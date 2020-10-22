Смысл в том, чтобы умереть молодым, но в как можно более почтенном возрасте: 29 мудрых дзен-цитат

Философия дзен-буддизма зародилась в начале первого столетия нашей эры, когда традиционная китайская философия вступила в контакт с основными принципами индуизма, преломленными в призме буддизма. Этот поворотный момент в истории религий и философии настолько изменил мир, что мы ощущаем последствия этих перемен даже сегодня.
Примерно в 1200 году нашей эры эту философию с распростертыми объятьями приняли в Японии, где она получила известное каждому из нас название «дзен-буддизм», или попросту «дзен», и уже оттуда после открытия европейцами Японии начала свое победное шествие по всему миру, оказывая существенное влияние не только на Восток, но и на Запад.
«Когда что-то идет изнутри вас, когда это что-то является частью вас, у вас нет другого выбора, кроме как жить этим и выражать это», – Камаль Равикант.
Цель дзена вовсе не в том, чтобы найти смысл жизни, но в практике преодоления своих собственных преград и сложностей. Философия дзена пытается научить вас тому, как обращать внимание на каждый момент вашей жизни, сосредотачиваясь на «здесь и сейчас».
Уроки дзенской философии
Ниже вы найдете 29 фраз мудрейших из дзенских философов, способные преобразить всю вашу жизнь…
- Соблазн сдаться и опустить руки обычно сильнее всего перед самой победой.
- Смысл жизни в том, чтобы умереть молодым, но в как можно более почтенном возрасте.
- Не открывайте рот и не говорите ничего, если только ваши слова не будут лучше молчания.
- Путь в тысячу миль начинается с первого шага.
- Сила может помочь вам преодолеть препятствия на пути, мудрость же делает проще весь этот путь.
- Не бойтесь задержаться на вашем пути, бойтесь остановиться.
- Счастье глупца столь же глупо, как и он сам.
- Если вы оступились и упали, это еще не означает, что вы избрали неверный путь.
- Хижина, в которой вам есть над чем посмеяться, куда удобнее дворца, в котором вам скучно.
- Всегда старайтесь смотреть на вещи со светлой стороны, а если ее нет, то отчищайте и полируйте темные стороны, пока они не заблестят.
- Все, что происходит, происходит в должное время.
- Те, кто указывает на ваши недостатки, не всегда ваши враги, а те, кто поют вам осанну, не всегда ваши друзья.
- Пусть вас не беспокоит то, что вы чего-то не знаете, беспокойтесь лишь тогда, когда в вас нет желания учиться.
- Даже самый лучший учитель может лишь открыть для вас дверь, войти же в нее вам придется самим.
- Сколько бы ни дул ветер, он не согнет гору.
- Живите, наполнив свою душу миром и спокойствием. Однажды наступит должное время, и все цветы расцветут сами по себе.
- Не бывает друзей без недостатков, но, если вы будете видеть в них лишь недостатки, вскоре вы останетесь без друзей.
- Бесчестье способно войти в вашу жизнь лишь в том случае, если вы сами его туда впустите.
- Никто не возвращается из долгого странствия таким же, каким он был до его начала.
- Если человек еще не разучился краснеть, его сердце не может быть совершенно черным.
- Лучше один день быть человеком, чем тысячу лет – его жалкой тенью.
- Дом там, где твои мысли.
- Люди, способные сдвинуть гору, начинали с крохотных камешков.
- Если вы совершили ошибку, лучшее, что можно сделать – тотчас же засмеяться.
- Самое лучшее время посадить дерево было двадцать лет назад. Следующее же за ним лучшее время наступило прямо сейчас.
- То, насколько вас радует событие, определяется не самим событием, но тем, что оно для вас значит.
- Точно так же, как родители заботятся о своих детях, вам стоит заботиться обо всей вселенной.
- Стакан и не наполовину полон и не наполовину пуст. Стакан – это просто стакан, а его содержимое постоянно изменяется благодаря вашему восприятию.
- Вы должны сами создать свой путь, встав на него и пройдя по нему до конца, вы не найдете уже готового пути, созданного именно для вас. К истинному просветлению вы способны добраться лишь самостоятельно. Те, кто это уже сделал, словно птицы, летящие по небу, они не оставляют за собою следа, и вы не сможете пройти по их стопам.
Надеюсь, эти фразы смогут разрешить многие ваши сомнения, открыть ваш разум и показать шаги, с помощью которых вы сможете начать двигаться вперед куда легче и проще, чем раньше, полные самой эссенции жизни – того, что является вашей сущностью.
«То, что мы действительно способны изменить – это наше восприятие, которое способно изменить все остальное», – Донна Кесада.