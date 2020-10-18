«Низкое мнение о себе – это не скромность. Это саморазрушение»: цитаты о жизни со смыслом

Недаром классик говорил, что краткость – сестра таланта. Одним предложением порой можно описать всю жизнь, кардинально изменить ее или разрушить. Можно помочь тем, кто ищет успокоения, или, наоборот, мотивировать человека на подвиги.

Мы собрали в одном месте лаконичные цитат о жизни с разным смыслом. Думайте. Наслаждайтесь…

«Хорошие друзья, хорошие книги и спящая совесть – вот идеальная жизнь», – Марк Твен.

«Ваш ум программируется. И если вы не будете программировать его сами, кто-то будет делать это за вас», – Джереми Хаммонд.

«Мы должны признать очевидное: понимают лишь те, кто хочет понять», – Бернар Вербер.

«Умение жить – самая редкая вещь в мире. Большинство людей просто существует», – Оскар Уальд.

«Дойдя до конца, люди смеются над страхами, мучившими их в начале» – Пауло Коэльо.

«Жизнь – это то, что случается с нами, пока мы строим планы на будущее», – Томас Ла Манс.

«Кто хочет удержать – тот теряет. Кто готов с улыбкой отпустить – того стараются удержать», – Эрих Мария Ремарк.

«Жизнь как луковица: снимаешь слой за слоем, а под конец обнаруживаешь, что внутри ничего нет», – Джеймс Гиббонз Хьюнекер.

«Если вы думаете, что уже достигли просветления, попробуйте просто провести неделю со своей семьей», – Баба Рам Дасс.

«Как же неприятно потратить на человека так много времени лишь для того, чтобы узнать, что он так и остался для тебя лишь посторонним».

«Иметь низкое мнение о себе – это не скромность. Это саморазрушение», – Бобби Соммер.

«Ум достаточно быстро адаптируется ко всему, кроме скуки», – Эмили Дикинсон.

«И не могу сказать, что не могу жить без тебя — поскольку я живу», – Иосиф Бродский.

«Спасибо за то, что не лезете ко мне в душу», – Чак Паланик.

«Есть тела, удивительно похожие на душу», – Марина Цветаева.

«Иногда момент, который ты так долго ждал, приходит в самое неподходящее время…»

«Ничто так не выдает человека, как то, над чем он смеётся», – Гёте.

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