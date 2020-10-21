В пустыне среди рисунков Наска обнаружили огромную кошку

На серовато-коричневых песках южного Перу, покрытых много веков назад геоглифами колибри, обезьяны, косатки и фигуры похожей космонавта, — теперь обнажилась огромная кошка, развалившаяся на склоне холма в пустыне.

Кошачий рисунок Наска, датируемый между 200 и 100 годами до нашей эры, проявился во время работы над улучшением доступа к одному из холмов, который обеспечивает естественную точку обзора, с которой можно увидеть многие из рисунков.

Линии Наски, являющиеся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО с 1994 года, состоят из сотен геометрических и зооморфных изображений, которые были созданы путем удаления камней и земли. Они расположены в 400 км к югу от Лимы и покрывают около 450 кв. км засушливой прибрежной равнины Перу.