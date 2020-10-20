Времени не существует, и мы можем вам это доказать

Ученые давно изучают природу времени и одна из теорий гласит, что время может существовать только сейчас и никогда более. То, что уже прошло, тоже когда-то существовало сейчас, а теперь оно сменилось на то, что на тот момент только должно было произойти. Иными словами «завтра сегодня станет вчера» или же «вчера сегодня было завтра».

Чтобы окончательно не запутаться во всех этих выносящих мозг понятиях, попробуем все объяснить. Ведь даже этот текст находится в трех придуманных людьми временных измерениях. Вы его читаете прямо сейчас, то есть, в настоящем. То, что вы уже прочитали – осталось в прошлом, а что только собираетесь прочитать – еще находится в будущем.

Наверное, вы думаете, что мы сошли с ума. Но теория о том, что времени не существует, имеет довольно много логичных и научно обоснованных фактов, нежели кажется на первый взгляд.

Время – это физическая величина, которая помогает нам измерять продолжительность каких-либо событий. Но ученые сходятся во мнении, что время как таковое существовало не всегда. Согласно теории Большого взрыва, до этого события во Вселенной не существовало ни времени, ни пространства.

Альберт Эйнштейн в своей теории относительности показывает, что время вовсе не универсально, а относительно. Иначе как объяснить то, что для одного человека время тянется мучительно медленно, а для другого проходит очень быстро. Кроме того, 1 секунда на Земле будет значительно отличаться от секунды, проведенной на высоких скоростях в космическом пространстве.

А все дело в том, что время на Земле не проходит также как время на какой-нибудь далекой планете. Причиной этому является другая гравитация и скорость. Именно эти 2 параметра влияют на время. Ведь чем сильнее гравитация, тем медленнее будет идти время и наоборот.

Чтобы убедиться, что времени не существует, достаточно подняться на высоту более 20 тысяч километров, где гравитационная сила нашей планеты в 17 раз меньше той, которую мы чувствуем на ее поверхности. Именно поэтому на спутниках время идет быстрее, чем на Земле.

И это довольно серьезная проблема, потому что спутникам GPS приходится постоянно синхронизироваться с часами, действующими на нашей планете. Величина этого расхождения составляет 38 микросекунд в сутки. Если бы каждый день спутники не переводились, в мире начался бы настоящий хаос, потому что система GPS потеряла бы свою актуальность уже через 2 секунды после ввода ее в эксплуатацию.

Но на время влияет не только гравитация, а и скорость. Ведь для человека, который движется, время идет медленнее, чем для человека, стоящего на месте. Поэтому путешествия со скоростью, близкой к скорости света, перенесли бы нас в будущее.

И это совершенно не научная фантастика, а вполне себе реальный факт. Именно поэтому ученые уже много лет ищут способ развить скорость хотя бы приближенную к скорости света. Стоит отметить, что небольшой опыт путешествия во времени уже был у советского космонавта Сергея Авдеева.

В общей сложности он провел на орбите 747 суток, двигаясь с постоянной скоростью 27360 км/час. Поэтому фактически ему удалось попасть в будущее на 0,02 секунды. Несмотря на то, что цифра совсем небольшая – факт остается фактом.

Но если представить себе, что вы целый год будете путешествовать на скорости, близкой к скорости света, что могло бы измениться за это время? 1 год для вас приравнялся бы к нескольким годам на Земле. Вы бы вряд ли изменились за это время, а ваши родственники и друзья стали бы намного старше.

Время очень относительно. Но чтобы это понять, не обязательно садиться в космический корабль и лететь в другую Галактику. Достаточно сравнить несколько привычных для вас действий. Например, 5 минут, проведенных в интернете, значительно отличаются от 5 минут, когда вы стоите в пробке.

Стоит также отметить, что каждый человек по-своему воспринимает время. Кроме того, время можно обогнать. Как известно, звезды и планеты находятся от нас на далеких расстояниях. Например, звездная система Альфа Центавра расположена на расстоянии 4-х световых лет от нас. То есть, если мы будем лететь к ней на скорости, равной скорости света, то доберемся аж через 4 года.

Та же схема работает и в обратном направлении. Свет, который мы видим от Альфа Центавры на нашем небе – это свет, который добирался до нас те самые 4 года. Поэтому то, что мы видим, по факту произошло еще 4 года назад.

Времени не существует. И скорее всего, мы просто привязаны к нему в силу своего технологического и эволюционного уровня развития. На самом же деле вполне вероятно, что прошлое, настоящее и будущее находятся на одной плоскости. То есть, то, что произойдет завтра, существует точно также, как то, что произошло вчера, просто мы пока что не имеем об этом никаких воспоминаний.

Проще говоря, во Вселенной все события наших «земных» времен происходят одновременно. И это не время куда-то идет, а мы проходим сквозь Вселенную и нам открываются события, которые существуют вне времени и пространства. А модель времени заложена всего лишь в нашем сознании для удобства и идентификации тех или иных происшествий.

Наше ощущение времени здесь и сейчас – это всего лишь отражение того, где человек находится в данный момент. Но перемещение происходит постоянно, поэтому и это ощущение также может оставаться в прошлом, присутствовать в настоящем и перемещаться в будущее.

Но то, что времени не существует – не повод опускать руки и просто плыть по течению. Есть так называемая теория растущего блока Вселенной, которая заключается в том, что неопределенность будущего меняется в зависимости от определения прошлого.

Поэтому очень возможно, что все в этом мире уже давно произошло во всех возможных вариантах. А мы всего лишь выбираем какие-то из них и идем по цепочке получившихся, в зависимости от нашего выбора, событий. То есть, то, что вы делаете сейчас, непосредственно влияет на ваше будущее.

Именно поэтому в научно-фантастических фильмах предупреждают о том, что нельзя менять прошлое, потому что может измениться настоящее и будущее. Быть может в будущем, когда наша цивилизация сумеет преодолеть барьер времени, все будет восприниматься совершенно по-другому. Но до этого момента нужно еще дожить.

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