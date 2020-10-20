Мир в Интернете и в телевизоре генерирует Матрица?

Одной из самых возлюбленных забав исследователей всего мира стали в последние годы карты Google, разрешение которых растет не по дням, а по часам. С помощью этого сервиса людям удалось сделать огромное количество открытий, о которых официалы или не знали, или умалчивали. Например, так были найдены остатки каких-то городов и эпических сооружений в пустынях, обнаружены так называемые “крепости-звезды”, которые как бы построили во времена Петра I, но они почему-то есть и в Сибири и Южной Америке.

И вот, на днях объектом альтернативных исследований тайваньского уфолога Скотта Уоринга стала авиабаза Эллсуорт, штат Техас – одна из двух баз ВВС США, где собраны стратегические бомбардировщики B-1 «Лансер». И Скотт нашел там вот такую штуку:

Полный отчет в видеороликах:

Технология обработки изображений Google не очень понятна, но известно, что она довольно часто выдает разного рода глюки. Например, когда сшиваются карты дна Океана, места сопоставления получаются очень ровные и кто-то начинает видеть в них дороги, построенные атлантами. Иногда в кадр попадают насекомые, в которых видят НЛО. Наконец, управляющий Google Искусственный Интеллект не лишен чувства юмора и он может нарисовать базу NASA на Марсе. Но что это?!

Если предположить, что речь идет о глюке, то такие глюки должны быть еще – прозрачные здания, прозрачные автомобили, деревья и так далее. Как-то ранее они никому не попадались. Если речь идет о шутке – то этот прозрачный B-1 могли нарисовать и получше. Или влепить возле-какого нибудь ангара НЛО – чтобы все вообще офигели.

Скотт считает, что на самом деле этот B-1 «Лансер» покрыт оптическим камуфляжем. Подобного мы, конечно, не исключаем, но в камуфляже есть большие сомнения. Так, генерация того или иного поля требует затрат энергии, а самолет на парковке, двигатели выключены. Кроме того,технология, по идее, какая-то очень секретная, а тут секретный самолет выставили на всеобщий обзор, да еще и пустили на стоянку дрон Google, чтобы он там летал на малой высоте и снимал, сколько влезет. Такое невозможно. Но если такое невозможно, то что тогда возможно?

В сети давно и плотно работает несколько просветленных адептов (самый известный из которых в рунете, очевидно, Валера Крымский) которые двигают теорию медийной Матрицы. То есть мы живем как бы может быть и в какой-то реальной реальности, но почти всё, что показывают по ящику генерирует Искусственный Интеллект. И такое вполне допустимо, поскольку даже возможности простеньких коммерческих нейросетей поражают воображение:

Поскольку находки, подтверждающие подобную теорию делать каждый день сложно, а каналы поддерживать нужно, Валера и иже с ним очень часто натягивают сову на глобус, пытаясь выдать желаемое за действительное. Однако, самой ценности теории это не умаляет и иногда медийные косяки бывают такие, что не лезет ни в какие ворота, их можно объяснить только чем-то типа ситуации, обыгранной в фантастическом фильме Generation «П». Причем, некоторые адепты Валеры Крымского даже подозревают, что сам их Первый Апостол является продуктом ИИ.

За Валеру мы, конечно, не знаем, но есть подозрение, что и карты Google, и выпуски новостей генерируются именно как-то так. Отсюда и разного рода коды типа 239, 911 и так далее. Наверное там какое-то косое уравнение в алгоритме ИИ, решение которого постоянно выдает эти цифры. Как цифры появились – так надо ждать сбой. Тот же ИИ генерирует и контент на YоuTube, поскольку количество мусора там просто невозможное. Так что, наверное, этот B-1 тоже из этой серии – то есть это не самолет, а какой-то продукт из цифр.

Если наше предположение верно, то скоро такие цифровые продукты мы увидим еще. Например, в телевизоре появятся прозрачные великие верховые лидеры, которые будут что-то вещать, а сквозь них будет просматриваться или стена, или днище, в которому приближается управляемая ими страна, так что следим за развитием событий.

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