Лайтман: «Неслучайно вирус вынуждает нас выстроить более здоровую жизнь»

Теперь уже ясно: нынешний коронавирус стал одним из тех редких непредсказуемых событий с далеко идущими последствиями, которые знаменитый Нассим Талеб окрестил “черными лебедями”. Позднее, задним числом, все станет понятно и закономерно, однако кое-что проступает уже сейчас.

У всех нас появилось несколько недель или месяцев на размышления, и не стоит упускать такую возможность. Ведь в Природе не бывает случайностей, и раз уж сложились нужные условия, надо использовать их на дело, а не дожидаться “отбоя”.

Итак, впереди у нас, судя по всему, несколько месяцев весьма непривычного образа жизни. Да и потом мы не вернемся в прежнюю колею. Наши будни станут другими. Какими именно? Это зависит от того, захотим ли мы уже сегодня ответить на поставленные вирусом кардинальные вопросы.

Когда все это закончится, мы будем недоумевать, почему вообще надо ходить на работу в офис, ходить в школу учиться или обучать, ходить за покупками в магазин, – пишет д-р Эйнат Вильф. – Возможно, это станет тем моментом, когда мы оставим структуры промышленной революции позади.

Аналитики, ученые, главы компаний уже вовсю рассуждают о новой, цифровой парадигме, о смене подхода к производству и его эффективности, к принятию решений, к безопасности. Эпидемия наглядно высветила тот факт, что наше инертное мышление не поспевает за современными технологиями.

Однако и это лишь часть картины. Ведь дело не только и не столько в технологиях. Дело в самой концепции успеха. Если не упустить момент, человечество отбросит много лишнего и внешне заживет проще, практичнее, а внутренне – более наполненно, многогранно. Изменится не просто образ жизни, изменится образ мысли и чувства.

Сейчас мы хотим лишь одного – пусть все это закончится. Но давайте возьмем себя в руки и взглянем фактам в глаза: о чем говорит нам нынешняя ситуация? Какие болезни мира вскрывает коронавирус?

Минздрав нам об этом не скажет. Своими директивами он лишь отключает, отрывает нас от навязанной обществом жизни с ее ценностями, досугом и времяпровождением. Внезапно взаимная ответственность перестает быть пустым звуком, приоритеты резко меняются, развлечения уходят в виртуальное пространство…

Это прелюдия, довольно мрачная, но все же не трагическая. Мы пытаемся акклиматизироваться, выстроить новые рамки, даже помочь другим, незнакомым людям, что вчера для многих было нонсенсом. С одной стороны, мы ограничены в привычном, с другой, открываем новое в непривычном. Как растущий ребенок, которого направляют воспитатели, верно?

Проглядывая маршруты заболевших, мы видим кафе, рестораны, магазины, торговые центры, супермаркеты, банкетные залы… Собственно, в этом чуть ли не вся наша жизнь – пунктирная линия от одного заведения к другому. Выбираемся за границу – и там то же самое, бесконечная череда. Хотя нет, конечная, разумеется.

И вот теперь, глядя на нее со стороны, мы становимся чуть старше, чуть взрослее. Незаметно, подспудно в нас зарождается новое чувство, новое отношение к досугу, к развлечениям, к своей жизни, к окружающим. Старое чуть поблекло и словно шоры спадают с глаз, обнажая новые краски.

Да, я забегаю вперед, но буквально на неделю, поверьте. То, что кажется сегодня тюрьмой, на самом деле предоставляет нам возможность начать серьезнее, глубже относиться к себе и к миру, задаться вопросами, которые старательно затушевывались прежней парадигмой.

В сущности, перед нами небывалый шанс. Вирус приводит к очищению, к “дезинфекции” разума и чувства, поднимает на новый уровень мышления, осмысления, желания, взаимосвязи. Сами того не ведая, мы соприкасаемся с потребностью в том смысле, которого раньше были лишены.

Забежим вперед на две недели: вирус – это не только угроза, это еще и прорыв. Он подтачивает не только тело, но и устаревшие концепции, догмы, приоткрывая дверь в новое состояние человечества.

Первый наш порыв – закрыть эту дверь, унять сквозняк, ликвидировать помеху на привычном пути. Но постойте, не закрывайте двери сознания! В Природе, в этой единой, интегральной системе, нет ничего дурного, неправильного. Все ее отклики верны и полезны, даже если разрушительны в чем-то.

Нельзя просто бороться с вирусом, сбрасывая со счетов систему, в которой мы живем. Она все равно никуда не уйдет и продолжит защищать свое равновесие.

От кого? От нас. Это мы расшатываем общий баланс, “раскачиваем лодку”, потребительски относимся к миру и друг к другу – ради глупого бахвальства, из стремления выставить себя хоть в чем-то лучше, выше других. Вся наша жизнь подчинена этой задаче, скрытой за множеством солидных с виду, но плоских декораций.

В итоге на экологическом уровне мы осознанно разрушаем Землю. Можно сколько угодно высмеивать Грету Тунберг, но в этом она права. А главное – мы портим социальную экологию, заваливаем как раз тут задачу, которая системно возложена на нас.

Наши отношения, весь наш “прогресс” – это вызов интегральности, вызов самой Природе. Мы вносим дисбаланс, дисгармонию во все, с чем соприкасаемся. Мы пытаемся покорить систему, которая нас породила. Мы требуем от Природы повиновения ради своих инфантильных, бессмысленных игр.

И конечно же Природа против. Неслучайно вирус вынуждает нас выстроить более здоровую жизнь, более ответственные отношения, отказаться от ненужного производства, позаботиться друг о друге.

Возможно, когда создадут вакцину или когда большинство переболеет, мы выйдем из изоляции повзрослевшими и заживем иначе, лучше. Возможно, мы придадим смысл этой эпидемии, которая пока что кажется “черным лебедем”, досадным, непредвиденным препятствием на пути нашего пунктира. Позднее всем “черным лебедям” находится логическое объяснение. А какое объяснение дадим мы? И что мешает нам сделать это уже сейчас?

Десятилетиями мы блуждали в потребительских иллюзиях, разрушая жизнь будущих поколений. Мы превратили себя в винтики глобальной машины перепроизводства и недосострадания. Машины, которая производит мусор, сжигает человеческие и природные ресурсы в угоду эгоизму.

Так зачем к этому возвращаться? Пускай мы станем потреблять в два, в три раза меньше товаров, зато у нас, у наших детей и внуков будет здоровая, спокойная жизнь, полная других радостей – намного более созидательных, непреходящих, общечеловеческих. Общая беда может стать трамплином к общему успеху. А значит, вирус, по сути, – это шанс спастись.

Природа, в отличие от нас, ничего не губит и не разрушает – только развивает, исправляет, корректирует. Наше восприятие еще не доросло до этой картины, но мы уже способны экстраполировать свои знания, забежать чуть вперед, заглянуть за нарисованный горизонт.

Тогда мы увидим, насколько мы враждебны Природе. Подобно монголо-татарскому воинству, мы вытаптываем ее поля, заносчиво прогибаем ее под себя.

И еще мы увидим, что каждый из нас стоит перед Природой, а за ним – все человечество. Каждый лично в ответе за равновесие системы. Частное и целое равны, говорят каббалисты. Именно в этом каждый – особенный, уникальный… Или я забежал слишком далеко?

Вернемся на шаг назад: вирус – это результат дисбаланса, который мы, человечество, вызываем в общей системе. Человек в ней – ведущая часть. Все ее импульсы завязаны, скоммутированы на нас. В ней мы учимся отвечать друг за друга и отвечать за нее.

Не будем же забывать об этом, соблюдая предписанную дистанцию, сидя в карантине, заботясь о семье, помогая другим по мере сил. Игнорировать это – все равно что зарывать голову в песок, смотреть назад, во вчерашний день, когда завтра уже на подходе. Человек тем и отличается от животных, что наделен воображением, умеет предвосхищать, упреждать, забегать вперед. Наш “черный лебедь” – нечто намного большее, чем кажется.

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