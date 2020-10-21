Земля может быть выброшена из Солнечной системы проходящей мимо звездой

Астрофизик Пол Саттер считает это маловероятным сценарием, однако не исключает такого положения вещей. Проходящие мимо Солнечной системы звезды могут притянуть к себе Землю, и увлечь за собой в межзвездное пространство.
Саттер считает, что когда Земля окажется в межзвездном пространстве, то ей придется странствовать по нашей галактике, а присутствующая на ней жизнь неминуемо исчезнет. Более того, она будет уже невозможной.
В данной ситуации имеется риск, что Земля ощутит на себе гравитационное воздействие проходящей мимо звезды. Ученые называют такое явление «проблемой трех тел», — когда взаимодействие трех тел в космическом пространстве менее предсказуемо, чем двух. При взаимодействии трех тел, любой сдвиг или отклонение могут повлечь за собой значительные изменения в кратчайший промежуток времени.
В последних исследованиях астрономы рассчитали, что звезда, проходящая через Солнечную систему под прямым углом должна пройти не дальше орбиты Юпитера и обладать достаточной массой, чтобы выбить нашу планету из собственной орбиты. В других случаях гравитационное влияние проходящей звезды будет незначительным.
Ранее ученые из NASA заявили, что вокруг нашей Солнечной системы находится стена из раскаленной плазмы, которая отделяет ее от межзвездного пространства.