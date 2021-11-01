Сверхчувствительные люди — гиперсенситивы

Кто они? В чем проявляется их гиперчувствительности и как она влияет на качество их жизни? Сегодня говорим о гиперсенситивных людях. Около 20% населения земного шара являются гиперсенситивами. Это люди, которые все принимают, что называется, близко к сердцу. Они чрезмерно интенсивно переживают абсолютно любые эмоции. Порой им действительно становится сложно жить в реалиях современного мира. Тем не менее многие из них – невероятно общительны, открыты и свободны. Как же понять таких людей? Для этого стоит узнать о них пару важных фактов.
Кто такие гиперсенситивы
Они плачут
Нет, вы не так поняли: они не просто плачут, а делают это чрезвычайно часто. При помощи слез гиперчувствительные люди пытаются провести своего рода эмоциональную разрядку. А она, в свою очередь, возникает в результате сильных чувств, которые бывают как позитивными, так и негативными.
Гиперчувствительность не связана с интроверсией
Довольно частое заблуждение заключается в том, что гиперчувствительный человек является интровертом. Всегда. На самом деле это не так. Эти люди вполне могут быть и экстравертами. Более того, их немало. Как сочетаются сверхчувствительность и экстраверсия? Просто такие люди не умеют самостоятельно регулировать собственные эмоции, в этом им помогает социальная среда.
Они боятся принимать важные решения
А важными для них кажется большая часть всех жизненных решений. Даже если речь идет о выборе книги на вечер, человек будет переживать, насколько она оправдает его ожиданий.
Они реагируют абсолютно на все перемены в жизни
Даже самые незначительные. Сверхчувствительные люди крайне сложно переносят смену места жительства, работы, круг общения. Любые изменения для них представляют гораздо больший стресс, чем для остальных людей.
Они хорошие слушатели
Никто не умеет слушать так, как это делает гиперчувствительный человек. Он настолько вовлекается в рассказ собеседника, что перестать быть с таким человеком в контакте крайне сложно. Действительно, эти люди часто являются хорошими друзьями, к которым не страшно обратиться за моральной поддержкой.
Они не любят громких звуков
Любой шум, даже если это их любимая песня, с большей вероятностью, вызовет дискомфорт у сверхчувствительных людей. Это связано с низким порогом чувствительности, из-за которого эти гиперсенситивы интенсивно реагируют на любого рода стимулы.
Быть сверхчувствительным человеком непросто, но, в то же время, это открывает новые возможности для более полной жизни!
Автор Ахмедов Илья