В пустыне среди рисунков Наска обнаружили огромную кошку

На серовато-коричневых песках южного Перу, покрытых много веков назад геоглифами колибри, обезьяны, косатки и фигуры похожей космонавта, — теперь обнажилась огромная кошка, развалившаяся на склоне холма в пустыне.
Кошачий рисунок Наска, датируемый между 200 и 100 годами до нашей эры, проявился во время работы над улучшением доступа к одному из холмов, который обеспечивает естественную точку обзора, с которой можно увидеть многие из рисунков.
Линии Наски, являющиеся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО с 1994 года, состоят из сотен геометрических и зооморфных изображений, которые были созданы путем удаления камней и земли. Они расположены в 400 км к югу от Лимы и покрывают около 450 кв. км засушливой прибрежной равнины Перу.
«Фигура была едва заметна и могла совсем исчезнуть, потому что она расположена на довольно крутом склоне, подверженном воздействию естественной эрозии», — говорится в заявлении министерства культуры Перу на этой неделе.
«За последнюю неделю геоглиф был очищен и законсервирован, и на нем изображена фигура кошки в профиль с головой, обращенной вперед».
Рисунок кошки 37 метров в длину, с четко очерченными линиями, ширина которых варьировалась от 30 до 40 см.
«Поразительно, что мы все еще находим новые рисунки, но мы также знаем, что их еще много предстоит найти», — сказал Джонни Исла, главный археолог Перу, занимающийся изучением рисунков Наска.
Археолог сказал, что рисунок кошки был создан в конце эпохи Паракаса, которая длилась с 500 г. до н.э. до 200 г.