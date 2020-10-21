Земля может быть выброшена из Солнечной системы проходящей мимо звездой

Астрофизик Пол Саттер считает это маловероятным сценарием, однако не исключает такого положения вещей. Проходящие мимо Солнечной системы звезды могут притянуть к себе Землю, и увлечь за собой в межзвездное пространство.

Саттер считает, что когда Земля окажется в межзвездном пространстве, то ей придется странствовать по нашей галактике, а присутствующая на ней жизнь неминуемо исчезнет. Более того, она будет уже невозможной.

В данной ситуации имеется риск, что Земля ощутит на себе гравитационное воздействие проходящей мимо звезды. Ученые называют такое явление «проблемой трех тел», — когда взаимодействие трех тел в космическом пространстве менее предсказуемо, чем двух. При взаимодействии трех тел, любой сдвиг или отклонение могут повлечь за собой значительные изменения в кратчайший промежуток времени.