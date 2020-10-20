11 малоизвестных законов осознанности, способных полностью изменить жизнь

Доводилось ли вам слышать об осознанной жизни? В последнее время она пользуется невероятной популярностью, особенно после того, как множество научных исследований подтвердило ее пользу.

На самом деле практика осознанности — это вовсе не новомодное веяние, как вам может показаться. Люди практикуют ее вот уже несколько тысячелетий, так как основана она на учениях великого наставника Гаутамы Будды, основателя буддизма.

Основой осознанности является умение замечать все, что происходит в настоящем, не придавая ему позитивный или негативный окрас, основываясь на собственных суждениях и не желая, чтобы оно было каким-то другим.

Хотя практика осознанности дает множество преимуществ, чтобы они оказывали существенное влияние на жизнь, вам нужно практиковать ее на постоянной основе.

Ниже мы поговорим более подробно об 11 принципах осознанной жизни, которые вы можете примерить к вашей повседневной жизни.

1. Единственная реальность, которая у вас действительно есть — ЭТОТ МОМЕНТ, здесь и сейчас.

Лучше всего этот принцип подытоживает эта знаменитая цитата самого Будды: «Не живите в прошлом, не мечтайте о будущем, но сосредоточьтесь на настоящем».

Прошлое — не более чем иллюзия. Будущее еще не наступило. Единственное, что в этом мире есть реального — это то, что происходит прямо здесь и прямо сейчас.

2. Негативные мысли абсолютно безвредны, если только вы в них не поверите.

Мысли приходят в наше сознание и уходят из него постоянно, и бывают они самыми разными. Они способны причинить нам боль и страдания лишь тогда, когда мы начинаем придавать им значение. Истина в том, что наши мысли совершенно ничего не значат сами по себе, и нам стоит всегда помнить о том, что они — это еще не мы. Стоит нам сделать шаг в сторону и понаблюдать за собственными мыслями на расстоянии, и вы поймете, что, раз вы наблюдаете за ними, они не могут быть вашей сущностью. Лучше всего об этом сказал великий Экхарт Толле:

«Каким же счастьем для меня стало освобождающее осознание того, что голос в моей голове — это не то, кем я являюсь. Кто же я тогда? Тот, кто понял это».

3. Судьба вовсе не карает вас за ваш гнев — ваш гнев сам по себе является карой.

Все мы злимся время от времени, но когда мы начинаем действовать, исходя из этого гнева, результат редко бывает позитивным. Разозлиться обычно бывает легко и просто, но истинная храбрость не в том, чтобы все ломать и крушить, повинуясь гневу, но в том, чтобы сделать что-то продуктивное, чтобы устранить вызвавшие его причины. Когда вы поймете, что текущий момент — это все, что у нас есть, вы поймете и тот простой факт, что наша жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на злость и гнев.

Как сказал об этом Лао Цзы:

«Лучший боец никогда не злится».

4. Чтобы обрести внутренний покой, нужно знать, как принадлежать лишь себе, и не полагаться в подтверждении собственной значимости на других людей.

Многие люди в современном мире слишком уж обеспокоены тем, что о них подумают окружающие. Но на самом деле вам вовсе не нужно смотреть по сторонам, чтобы найти себя. Вы — это вы, и то, что о вас думают окружающие, ничуть этого не меняет. Ошо дает несколько советов, которые помогают отучиться от привычки придавать слишком уж большое значение тому, что о вас думают окружающие:

«На самом деле никто из окружающих вас людей не может сказать о вас абсолютно ничего. Что бы люди ни говорили о вас, на самом деле они говорят это о себе. Это выводит вас из равновесия потому, что вы все еще цепляетесь за фальшивый центр своего бытия. Этот фальшивый центр зависит от других людей, и поэтому вы всегда обращаете внимание на то, что они о вас говорят. И вы всегда следуете за ними, и всегда готовы им угодить. Вы всегда пытаетесь выглядеть респектабельно, всегда стараетесь подлить масла в огонь своего эго. Но на самом деле все это самоубийственно. Вместо того, чтобы беспокоиться о том, что говорят окружающие, вам стоит начать заглядывать в глубины собственной души…

Когда вы слишком обеспокоены своим образом в глазах окружающих, это прежде всего говорит о том, что вы совершенно не знаете себя. Да-да, вы не знаете, кто вы на самом деле. Потому что когда вы об этом знаете, проблемы просто не существует — вам попросту нет нужды искать чужого внимания, и вас совершенно не интересует, что о вас говорят окружающие. Это не имеет для вас никакого значения!

Ваша обеспокоенность мнением других людей говорит о том, что вы все еще не обрели свой дом».

5. Все вокруг нас создается дважды — сперва в вашем разуме, а уже потом в вашей жизни.

Наш мозг — это невероятно мощный инструмент, и во многих смыслах именно он создает мир вокруг нас. И правда в том, что вы не начнете действовать, пока ваш мозг не будет знать, что вы делаете. Так что установите для себя четкие планы и цели, а после начинайте действовать.

«Наше будущее зависит от того, что мы делаем сегодня», — Махатма Ганди.

6. Мы сами должны пройти свой путь.

Наша жизнь ставит перед нами множество сложностей и испытаний, но единственное, что мы действительно способны контролировать — это то, сколько времени и усилий мы будем вкладывать в ту или иную ситуацию. Мы не должны основывать свое счастье или успех на внешних факторах. Их причины должны лежать внутри нас.

«Никто не спасет нас, кроме нас самих. Никто не может, и никто этого не сделает. Мы сами должны пройти свой путь», — Будда.

7. Верить во что-то, и вместе с тем не жить в соответствии с этой верой, бесчестно.

Не склоняйтесь перед мнением общества в отношении того, каким оно хочет вас видеть. Не меняйтесь лишь ради того, чтобы вас принимали окружающие. Вы должны быть собою и следовать голосу собственного сердца. Пусть вас определяют собственные поступки, сделанные из собственных убеждений — и тогда вас никогда не обманут слова со стороны.

«Сегодня вы — это вы, и это истиннее истинного. Нет никого на этом свете, кто является вами больше, чем вы сами», — доктор Сьюз.

8. Правильный путь и легкий путь редко бывают одним и тем же путем.

Рано или поздно вы поймете, что именно жизненные испытания заставляют вас расти над собой, и это всегда стоит того. И хотя каждый шаг, сделанный вами на сложном жизненном пути, будет нелегким, именно такой путь рано или поздно приведет вас туда, где вы хотите оказаться. То, что какое-то занятие кажется вам слишком сложным, еще не значит, что вам стоит от него отказываться. Зачастую это является лишь еще одной причиной, по которой вам стоит удвоить усилия, и еще сильнее стремиться к своей цели.

«Те, кто отказался идти к истине, так и не поняли смысла своей жизни», — Будда.

9. Если вы хотите воспользоваться преимуществами чего бы то ни было, вам придется за это заплатить.

Очень и очень многие люди задают себе вопросы вроде «Что вызывает у меня наибольшую страсть?», чтобы обрести цель в жизни. Хотя на самом деле куда лучшим вопросом будет «Что в моей жизни стоит того, чтобы пойти ради этого на жертвы и страдания?» Это поможет вам понять, чем вы действительно хотите заниматься, и со временем сделает вашу жизнь более осмысленной.

«Жизнь будет подбрасывать вам именно тот жизненный опыт, который наиболее подходит для развития вашего сознания. Откуда вам знать, что это именно тот жизненный опыт, что вам нужен? Оттуда, что именно с ним вам приходится столкнуться прямо сейчас», – Экхарт Толле.

10. Постоянная загруженность — это полная противоположность мирной и осознанной жизни.

Рабочий день многих из нас начинается с составления огромного списка из множества задач, выполнить который за один день практически нереально. Почему мы так поступаем? Да потому, что по какой-то причине считаем, что должны быть полностью и постоянно загружены, и нам стоит браться за максимальное количество дел одновременно, иначе, мол, наше время будет потрачено зря. Однако чаще всего куда правильнее сосредоточиться на всего одной задаче за раз и позволить себе увлечься ею. А еще всем нам нужно хоть какое-то время на то, чтобы отдохнуть и оценить красоту жизни.

«Вы должны научиться выпускать из рук рычаги контроля. Научиться расслабляться. Ведь на самом деле большая часть этого контроля и так была иллюзией», — Стив Мараболи.

11. Когда вы слишком сильно пытаетесь контролировать свою жизнь, у вас не остается времени на то, чтобы наслаждаться ею.

Что нас, людей, настолько привлекает в идее контроля? Прежде всего то, что она обещает нам уверенность и комфорт. Ирония же в том, что такой вещи, как контроль, попросту не существует. Мы никогда не контролируем свою жизнь в полной мере. Никогда. И чем раньше мы это осознаем и научимся двигаться вперед вместе с потоком, тем проще будет наша жизнь.

«Напряжение — это то, кем вы себя считаете. Расслабление — это то, кем вы являетесь», — китайская пословица.

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