Как жить прекрасной жизнью, а не просто существовать

Бывают дни, когда вы смотрите в небо и задаётесь вопросом: «Почему я здесь?», «Что я тут делаю?» или «В жизни должно быть нечто большее, чем всё это?..» На самом деле все мы, словно хомяки, бегаем по кругу: сон, работа, дом, опять сон, опять работа… вы поняли.

Когда это с нами произошло? Когда мы согласились «жить как все», вернее – на автомате? Так жили наши родители, их родители?.. И у нас особо и не было выбора: другой жизни мы попросту не видели. Или причина в социуме, под который необходимо приспособиться, чтобы соответствовать действующим правилам?

Нам буквально навязали этот образ жизни, который я называю «существовать». Мы втягиваемся в рутину повседневных дел, каждый день – похож как две капли воды на предыдущий, и уже даже не осознаём, что есть совершенно другой образ жизни. И он называется – «жить».

Очень немногие люди понимают разницу между этими двумя образами жизни, и ещё меньше – решаются изменить привычный ход вещей и совершить прыжок от существования к жизни. Но этот прыжок в принципе невозможен, пока не осознаем, что жить можно совершенно по-другому. Как правило, в этом может помочь духовный наставник, учитель или друг. А дальше – уже дело за нами.

Когда вы выбираете «жить», а не «существовать», то впервые смотрите на мир совершенно другими глазами. Это, как если бы вдруг посмотрели на всё через новые очки, и уже никогда не снимали их. Ваш разум открывается, ваше сердце распахивается навстречу подлинному, настоящему. Словами это состояние передать сложно – это надо прочувствовать, пережить подобный опыт хоть один раз.

«Хотя нельзя вернуться в прошлое и начать все заново, мы можем изменить свою жизнь просто сейчас и переписать финал», – Карл Бард.

Мне очень помогли в том, чтобы начать жить по-настоящему, эти 3 совета:

Живите осознанно каждый день, каждую минуту

Присутствовать целиком и полностью в каждом мгновении – это действительно работает и помогает научиться жить осознанно! Что это означает на практике? В первую очередь – осознание собственных мыслей и внутреннего монолога, что ведёте с собой. Каждый день мы генерируем тысячи мыслей, и, естественно, невозможно поймать каждую. Однако вы можете помнить о большинстве из них. Способность жить осознанно приходит с практикой. Главное – ежедневные тренировки. Это как с мышцами: чем больше мы тренируем их, тем становимся сильнее.

Осознанность требует умственной дисциплины и сосредоточенности. Это способность ценить и осознавать то, что вас окружает. Причём касается это абсолютно всего: и принятия пищи, и прогулки в парке, и даже, когда вы застряли в пробке или стоите, раздражённые, в длинной очереди к кассе в супермаркете.

Ваша задача – постоянно напоминать себе о необходимости присутствовать в данный момент, прочувствовать его. Таким образом вам открывается настоящая – «живая» часть жизни. Это волшебство красок осенним днём, которое окружает вас, когда пробегаете через парк, или чудесный аромат и гармония вкуса пищи.

Раньше всё это проходило мимо: вы на автомате буквально пролетали по жизни, на автомате завтракали или обедали, параллельно читая новости или уткнувшись в телефон. Теперь же обращаете внимание абсолютно на всё, что происходит здесь и сейчас.

Создавайте впечатления сами

Более чем уверена, что большинство недооценивает роль нового опыта в жизни. Конечно, все мы берём двухнедельный отпуск раз в год, едем куда-то с семьёй, наслаждаемся красотой нового места, но как насчёт остальных 50 недель? Какие впечатления вы создаете?

Приключения, впечатления, детский восторг, – именно такие мгновения счастья придают нашей жизни полноту и наполняют её радостью. А счастье от приобретённых вещей, даже самых дорогих и желанных, длится очень недолго. Через год вы и не вспомните о самом факте покупки, поверьте.

Когда же мы тратим деньги на приобретение опыта и приключения, у нас остаются воспоминания и чувства, которые возникли в ответ на это. То есть, вспоминая об этом, вы переживаете радость снова и снова. Опыт будет продолжать приносить счастье.

Вспомните, когда вы в последний раз приобретали новый опыт? В лучшем случае – это пикник с шашлыками. А если позвать друзей и попробовать с ними приготовить что-то новое и вкусное, а потом вместе повеселиться? Или, как насчёт того, чтобы спонтанно принять решение куда-то поехать на выходные с коллегами по работе?

Не ждите, пока вам на блюдечке принесут новые впечатления – создавайте их сами. Обогащайте свою жизнь опытом, который поможет «жить» и слышать, видеть, чувствовать всё, что происходит вокруг. Создавайте воспоминания!

«Самое печальное описание жизни – это: мог бы, могло бы, должен был», – Луи Э. Бун.

Почаще делайте то, что делает вас счастливым.

Признаемся, положа руку на сердце – очень немногие из нас знают ответ на вопрос: «Что делает меня счастливым?» Как будто есть какое-то неписаное правило или закон о счастье. Как будто желание быть счастливым (а не самым успешным, самым высокооплачиваемым, самым мотивированным и прочее) является чем-то запретным или ненормальным.

В современном обществе бытует миф о том, что, когда вы становитесь взрослыми, то должны думать о карьере, заработке, пенсии, – о чём угодно, только не о том, чтобы быть счастливыми. Так, будто счастье предназначено исключительно для детей. Или, что ещё хуже, что счастье – это очень редкие и быстро проходящие моменты.

Да, жизнь никогда и ни у кого не бывает гладкой. Приходится преодолевать и трудности, и проблемы. Это может быть развод или болезни. Не радуют и новости: кругом – одни катастрофы, эпидемии и политический кризис. Но… у каждого из нас всегда есть выбор, как вы решаете относиться к этим обстоятельствам. Даже если оказались в ужасной ситуации, всегда есть что-то, что может вызвать улыбку и поднять настроение хоть на несколько минут. Это может быть чтение хорошей книги, прослушивание любимых мелодий, прогулка или тот же разговор с другом.

Когда мы живём осознанно и начинаем делать больше вещей, которые приносят радость и счастье, то совершенно по-другому смотрим на мир. Именно осознанность и полное присутствие в настоящем моменте помогают наслаждаться жизнью. И ваша задача – делать это почаще. Не имеет значения, сколько вам лет, 8 или 80, позволяйте себе быть счастливыми. Улыбайтесь, громко смейтесь, смотрите на этот мир и открывайте его волшебство каждый день.

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Я поделилась с вами самыми эффективными 3 советами, как начать жить осознанно. Пользуюсь ими буквально каждый день, и это помогло мне взглянуть на жизнь по-новому. Я стала более внимательной и чуткой к людям, с которыми общаюсь, ценю и выражаю благодарность за всё, что переживаю. А главное – балую себя счастьем, потому что в этом нет ничего крамольного или предосудительного.

Теперь ваша очередь: не пора ли начать «жить», а не «существовать»?

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