считается оружием, которое на протяжении многих и многих веков применялось для ведения войн.

В Средние века особо отличился на поприще подделки монет французский король Филипп IV по прозвищу «Красивый», получивший впоследствии прозвище «Фальшивомонетчик». Традицию подделки денег использовал знаменитый земляк Филиппа IV – Наполеон Бонапарт, с той лишь разницей, что если средневековый король облегчал от лишнего веса монеты своего собственного государства, то Наполеон использовал фальшивки для внешнеэкономических диверсий. Он располагал целой фабрикой по изготовлению фальшивых денег других государств – России и Австрии.

Король Франции Филипп IV по прозвищу «Красивый»

Однако наполеоновские фальшивые деньги отличались, как правило, не только очень низким качеством их технического исполнения, но и наличием грамматических ошибок.

Операция начинается

Классическим примером того, как нацисты пытались использовать фальшивые деньги для подрыва экономики противника, считается операция «Андреас», впоследствии переименованная в операцию «Бернхард», по имени ее руководителя – штурмбаннфюрера СС Бернхарда Крюгера.

Суть операции заключалась в организации масштабного выпуска наличных британских фунтов стерлингов. Операция была суперсекретной, поэтому производство денежных фальшивок было организовано вдали от многих любопытных глаз – на территории концлагеря Заксенхаузен, расположенного в немецком городе Ораниенбург.

Штурмбаннфюрер СС Бернхарда Крюгер

Идея печатания поддельных денег противника возникла у нацистов после того, как англичане начали сбрасывать над рейхом фальшивые продовольственные карточки и банкноты номиналом в две рейхсмарки, очень низкого качества.

Именно тогда фюрер санкционировал Рейнхарду Гейдриху, шефу Главного управления имперской безопасности (РСХА), начать операцию против англичан – операцию «Андреас».

Операция «Андреас»

Непосредственным руководителем операции по изготовлению фальшивых денег был назначен штурмбаннфюрер СС Альфред Науйокс, а ее духовным отцом – Ялмар Шахт, уже не являвшийся рейхминистром финансов, но по-прежнему входивший в состав кабинета министров, который в годы Первой мировой войны осуществлял на фальшивые бельгийские франки закупки в оккупированной немцами Бельгии.

Ялмар Шахт

Ну а проведение операции курировал уже упоминавшийся выше обергруппенфюрер СС Рейнхард Гейдрих, а с 1942 года, после его убийства в Праге чешскими партизанами, его преемник на посту шефа РСХА – Эрнст Кальтенбруннер и шеф внешнеполитической разведки.

Вальтер Шелленберг

Вот какую инструкцию дает Гейдрих Альфреду Науйоксу:«Данная операция не подразумевает просто изготовление фальшивых денежных знаков в обычном смысле этого слова. Изготовленные банкноты должны быть такого высокого качества, что даже опытные английские специалисты в области банкнот не смогли бы увидеть разницу».

Альфред Науйокс

В полном соответствии с инструкцией, данной Науйоксу, эту работу следовало разделить на три этапа:

1. Бумага должна быть идентичной той, что делают англичане.

2. Клише, которые будут использоваться для производства банкнотов, должны быть идентичны британским фунтам по цвету и дизайну.

3. Разработка алгоритма нумерации для изготовленных банкнот.

В начале 1940 года под руководством Науйокса в берлинском пригороде Шпехтхаузен заработала небольшая группа узких специалистов, которая размещалась на секретной фабрике по производству бумаги, и уже к лету были созданы клише для печати фунтов.

Наибольшие трудности были связаны с изготовлением соответствующей бумаги.

Настоящая бумага, на которой печатались английские деньги, была подвергнута специалистами сотням анализов, и вскоре выяснилось, что эта бумага не первой свежести, а уже после переработки и имеет в основе волокна льна, выращенного на турецких плантациях. Когда это открытие было внедрено в производство бумаги, она стала гораздо ближе к оригиналу.

Операция «Бернхард»

В конце 1940 года из-за конфликта с Гейдрихом (по причине, не связанной с операцией «Андреас»), Науйокса сняли с должности, а руководить операцией назначили штурмбаннфюрера СС Бернхарда Крюгера, по его имени и стала называться операция.

Новый руководитель собрал со всей Европы в концлагере Заксенхаузен (в 30 километрах от Берлина) целую команду заключенных профессионалов – математиков, криптографов, художников, фотографов, граверов, печатников и специалистов по банковскому делу.

Секретная лаборатория была размещена в специальных бараках с лучшим содержанием, где работали 142 человека. Все они были евреями и по окончании операции подлежали уничтожению.

Концентрационный лагерь Заксенхаузен

Заключенные из этих особых бараков отмечали вежливость и хорошие манеры Бернхарда Крюгера и отсутствие физических наказаний. Он обращался к заключенным на «вы», предоставлял им улучшенное питание и постельное белье, они носили не лагерную полосатую униформу, а обычную одежду, получали газеты, слушали радио, у них были пластинки и патефон. Во дворе барака даже был стол для игры в теннис.

Концентрационный лагерь Заксенхаузен

Работа над фальшивками шла круглосуточно и посменно – продолжительность смены составляла 12 часов.

Листы с отпечатанными на них банкнотами сначала просушивали, затем их разрезали, используя специальную стальную линейку с шероховатыми краями – этим достигалась характерная структура краев настоящих фунтов.

Для придания большей достоверности банкнотам их состаривали. Для этого заключенные выстраивались в две шеренги и купюры передавались из рук в руки, тем самым имитируя процесс денежного обращения. Другие, с той же целью, сворачивали и разворачивали фальшивки и прокалывали края, имитируя характерный для англичан способ скрепления денег булавкой.

Все эти деньги были не просто похожи, а они были столь искусны и неотличимы от настоящих британских банкнот, что даже самый опытный кассир банка не замечал подделки, за что некоторые отличившиеся заключенные были награждены! Сам шеф РСХА подписал бумагу о награждении!

Вот что свидетельствует в своих мемуарах Вальтер Шелленберг, после того как фальшивые купюры прошли проверку в банке Швейцарии:«Уверенность в успехе с нашими фальшивками появилась после того, как в конце 1941 года один из наших парней разменял в Швейцарии крупную партию пяти- и десяти фунтовых билетов. Заявив, что он скупил эти банкноты на чёрном рынке, он смело потребовал, чтобы их проверили. Английский банк забраковал лишь около десяти процентов, остальные были признаны настоящими банкнотами английского банка. Это послужило для меня сигналом перейти к их массовому производству. И всё же в оборот эти деньги мы пускали весьма осторожно. Я сам несколько раз оплачивал ими различные сделки за границей, и то только в том случае, когда знал, что имею дело с расчётливым и корыстным бизнесменом. Фальшивые деньги шли также на покупку контрабандного оружия, которое интересовало секретную службу. Повсюду, где действовало движение Сопротивления – в Италии, Греции и Франции – торговля оружием процветала, и нам удавалось заполучить английское и американское оружие за фальшивую валюту. В большинстве случаев мы скупали автоматы и использовали их затем в борьбе против партизан. Кажется смешным, что партизаны продавали нам оружие, которое применялось против них же».

Первоначально планировалось, что фальшивые фунты стерлингов будут разбрасываться с самолетов над территорией Великобритании.

Но затем, из-за очень сильной противовоздушной обороны Британских островов и острой нехватки горючего для самолетов, от этого варианта отказались и приняли решение, что фальшивые банкноты будут направляться на Британские острова через нейтральные страны по каналам контрабанды, либо с помощью незаконных валютных операций.

С подрывом денежного обращения у организаторов этой операции не получилось, а вот для финансирования закупок оружия и снаряжения фальшивые фунты очень даже пригодились.

Для реализации фальшивых фунтов стерлингов в 1943 году было создано специальное секретное управление, а для руководства этим управлением был назначен Фридрих Швенд, бывший автомеханик, обладающий недюжинными коммерческими способностями и получивший при этом звание штурмбаннфюрера СС.

Для тщательной проверки и пробной реализации уже готовых к производству фальшивых купюр, Швенд послал в швейцарский Базель своего человека, а немецкая разведка по своим банковским каналам проинформировала швейцарские органы, специализирующиеся на выявлении фальшивых денег, что в Швейцарии предполагается реализовать крупную сумму фунтов стерлингов, которые могут оказаться поддельными. Швейцарскими банковскими специалистами эти фальшивые деньги были признаны настоящими.

Через имеющуюся немецкую агентуру в банковских кругах Швейцарии удалось конвертировать фальшивки в настоящие швейцарские франки и в доллары США.

Изготовленные фальшивые купюры перевозили из концлагеря Заксенхаузен в замок Лаберс в Южном Тироле, откуда уезжали распространители с полными чемоданами, набитыми фальшивками, в разные страны, и затем их уже при посредничестве Фридриха Швенда пересылали на территории других стран и там обменивали фальшивые стерлинги на местную валюту.

Замок Лаберс в Южном Тироле

Швенд имел опыт контрабанды и незаконных валютных операций с 1930-х годов и создал сеть, состоящую из агентов, которые обменивали фальшивые фунты на настоящие швейцарские франки и доллары США. За свои посреднические услуги он брал треть от полученных у нацистов сумм.

Операция «Бернхард» принесла нацистам большой доход в виде золота, драгоценных камней и валюты других государств, а также стратегического сырья, продовольствия и даже вооружения было закуплено на сотни миллионов фунтов стерлингов.

О том, как производство и распространение поддельных банкнот повлияло на финансовое положение Британии, говорят следующие данные: количество денежных знаков, находившихся в обращении, в период с 1933 по 1945 годы возросло в три раза, хотя выпуск промышленной продукции фактически остался на довоенном уровне, а британское правительство, опасаясь инфляции, не проводило значительной эмиссии. Наблюдалось резкое повышение товарных цен и заметное обесценивание фунта стерлингов.

В результате деятельности немецких фальшивомонетчиков была серьезно подорвана и экономика Италии – на итальянском «черном рынке» английские фунты пользовались большим спросом и немецкие распространители продавали их в большом количестве, а на вырученные лиры скупали драгоценности, которые затем вывозились в Германию.

Кроме этого фальшивые британские фунты широко использовались нацистской разведкой для оплаты агентуры в других странах. Был даже такой курьез: Элиас Базна, камердинер английского посла в Турции, гражданин Турции и албанец по национальности, получивший за свое красноречие кличку «Цицерон», продавал немецкому посольству фотокопии секретных документов, хранившихся в сейфе посла. За фотографирование этих документов ему было выплачено свыше 300 тысяч фунтов стерлингов, которые, как вы догадываетесь, оказались фальшивыми.

Вот, что он пишет в своих мемуарах, изданных после войны:«Банкноты, которые я так ревностно копил, не стоили даже цены турецкого полотна, из которого они делались. Я был не обладателем несметных богатств, а бедным человеком…»

Элиас Базна, камердинер английского посла в ТурцииВ 1961 году Элиас Базна, узнав, что Федеративная Республика Германии объявила себя правопреемником Третьего рейха, подал в германский суд иск против германского правительства на сумму своего вознаграждения, но он был отклонен, и в течение десяти лет, до самой своей смерти, не уставал обжаловать это решение в немецких судах различных инстанций.

Фальшивые доллары

В мае 1944 года шеф СД и полиции безопасности обергруппенфюрер СС Эрнст Кальтенбруннер приказал заключенным фальшивомонетчикам приступить уже к производству долларов США. И задача ставилась – дестабилизировать не только британскую, но и американскую экономику. Обергруппенфюрер СС Эрнст КальтенбруннерПечать долларов очень сильно различалась от печати фунтов стерлингов, потому что нужно было сначала начинать с рецепта бумаги для долларов, а она существенно разнилась от бумаги, на которой печатался фунт стерлингов. Нужно было создавать новую методику.

Но вот в августе 1944 года в группу, которая работала в Заксенхаузене, попал самый настоящий фальшивомонетчик, с большим уголовным прошлым, который имел большой опыт подделки американских долларов. Этим новым заключенным был уроженец Полтавы Соломон Смолянов, который во время революции эмигрировал в Европу и имел небольшое художественное образование, полученное еще в Российской империи. Соломон Смолянов

Оказавшись в Берлине, он встретил своего друга, учителя рисования Ивана Мясоедова, который зарабатывал себе на жизнь тем, что рисовал фальшивые доллары. Соломон приобщился к этому бизнесу, и они вдвоем немного разбогатели, ибо их фальшивые доллары было трудно отличить от настоящих!

Но их совместному бизнесу пришел конец – полиция Веймарской республики арестовала Смолянова и осудила его на два года, и после того, как он эти два года честно отсидел, он вышел на свободу и далее продолжил подделывать доллары. Но в середине 30-х годов, уже после прихода нацистов к власти, он снова получил новый срок…

Но вот технология производства бумаги для доллара разработана, клише изготовлено, все мелкие технические вопросы решены, и заключенные получили распоряжение о выпуске фальшивок в количестве 1 миллион долларов в день.

Однако наступающая Красная армия уже находилась в нескольких километрах от лагеря, и производство пришлось готовить к переезду. К началу марта 1945 года было изготовлено около 6 тысяч стодолларовых банкнот, судьба которых осталась неизвестной.

Фальшивые рубли

Группа, которая работала в Заксенхаузене, делала попытки выпуска и советских рублей.

Однако они имели другой образ Ленина, а из-за того, что этот образ в разных странах сильно варьировался, на изготовленных фальшивых купюрах он очень сильно походил на монгола с жиденькой азиатской бороденкой, и население с большой осторожностью относилось к таким рублям.

Вторая причина, по которой рухнул нацистский план наводнения фальшивыми рублями Советского Союза – население в занятых немцами городах не брало вообще никакие деньги, а использовало самый настоящий натуральный обмен. За выполненную работу требовали либо продукты, либо какие-либо услуги.

Вот что вспоминает нацистский комендант города Орла Адольф Гаман:«Водку в оплату труда берут охотно, а вот рубли – нет».

А на другой стороне фронта в СССР господствовала карточная система, и деньги по большей части тоже являлись бесполезной бумагой.

Комендант города Орла Адольф Гаман

Однако точное количество напечатанных фальшивых советских рублей так и осталось неизвестным, но, судя по всему, их было много.

Кстати, одним из официальных оснований проведения денежной реформы в СССР 1947 года было наличие в обороте значительного количества немецких фальшивок.

Конец операции «Бернхард»

Из-за стремительно наступающей Красной армии, в середине марта 1945 года из Берлина пришел приказ срочно прекратить работы. За несколько дней узники в спешном порядке демонтировали и упаковали оборудование, деньги и документы.

Специальных узников СД под охраной сопровождавших эсэсовцев повезли в известный лагерь Маутхаузен, где их разместили в полностью изолированном от остального лагеря блоке.

Далее заключенных направили в горную часть Австрии, где в небольшом лагере они стали в три смены готовить шахты-тайники для своего оборудования. Здесь же уже были вырублены в горах громадные залы для продолжения работ над секретным ракетным оружием Германии. В одном из таких залов они собрали свою полиграфическую технику и запустили вновь производство фальшивых американских долларов, которые печатали до 1 мая 1945 года.

После войны Банк Англии вынужден был изъять и поменять сначала десятифунтовые, а затем и пятифунтовые купюры. Но фальшивые нацистские фунты в послевоенные годы миллионами ходили по миру: от Испании до Дальнего Востока.

Озеро Топлитцзее

Легенда гласит, что один местный житель-рыбак удил на озере Топлитцзее рыбу, и неожиданно возле своей лодки он заметил какую-то плавающую бумагу с непонятными ему знаками. Выловив ее из воды, рыбак догадался, что ему попалась иностранная банкнота, которую он уже на следующий день, хорошо высушив и разгладив, отнес в местный банк в Бад-Аусзее, где там ему аккуратно отсчитали крупную сумму в австрийских шиллингах!

У оккупационных властей вызвало подозрение, что рыбак очень часто наведывается в банк для обмена валюты, и в итоге около банковской кассы его встретили два офицера армии США, и рыбаку волей-неволей пришлось раскрыть свою тайну.

Газеты узнали об этом случае, и тут же подхватили сенсацию и написали о том, что СД использовало это озеро для хранения своих ценностей.

Журнало «Штерн» («Stern») организовал подводные исследования озера Топлицзее, а случайная находка рыбака указала на место хранения нацистских фальшивых денег. К тому же и от местного населения поступали подтверждающие эту версию сообщения, и даже нашлись свидетели, видевшие, как в озеро сбрасывали сотни ящиков.

Группа водолазов приступила к работе и успела поднять со дна 15 ящиков и контейнеров из листового железа, в которых оказались фальшивые английские банкноты.

Со дна озера Топлицзее были подняты ящики с фальшивыми банкнотами, матрицы для печати банкнот и именной список заключенных лаборатории Крюгера, после чего работы по подъему затопленных ящиков были прекращены…

Послевоенные судьбы

Адольф Бургер, 2008 год

1. После окончания войны Бернхард Крюгер скрылся, но в ноябре 1946-го сдался британским властям, а в ноябре 1948 года вышел на свободу и прошел процесс денацификации. Умер в 1989 году.

2. Фридрих Швенд, сколотивший на операции «Бернхард» состояние, бежал в Перу, где продолжал заниматься контрабандой, был арестован за незаконные валютные операции и продажу государственных секретов. После двух лет заключения Швенд был депортирован из Перу в Западную Германию, где его осудили за совершенное во время войны убийство.

3. Соломон Смолянов скрылся, однако в 1948 году он был задержан в Риме итальянской полицией по факту сбыта поддельных долларовых купюр. Последние годы жизни Соломон провел в небольшом бразильском городке Порту-Алегри, где имел магазин по продаже детских игрушек.