Сверхчувствительные люди — гиперсенситивы

Кто они? В чем проявляется их гиперчувствительности и как она влияет на качество их жизни? Сегодня говорим о гиперсенситивных людях. Около 20% населения земного шара являются гиперсенситивами. Это люди, которые все принимают, что называется, близко к сердцу. Они чрезмерно интенсивно переживают абсолютно любые эмоции. Порой им действительно становится сложно жить в реалиях современного мира. Тем не менее многие из них – невероятно общительны, открыты и свободны. Как же понять таких людей? Для этого стоит узнать о них пару важных фактов.

Кто такие гиперсенситивы

Они плачут

Нет, вы не так поняли: они не просто плачут, а делают это чрезвычайно часто. При помощи слез гиперчувствительные люди пытаются провести своего рода эмоциональную разрядку. А она, в свою очередь, возникает в результате сильных чувств, которые бывают как позитивными, так и негативными.