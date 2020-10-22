Законы физики помогли раскрыть секрет возведения Великой пирамиды Гизы

Пирамида Гизы считается древнейшим памятником Египта, который на протяжении двадцати лет строился для фараона Хуфу (Хеопса). Пожалуй, это одно из малочисленных чудес света, которое более-менее сохранило свой облик. Эксперты в области строительства до сих пор не могут точно ответить на вопрос, каким образом древние египтяне смогли возвести такое огромное сооружение. 

Согласно историческим сведениям, дошедшим до нас через записи Геродота, к строительству было привлечено около 100 тысяч человек. Однако по мнению британского ученого Курта Мендельсона, их было меньше, то есть 70 тысяч были сезонными рабочими и 10 тысяч каменщиков на постоянной службе.

Исследователь Вацлав Смит решил другим путем выяснить истину. Он обратился к законам физики. Если исходить из того, что масса всего сооружения составляет 6,75 метрической тонны, то потенциальная сила пирамиды будет равняться почти 2,4 триллиона Джоуль. Затем физик провел некоторые вычисления и обнаружил, что для всего древнеегипетского проекта понадобилось бы 5,3 миллиона человеко-дней. В год это составит 18 тысяч человеко-лет. Если учесть, что строительство длилось 20 лет, то всего понадобилось бы 900 человек.

Смит подсчитал, что в процессе строительства понадобилось бы 2500 рабочих для установки блоков и их выравнивания. То есть, всего понадобилось бы 3300 рабочих. Принимая во внимание масштабность постройки можно предположить, что в ней принимали участие около 7000 человек, включая дизайнеров, поставщиков материалов и рабочих, поддерживающих строительную технику и инструменты в рабочем состоянии.

В итоге расчеты ученого показали, что для масштабной постройки не потребуется такое количество рабочих, о которых упоминал Геродот. Достаточно было всего несколько тысяч человек. С другой стороны, становится ясно, что стройка действительно затянулась на годы.

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