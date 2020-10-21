7 признаков того, что вы на пороге духовной трансформации (и как ее ускорить)

Когда духовная трансформация уже практически стучит в вашу дверь, она делает это не просто так — она приносит вам невероятное просветление, но одновременно непременно просит вас отказаться от тех частей нынешней личности и жизни, которые лишь удерживают вас на месте.

Иногда новые возможности оказываются очевидными, и не заметить их попросту невозможно. Но чаще они кроются в том, что писатель Чарльз Эпштейн называл «пространством между историями». Он описывает это следующим образом:

«Старый мир распался на части, но новый еще не возник на его месте… без признака порядка, который когда-то, как казалось, защищал вас и отфильтровывал вашу реальность, вы чувствуете себя обнаженными и уязвимыми… но одновременно и невероятно свободными».

Монументальные и масштабные преобразования не случаются с нами часто или одномоментно, и распознать их может быть очень непросто, но после размышлений о моем собственном жизненном опыте и жизненном опыте моих клиентов мне удалось выделить 3 самых распространенных признаков того, что вы уже стоите на самом пороге духовной трансформации (а возможно, она уже идет полным ходом).

Понимание того, что и почему с вами происходит — это словно дорожная карта, способная помочь вам почувствовать себя менее одинокими во время перехода. Пусть эта карта послужит вам своего рода страховочной сетью, которая вселит в вас уверенность в себе, когда судьба попросит вас сделать первый шаг по мосту над пропастью, ведущем по ту сторону сознания.

1. Вам кажется, будто вы «топчетесь на месте».

Всем нам знакомо это чувство, когда нам кажется, будто мы застряли на одном месте, и в нашей жизни ничего не меняется. Наша работа перестает приносить нам удовольствие, но мы не знаем, на что ее сменить. Наши отношения кажутся нам пресными и «картонными», но мы боимся оставить позади спокойствие и безопасность того, что мы так долго создавали вместе с другим человеком. Вас одолевает скука, и вы не чувствуете в себе особого энтузиазма, но вы не можете понять, как вам выбраться из этого липкого киселя. Ну как, знакомо звучит?

Это именно те моменты нашей жизни, в которые мы чаще всего начинаем обвинять и осуждать других из-за того, что мы не желаем принимать ответственность за свой собственный страх и неудовлетворенность. Чувства, испытываемые нами в это время, как правило, являются физическими и энергетическими, но не аналитическими. И когда вы слишком увязаете в вечных крысиных бегах взрослой жизни, многое действительно может выйти из равновесия.

Что же вам делать в подобных случаях? А вот что: побудьте наедине с собою и собственными мыслями. Хотя поначалу от одних мыслей о том, чтобы остаться где-то наедине с собою, вам может быть не по себе, на самом деле лишь оставшись наедине с собою и собственным сознанием, вы сможете понять, откуда у вас взялось это чувство стояния на месте, и открыть свою собственную истину. Если у вас будет достаточно времени и пространства для того, чтобы хорошенько над этим подумать, и недостаток отвлекающей вас внешней стимуляции, вы, наконец, сможете начать разбираться, что с вами происходит, и почему это заставляет вас чувствовать себя именно таким образом.

Так что, если вам кажется, будто вы застряли в трясине или медленно топчетесь на месте, остановитесь, сделайте глубокий вдох, и найдите немного времени для того, чтобы побыть наедине самими с собою. Так что отправьтесь в пеший поход на природе, или, скажем, в кемпинг у озера, отключите все способы связи на денек-другой, а то и дольше, постарайтесь не составлять заранее никаких планов, и разгрузите свой разум.

2. Во многих сферах вашей жизни начали возникать конфликты.

Духовная трансформация – это наиболее полное и радикальное преображение всей вашей жизни, будь то по форме или по сути. Когда высшее сознание решает, что для нас настало время трансформации, мы должны отказаться от того, что нам больше не подходит, и понять, что именно мы должны сделать. Естественно, что нам самим может казаться, что наша жизнь совершенно внезапно перевернулась с ног на голову, и те ее элементы, что еще вчера подходили друг к другу, как два элемента головоломки, теперь совершенно не сходятся.

Вы говорите своим родителям то, что никогда им не говорили, но о чем всегда думали, даже если это выливается в ссоры? У вас постоянно возникают конфликты с вашей супругой или даже детьми, хотя еще совсем недавно вы жили душа в душу, и вы не понимаете, что на вас нашло? Или, может быть, вы начали спорить со своим начальником, и вас постоянно гложет желание послать его к черту и уволиться, даже если это хорошая работа с приличным доходом?

Да, все это может быть всего лишь следствием обычных перемен, которые случаются в жизни каждого человека, но, если таких внезапных конфликтов в вашей жизни становится слишком много, то, возможно, вам стоит взглянуть на них через линзу символизма и духовности. Повторюсь, если в самых различных сферах вашей жизни внезапно начало возникать множество конфликтов, вам стоит заглянуть глубже.

Если жизнь подталкивает вас к тому, чтобы радикально ее изменить, с чего бы вы начали это делать? Вместо того, чтобы беспокоиться об возникающих вокруг вас сложностях, попытайтесь просто занять роль наблюдателя. Замечайте, что именно происходит в вашей жизни, как это заставляет вас чувствовать, и будьте открыты к тому, чтобы превратить конфликты в различных сферах вашей жизни в портал, через который можно добраться до вашего высшего «я».

3. Вам стало сложно сосредоточиться на обычных занятиях или на вашей работе.

Возможно, в последнее время вы не чувствуете себя продуктивным в традиционном смысле этого слова? Вы с трудом добиваете списки важных дел на сегодня, или через силу перебираете рабочие сообщения электронной почты? Не беспокойтесь, скорее всего, все идет так, как и должно.

Просто-напросто у нашего тела строго ограниченное количество энергии, и порою ее может попросту не хватать на все. Особенно это актуально тогда, когда для нас наступает время трансформации. Этот процесс отнимает у нас немало не только духовной, но и физической энергии. Даже когда наше сознание еще не знает, что в нашей жизни происходит что-то масштабное, нашему телу отлично известно, в чем дело.

И если вам нужно нажать кнопку «пауза» на пульте управления своей рутинной жизнью, чтобы освободить место для более важный вещей, это вполне нормально. Просто делайте то, что вам обязательно нужно делать (и не больше), а после старайтесь найти время на то, чтобы просто погулять по лесу, подремать, или, скажем, почитать книги. Остаток вашего списка нужных дел вполне может подождать вашего возвращения, и вы вполне можете понять, что кое-что из него вам и вовсе не нужно.

4. Вы почти не спите, или наоборот, спите все время.

Если ваше подсознание слышит шепот трансформации, это может наполнить вас невероятной тревожностью и депрессией. Эти чувства (вместе или по отдельности) могут привести либо к тому, что вы будете спать в любое удобное и неудобное время, либо к тому, что заснуть вам будет невероятно трудно.

Для того, чтобы пережить все это, вы должны научиться слушать свое тело и уважать свои желания. Если вы не можете заснуть, то встаньте с кровати и почитайте книгу, сделайте запись в дневнике, или, скажем, послушайте музыку. Если же вы чувствуете себя невероятно разбитыми и все, чего вам хочется – это спать, то постарайтесь сделать максимальное количество дел на сегодня, на которое вы способны, а после дайте себе отдохнуть.

5. Из вас буквально хлещут ничем не прикрытые эмоции.

Да, это выглядит именно так, как звучит. Одним из побочных эффектов процесса духовной трансформации является то, что вы перестаете быть способными сдерживать свои эмоции. Ваши глаза наполняются слезами. Вы кричите или стонете. Вы неконтролируемо и безо всякой причины смеетесь. Не пугайтесь. Это нормально. Это часть того, что с вами происходит.

Не пытайтесь сдержать эти эмоции или засунуть их в какой-то дальний уголок вашего сознания. Позвольте этим чувствам пройти через вас, и, я обещаю вам, рано или поздно они просто пройдут. В чистых, и ничем не прикрытых эмоциях заключена огромная сила – потому, что они могут зародиться лишь в душе человека с огромным и добрым сердцем. Быть уязвимым – значит быть сильным, а потому вам стоит принять заключенные внутри вас дикие, неприкрытые эмоции.

6. Вы получаете знаки от Вселенной.

Процесс трансформации – это не что-то, что можно понять и осознать разумом. Это духовный процесс, процесс, идущий от чего-то выше, чем мы все. Он совершенно точно не от мира сего. Так что, если Вселенная начала раз за разом подавать вам знаки, если вы начали встречать новых или непонятных животных, видеть ранее невиданные растения, слышать послания, доносимые до вас ветром и видеть тайные знаки, начертанные каплями дождя на стекле… старайтесь обращать на них внимание. Вполне возможно, все эти знаки пытаются дать вам ответы на те вопросы, что вы задаете себе, или предоставить вам именно ту поддержку, которая нужна вам прямо сейчас.

7. Вы испытываете чувство умиротворения и внутреннего спокойствия.

Духовная трансформация – это долгий и сложный процесс, состоящий из нескольких этапов. Мы то взмываем на гребень волны, то опускаемся во впадину между волнами, и эти взлеты с падениями бывают настолько головокружительными, что у нас просто дух захватывает. Когда мы достигаем пика очередного этапа трансформации, все крохотное и незначительное в нашей жизни сползает с нас, словно старая чешуя со змеи. Мы остаемся лишь с тем, что действительно является нашей основой, нашей сущностью, и для нас становится важным лишь то, что является важным на самом деле.

И когда этот процесс сброса старой шкуры завершается, мы испытываем невероятное чувство ясности, умиротворения и внутреннего спокойствия. Ваше тело кажется вам мягким, нежным и открытым для добра. И вы уверены, что все в вашей жизни случится именно так, как должно, потому что иначе быть просто не может.

По мере того, как жизнь продолжает нежно (а порою не так уж и нежно) направлять вас на истинный путь, я желаю вам достаточно храбрости, чтобы принять тот факт, что вы должны измениться, и достаточно терпения, чтобы спокойно ждать, когда вам откроется путь к вашему высшему «я».

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