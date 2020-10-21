Совместимость знаков Зодиака: рейтинг лучших пар, которые вместе горы свернут

Одним из первых признаков, по которым судят о совместимости пары в астрологии, являются родственные стихии знаков Зодиака.

Однако существуют и другие параметры. Не всегда знаки Зодиака одной стихии лучше уживаются друг с другом, и не всегда прямо противоположные знаки не найдут друг с другом общего языка.

Чтобы лучше узнать о совместимости конкретной пары, лучше всего обратиться к профессиональному астрологу.

Тем не менее, существуют зодиакальные пары, которые отличаются особой силой и страстью.

1. Овен и Весы

Овен обладает сильными задатками лидерства, может быть агрессивен и опрометчив. Эти качества отражаются как в профессиональной, так и в личной жизни.

Овны предпочитают брать ведущую роль в отношениях и могут контролировать партнеров. Овен ненавидит манипуляции и обман и предпочтет, чтобы вы были с ним предельно честны.

В интимном плане – это очень страстные партнеры и хорошей парой для них были бы Львы и Скорпионы, которые соответствуют тому же уровню сексуальности.

Однако лучшим партнером для глубоких отношений станут Весы. Овнов привлекает справедливый и уравновешенный нрав Весов.

Потребность Весов в эмоциональной связи и умение поддерживать тягу к приключениям прекрасно дополняется способностью Овна к управлению.

Когда они вместе, они становятся очень энергичной и сильной парой.

2. Телец и Дева

Надежный и приземленный Телец скорее всего будет домоседом, который больше всего ценит время, проведенное с семьей. Он также приверженец традиций, и на него всегда можно положиться.

Для Тельца занятия любовью имеет больше значение, чем просто физический акт.

Телец наиболее совместим с Девой, которая тоже ценит семейную жизнь. Между ними также будут хорошие интимные отношения, так как Дева в такой же степени отдает предпочтение чувственной стороне интима.

Иногда, особенно для Тельцов с собственнической жилкой, Скорпион может стать неплохой парой.

Тельцам стоит держаться подальше от Стрельца, который всегда будет искать приключений и не сделает его счастливым.

3. Близнецы и Стрелец

Веселые и беззаботные Близнецы могут разговорить кого угодно и не дадут вам скучать ни на минуту . Однако взбалмошная натура Близнецов мешает им завести постоянные отношения. Большинство Близнецов не любят обязательств, и как только почувствуют, что дело принимает серьезный оборот, начинают отступать.

Близнецы ищут в партнере начитанность и остроумие. Им нужен тот, кто не будет их сильно привязывать к себе, и кто разделит их чувство мора.

Умный и общительный Стрелец быстро привлечет внимание Близнецов. Их импульсивные характеры дополняют друг друга и позволяют обоим расцвести в отношениях. Когда оба эти знака объединяются, они чувствуют себя счастливыми и защищенными.

Практичный Козерог является самой неподходящей парой для Близнецов.

4. Рак и Телец

Раки – это одни из самых отзывчивых и участливых людей из всего Зодиака. Самой отличительной чертой Рака является его умение сопереживать. Очень часто они просто не могут отказать другим.

Кроме того, они редко ищут отношений на одну ночь. Для Рака очень важны отношения, и они мечтают о глубокой и значимой связи с близким человеком.

Хорошей парой для Рака станет Телец, который ценит эмоциональную связь. Оба любят посидеть дома и смотреть фильмы или строить любовное гнездышко.

Раки обычно принимают все близко к сердцу, и любое небрежное высказывание может обидеть их.

Им стоит держаться подальше от Львов, которые порой не понимают, что их неосторожные высказывания могут ранить чувствительных Раков.

5. Лев и Овен

Львы – это довольно заметные личности. Они всегда являются центром внимания, у них много поклонников, и они всегда могут разоружить вас своей улыбкой.

Они стремятся быть лучшими во всем. Львы являются очень внимательными любовниками, пока вы цените их усилия.

Они любят роскошь, но готовы сами дарить подарки.

Львы очень берегут свою гордость и редко признают свои ошибки.

Самыми подходящими партнерами для них станут Овны, которые отличаются такой же страстностью. Хотя оба эти знака могут затевать самые громкие ссоры, они также грандиозно будут демонстрировать свою любовь друг другу.

Многие Львы с трудом переносят компанию Скорпионов, и в этой паре оба отказываются признавать силу друг друга.

6. Дева и Скорпион

Самый организованный знак Зодиака Дева счастлива, когда все находится на своих местах, и все дела выполнены. Девы являются такими же перфекционистами и в своей личной жизни, что может давать плачевные результаты.

Они слишком критично относятся к недостаткам партнера и постоянно пытаются в нем что-то исправить. Однако, когда Дева оказывается в постоянных отношениях, партнер окажется для них в списке приоритетов.

Девы могут быть очень внимательными в отношениях, они придают большое значение интимной стороне жизни и умеют создать романтическую атмосферу.

Страстный Скорпион прекрасно подойдет Деве, которая также будет стремится к глубокой эмоциональной связи. Кроме того, хорошо организованная натура Девы поможет уравновесить активного Скорпиона, а Скорпион в свою очередь поможет открыться сдержанной Деве.

Худшей парой для них будет Стрелец, который будет для них слишком ветренным.

Вам также понравится — Самая сильная сторона каждого знака зодиака: узнай свою суперсилу

7. Весы и Близнецы

Весы обычно первыми пытаются разрешить конфликт и помогают другим прийти к компромиссу. Они известны своим чувством такта и являются прирожденными дипломатами.

Они стремятся к общению с другими людьми и активно ищут отношений, так как им претит одиночество.

Одинокие Весы погружаются в тоску и скуку, пока кто-то не составит им компанию. Они ценят интеллектуальную совместимость не меньше физической, и не будут искать отношений только из плотских побуждений.

Весы и Близнецы – это счастливый союз. Оба прекрасно общаются и стимулируют друг друга интеллектуально. Стабильные Весы также помогают взбалмошным Близнецам спуститься на землю и взглянуть в глаза реальности.

Весы редко уживаются с Девами. Они считают их скучными и лишенными воображения.

8. Скорпион и Рыбы

Скорпионы кажутся неприступным и бесчувственным, но внутри они невероятно чувствительны, и жаждут любви и внимания.

Все, что делает Скорпион, он делает это со страстью. Когда какая-то идея приходит им в голову, они полностью на ней концентрируются и не замечают всего, что творится вокруг них.

Это также один из самых мстительных знаков Зодиака. Скорпион будет помнить, как их обидели в младших классах и способен вынашивать план мести долгие годы.

В отношениях они предпочитают доминировать, могут быть немного агрессивны и очень страстны.

Скорпион и Рыбы – это два эмоциональных знака, которые интуитивно понимают друг друга и чувствуют потребности друг друга.

Скорпиону стоит держаться подальше от Овна, которого он может считать слишком утомительным и поверхностным.

9. Стрелец и Водолей

Стрелец ненавидит находиться на одном месте. Свободолюбивые Стрельцы рождены для исследований и путешествий, и они постоянно находятся в поисках новых впечатлений.

Они легко приспосабливаются к новой обстановке или стране, и их сложно назвать домоседами.

В отношениях Стрельцы готовы связать себя союзом только с тем, кто не будет лишать их свободы и не требует от них слишком многого.

Мало что страшит Стрельца больше, чем скука, и они постоянно ищут новые способы, чтобы избежать ее любой ценой.

Водолей поймет потребность Стрельца в постоянном движении и не будет их привязывать к себе. Оба достаточно авантюрны и непредвзяты, так что в их отношениях не будет места скуке.

Приземленный и домашний Телец – самая неподходящая партия для Стрельца.

10. Козерог и Дева

Они редко упускают свои честолюбивые замыслы, обладая всеми нужными навыками и трудолюбием. Внешне они могут казаться замкнутыми, но это связано с тем, что они боятся, что их чувства будут задеты.

Как только они научатся открываться и налаживать взаимоотношения, они начинают вкладывать все усилия для того, чтобы отношения преуспели. Для Козерога интимная сторона в отношениях играет такую же роль, что и эмоциональная, и они не пожертвуют одним в ущерб другому.

Они прекрасно поладят с Девами, которые также собраны и организованны, как они.

Козероги сложнее всего уживаются с Близнецами, так как не могут понять их беззаботное и импульсивное поведение.

11. Водолей и Весы

Они редко упускают свои честолюбивые замыслы, обладая всеми нужными навыками и трудолюбием. Внешне они могут казаться замкнутыми, но это связано с тем, что они боятся, что их чувства будут задеты.

Как только они научатся открываться и налаживать взаимоотношения, они начинают вкладывать все усилия для того, чтобы отношения преуспели. Для Козерога интимная сторона в отношениях играет такую же роль, что и эмоциональная, и они не пожертвуют одним в ущерб другому.

Они прекрасно поладят с Девами, которые также собраны и организованны, как они.

Козероги сложнее всего уживаются с Близнецами, так как не могут понять их беззаботное и импульсивное поведение.

12. Рыбы и Козерог

Рыбы – это один из самых творческих знаков Зодиака. Они талантливы, артистичны и спонтанны.

Они, как правило, верят в то, что воплотят свои мечты. Но такая вера может обернуться против них. Когда что-то не получается так, как они этого ожидали, они могут потерять всякую надежду. Рыбы самоотверженныи готовы отдать своему партнеру все.

Рыбы и Козерог кажутся противоположностью друг друга, но в данном случае противоположности притягиваются. Оба будут ценить стремления друг друга, а Козерог будет тянуть Рыб наверх, когда те будут чувствовать себя удрученными.

Неорганизованным Рыбам сложнее всего будет ужиться с Девами, так как Девы не переносят беспорядка.

Источник