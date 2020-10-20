Принцип Матфея, или Все к лучшему!

Майя вспомнила анекдот, который на днях рассказала подруга.

Пришел новый русский в магазин, чтобы сдать новогоднюю гирлянду.

– Не работает? – спрашивает его продавец.

– Почему? Очень даже работает, – отвечает тот.

– А в чем тогда дело?

Покупатель вздохнул и ответил:

– Не радует.

Вот так было и у Майи: все вроде бы хорошо, но ничто не радовало. И странное дело, но с каждым месяцем проблемы только накапливались.

Сначала прорвало трубу в ванной, и Майя затопила соседей снизу. Потом поцарапали крыло ее джипа. Затем щенок подруги, пока они пили чай на кухне, испортил ее новые итальянские туфли. Ну а когда среди ночи вдруг упала картина и чуть ее не пришибла, то Майя поняла, что где-то явно накосячила.

Когда она утром рассказывала об этом коллегам, маркетолог Света только пожала плечами:

– Принцип Матфея, дорогая.

– В смысле? – не поняла Майя.

– В Библии написано: «…кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет».

– Кто будет отнимать?

– Ну, кто-кто? – как маленькой, ответила Света и подняла глаза к небу.

– И что делать?

Света вздохнула:

– Плюсовать.

– Что? – не поняла Майя.

– Все! – ответила та. – И хорошее, и плохое.

Майя забыла бы об этом странном принципе, но через пару минут охранник сказал, что поцарапали второе крыло. И тогда она решила, что стоит попробовать этот принцип.

Поэтому когда в обед директор раскритиковал ее новый проект, она спокойно ответила:

– Это к счастью, – и вышла из кабинета.

Приплюсовала.

Затем решила сделать себе приятное – зашла в любимое кафе. Через десять минут позвонила секретарь: «Давай обратно. Шеф решил, что кто-то из конкурентов заинтересовался твоим проектом, поэтому он срочно поставил его в разработку».

До конца недели на все мелкие проблемы Майя отвечала: «Засчитывается», «Плюсую», «К счастью». И скрипя сердцем принимала более крупные: «Ну, хорошо, и это в копилку», «Все к лучшему».

И что странно, но каким-то непонятным образом принцип Матфея работал. Потому что где-то отнималось, но при этом открывались какие-то новые возможности. Причем там, где Майя совершенно не ожидала.

И когда от нее вдруг решил уйти Миша… она даже не удивилась.

– Тебе вообще наплевать, что я сейчас собираю вещи? – возмущенно спросил он.

– Не наплевать, – ответила женщина. – Но ты за гражданский брак, не готов к детям и даже не хочешь знакомить меня с друзьями. У меня тогда вопрос к себе самой: «А зачем ты мне такой нужен, если я за отношения, хочу детей и обычно душа компании?» Поэтому твой уход, Миша, к счастью.

Тот удивился такому ответу и даже перестал собирать вещи, но Майя уже стала ему помогать, вытащив второй чемодан…

Подруга была права: принцип Матфея работал, и теперь никто не отрезал кусочки от того, что она имела.

Наоборот, там, где было мало, каким-то образом приплюсовывалось. Если же появлялись проблемы, то как урок или напоминание: не делай другим плохо – обязательно вернется. Но все-таки было больше хорошего. В разы больше.

Просто кто замечает, что уже имеет, тому дано будет и приумножится.

Вероника Кирилюк