Смысл в том, чтобы умереть молодым, но в как можно более почтенном возрасте: 29 мудрых дзен-цитат

Философия дзен-буддизма зародилась в начале первого столетия нашей эры, когда традиционная китайская философия вступила в контакт с основными принципами индуизма, преломленными в призме буддизма. Этот поворотный момент в истории религий и философии настолько изменил мир, что мы ощущаем последствия этих перемен даже сегодня.

Примерно в 1200 году нашей эры эту философию с распростертыми объятьями приняли в Японии, где она получила известное каждому из нас название «дзен-буддизм», или попросту «дзен», и уже оттуда после открытия европейцами Японии начала свое победное шествие по всему миру, оказывая существенное влияние не только на Восток, но и на Запад.

«Когда что-то идет изнутри вас, когда это что-то является частью вас, у вас нет другого выбора, кроме как жить этим и выражать это», – Камаль Равикант.

Цель дзена вовсе не в том, чтобы найти смысл жизни, но в практике преодоления своих собственных преград и сложностей. Философия дзена пытается научить вас тому, как обращать внимание на каждый момент вашей жизни, сосредотачиваясь на «здесь и сейчас».

Уроки дзенской философии

Ниже вы найдете 29 фраз мудрейших из дзенских философов, способные преобразить всю вашу жизнь…

  1. Соблазн сдаться и опустить руки обычно сильнее всего перед самой победой.
  2. Смысл жизни в том, чтобы умереть молодым, но в как можно более почтенном возрасте.
  3. Не открывайте рот и не говорите ничего, если только ваши слова не будут лучше молчания.
  4. Путь в тысячу миль начинается с первого шага.
  5. Сила может помочь вам преодолеть препятствия на пути, мудрость же делает проще весь этот путь.
  6. Не бойтесь задержаться на вашем пути, бойтесь остановиться.
  7. Счастье глупца столь же глупо, как и он сам.
  8. Если вы оступились и упали, это еще не означает, что вы избрали неверный путь.
  9. Хижина, в которой вам есть над чем посмеяться, куда удобнее дворца, в котором вам скучно.
  10. Всегда старайтесь смотреть на вещи со светлой стороны, а если ее нет, то отчищайте и полируйте темные стороны, пока они не заблестят.
  11. Все, что происходит, происходит в должное время.
  12. Те, кто указывает на ваши недостатки, не всегда ваши враги, а те, кто поют вам осанну, не всегда ваши друзья.
  13. Пусть вас не беспокоит то, что вы чего-то не знаете, беспокойтесь лишь тогда, когда в вас нет желания учиться.
  14. Даже самый лучший учитель может лишь открыть для вас дверь, войти же в нее вам придется самим.
  15. Сколько бы ни дул ветер, он не согнет гору.
  16. Живите, наполнив свою душу миром и спокойствием. Однажды наступит должное время, и все цветы расцветут сами по себе.
  17. Не бывает друзей без недостатков, но, если вы будете видеть в них лишь недостатки, вскоре вы останетесь без друзей.
  18. Бесчестье способно войти в вашу жизнь лишь в том случае, если вы сами его туда впустите.
  19. Никто не возвращается из долгого странствия таким же, каким он был до его начала.
  20. Если человек еще не разучился краснеть, его сердце не может быть совершенно черным.
  21. Лучше один день быть человеком, чем тысячу лет – его жалкой тенью.
  22. Дом там, где твои мысли.
  23. Люди, способные сдвинуть гору, начинали с крохотных камешков.
  24. Если вы совершили ошибку, лучшее, что можно сделать – тотчас же засмеяться.
  25. Самое лучшее время посадить дерево было двадцать лет назад. Следующее же за ним лучшее время наступило прямо сейчас.
  26. То, насколько вас радует событие, определяется не самим событием, но тем, что оно для вас значит.
  27. Точно так же, как родители заботятся о своих детях, вам стоит заботиться обо всей вселенной.
  28. Стакан и не наполовину полон и не наполовину пуст. Стакан – это просто стакан, а его содержимое постоянно изменяется благодаря вашему восприятию.
  29. Вы должны сами создать свой путь, встав на него и пройдя по нему до конца, вы не найдете уже готового пути, созданного именно для вас. К истинному просветлению вы способны добраться лишь самостоятельно. Те, кто это уже сделал, словно птицы, летящие по небу, они не оставляют за собою следа, и вы не сможете пройти по их стопам.

Надеюсь, эти фразы смогут разрешить многие ваши сомнения, открыть ваш разум и показать шаги, с помощью которых вы сможете начать двигаться вперед куда легче и проще, чем раньше, полные самой эссенции жизни – того, что является вашей сущностью.

«То, что мы действительно способны изменить – это наше восприятие, которое способно изменить все остальное», – Донна Кесада.

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