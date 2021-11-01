У берегов Греции нашли корабль, затонувший 2500 лет назад

У берегов Греции подводные археологи нашли корабль с амфорами, который потерпел крушение более 2-х тысяч лет назад.
Находку обнаружили специалисты, которые работали над тем, чтобы проложить электрокабель между греческим Киссамосом и итальянским Неаполем по дну моря.
Корабль лежит на глубине 222 м. Его нашли в 2019 году, но исследования были осложнены большой глубиной. Исследовать судно получилось позднее, поскольку Греческий центр морских исследований предоставил свои инструменты. На дно был спущен беспилотник с камерами и сканером на борту.
Анализ данных выявил, что судно был торговым, оно потерпело крушение с конца 5 века до н. э. до середины 4 века до н. э.
Корабль ушел на дно без повреждений, сейчас придонный ладшафт повторяет его форму. Пока нельзя сказать точно, что находилось в ценных амфорах. Они могли перевозиться как сами по себе, так и с маслами, вином и зерном внутри. На корабле были амфоры с Корфу, из Хиоса и Пепаритоса.