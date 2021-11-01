На НЛО летают наши потомки

Если попросить любого человека нарисовать пришельца, то, скорее всего, он изобразит некое человекоподобное существо с худым телом и большой головой. Этот образ прочно укрепился в сознании благодаря многочисленным свидетельствам тех, кто был в контакте с НЛО, фильмам, научно-популярным публикациям и так далее. Но задумывались ли вы, почему именно гуманоиды (существа, похожие на человека) «навещают» нас?

Давайте, опираясь на несколько гипотез и научных теорий, попробуем выстроить предположение об НЛО и их “пилотах”.

“Кротовые норы”

Нет, речь, конечно, пойдет не о Дюймовочке и ее несостоявшемся браке с кротом, хотя, на первый взгляд, это тоже покажется сказкой. В статье международной группы космологов, которую публикует издание Annals of Physics, сказано, что в центре Млечного Пути (нашей Галактики) с очень большой долей вероятности существует пространственно-временной коридор, названный официальной наукой “кротовая нора” или “червоточина”.

Представляет собой этот тоннель короткий переход из двух точек пространства, находящихся на огромной расстоянии друг от друга. Иными словами, в обход этого самого огромного расстояния, обманывая пространство, этот коридор сокращает путь.

Кротовая нора.

Это становится возможным благодаря тому, что трехмерное пространство способно искривляться, что доказал Альберт Эйнштейн в своей теории относительности. Чтобы доступно и не заумно проиллюстрировать искривление пространства, представьте себе обычный офисный листок формата А4 с нарисованными на нем двумя точками. Каким образом эти точки можно приблизить друг к другу? Верно: сложить лист, искривить его.

Подобным образом искривляется и трехмерное пространство, приближая отдаленные точки друг к другу. Собственно, “кротовая” нора и есть это короткое расстояние в искривленном пространстве. Причем, пункт А и пункт Б могут также принадлежать и разным пространствам, к примеру, нашему и параллельному.

Кротовая нора.

“Флипнуть до космодрома”

Верите ли вы, нет ли, но в научных кругах уже всерьез обсуждается в связи с теорией “кротовых нор” и возможность путешествий во времени, а не только в пространстве. Механизм этого достаточно прост теоретически. Пространство искривляется благодаря гравитации, которая у “кротовой норы” может быть приравнена к гравитации черной дыры.

Черная дыра.

А гравитация, согласно опять же теории относительности, замедляет ход времени, поэтому из “кротовой норы” можно выбраться не только в другой точке пространства, но и в другом времени. Итак, что мы уже имеем? В центре Галактики есть коридор, “пройдя” по которому, можно очутиться в другой точке Вселенной и другом времени. «Прекрасное далеко» теперь кажется не таким уж и далеким. А что, если потомки, вынашивая и продолжая нашу мечту, сумели “приручить” “кротовую нору”?

Путешествие через кротовую нору.

Прапраправнуки в НЛО

Многие уфологи и космологи верят, что будущая цивилизация обязательно справится с покорением времени и научится путешествовать с помощью “червоточин”. На этом и основана гипотеза, что наблюдаемые нами НЛО пилотируют разумные существа, которые являются нашими потомками. Используя “кротовые норы”, они вполне могут посещать нас с исследовательской и даже туристической целью, а почему бы и нет?

Пилоты НЛО.

Несколько аргументов в пользу этой гипотезы не помешают. НЛО очень осторожны, не идут на открытый контакт, что вполне объяснимо с точки зрения “эффекта бабочки” — любое неосторожное изменение прошлого изменит и будущее. Затем не лишним будет вспомнить, что НЛО постоянно наблюдают во время катаклизмов и катастроф, войн и стихийных бедствий. Например, когда падал Челябинский метеорит, очевидцы наблюдали, как нечто раздробило его еще в воздухе, до соприкосновения с Землей. В этом можно усмотреть некую защитную функцию, возможно, в моменты особых угроз, наши потомки все же не хотят «стоять в стороне».

Ну и последний аргумент, который тоже не выглядит бредом — и это внешность. Многие антропологи считают, что будущее очень изменит внешний облик хомо сапиенс. Превалирование умственных нагрузок над физическими увеличит размер мозга, а следовательно, и головы, а тело, наоборот, станет худым и менее развитым. Землистый цвет кожи и огромные глаза объяснимы тем, что вследствие экологических катастроф жизнь станет возможной лишь под землей, что окажет воздействие на физиологические характеристики. Вот вам и портрет гуманоида.

Пришельцы.

Конечно, сейчас эта теория не выдерживает никакой научной критики, и вера, что запеленгованными НЛО управляет ваш прапраправнук Виталик, сейчас может опираться скорее фантазию, чем на логику и знания. Вилами по воде…

Но давайте вспомним, что еще в недалеком 1984 году блокбастер “Терминатор” тоже смотрелся как фантастика, а сейчас роботы заменили человека во многих сферах, а андроиды дают интервью, что никого не удивляет.

Жизнь, как говорится, богаче любого воображения.

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