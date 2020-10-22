Смысл в том, чтобы умереть молодым, но в как можно более почтенном возрасте: 29 мудрых дзен-цитат

Философия дзен-буддизма зародилась в начале первого столетия нашей эры, когда традиционная китайская философия вступила в контакт с основными принципами индуизма, преломленными в призме буддизма. Этот поворотный момент в истории религий и философии настолько изменил мир, что мы ощущаем последствия этих перемен даже сегодня.

Примерно в 1200 году нашей эры эту философию с распростертыми объятьями приняли в Японии, где она получила известное каждому из нас название «дзен-буддизм», или попросту «дзен», и уже оттуда после открытия европейцами Японии начала свое победное шествие по всему миру, оказывая существенное влияние не только на Восток, но и на Запад.

«Когда что-то идет изнутри вас, когда это что-то является частью вас, у вас нет другого выбора, кроме как жить этим и выражать это», – Камаль Равикант.