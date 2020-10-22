К чему готовятся “марсиане”?

В августе 2020 года весь мировой интернет с большим оживлением обсуждал НЛО-инцидент в Йоркшире, Великобритания, где похожий на диск НЛО слегка “подрезал” заходящий на посадку авиалайнер:

И теперь, 18 октября 2020 года в Мексике, в международном аэропорту имени генерала Франсиско Х. Мухики сложилась классическая ситуация в стиле “никогда такого не было, и вот опять”:

В общем, движение у “марсиан” сейчас какое-то плотное. Наверное, скоро начнут сталкиваться друг с другом. Но чем это может быть вызвано?

Самая популярная конспирологическая версия объяснения происходящего предполагает какие-то приготовления “марсиан” перед чем-то. Например, 16 октября 2020 года над базиликой Святого Петра в Ватикане завис вот такой пепелац:

Видео было снято официальной веб-камерой Ватикана, которая смотрит на достопримечательность. Это не облако, поскольку пепелац висел в кадре несколько минут при сильном ветре и все облака вокруг сдуло, из-за чего он и стал четко виден. Что он там делал? Раздавал последние ценные указания великим вождям Нового Мирового Порядка? Или “марсиане” ждали аудиенции Папы?

Еще одно видео, снято в китайском городе Тайюань 15 октября. Автор ролика вышел на балкон поснимать с высоты, но в этот момент в кадр попал огромный НЛО, вспыхнувший в небе (приблизительно в правом верхнем углу кадра):

Если у кого-то есть сомнения, что это был НЛО – ролик из города Платтсбург, штат Нью-Йорк, 11 октября:

Заметим, что мы приводим исключительно новые видео, которые мало кто еще посмотрел, но только в наших и только недавних материалах о “тарелочках” таких роликов десятки и они появляются каждый день. Уфологи пытаются рассмотреть в них какие-то детали пепелацев, но конспирологи смотрят на вопрос шире и пытаются понять общую картину происходящего. И эта общая картина сводится к следующему:

а) Над всеми крупными мегаполисами с весны текущего года наблюдаются какие-то здоровенные светящиеся сферы, которые либо появились там совершенно недавно, либо висели всегда, но стали вдруг видимы:

I Dont Want To Cause Any Distress But I Think We Are Being Invaded WorldWide And It Doesnt Look Fake To Me This Looks Like The Freakin Mother Ship 👇 #IndependenceDay



😂🤣😂😇🙏🌪️🌪️🌪️ pic.twitter.com/i43V5TKgDs — CHRISTOS ESSENE KNIGHT (@TheArchitect009) October 19, 2020

б) Очень часто НЛО стали наблюдаться над военными базами и над офисами каких-то больших и великих начальников типа Римского Папы.

в) Резко участилось наблюдение БПЛА – то есть каких-то небольших аппаратов, в которые “марсианин” не поместится даже если его расчленить и закачать туда под давлением.

Естественно, наша оценка происходящего – это точка зрения дикарей с копьями, которые в жизни не видели ничего технологичнее, чем авианосец, поэтому наши выводы могут быть и ошибочными. Однако, если посмотреть на происходящее с уровня известных технологий, то “марсиане”, похоже, повсеместно готовятся к некоему СОБЫТИЮ.

Если, например, понаблюдать с самолета за поведением фермеров, то в конце каждого сезона они начинают так же вот метаться – по дорогам мотаются трактора, по полям бегают какие-то человечки с серпами, овечек собирают толпами и куда-то ведут, откуда они или возвращаются побритыми наголо, или убывают в рефрижераторах на заводы по производству колбасы. А поскольку работа на фермах кипит, то светового дня прославленным комбайнерам не хватает и они зажигают над местами трудовых подвигов какие-то светильники. Поэтому, если исходить из концепции, что Земля – это ферма, то “марсиане”, похоже, готовятся к сезонным полевым работам.

С другой стороны, если понаблюдать с самолета за поведением бойцов отдельно военной военной части, то там тоже время от времени случается столпотворение на дорогах и метания личного состава. Иногда люди даже по нескольку суток не спят, крася здания, технику, траву и бордюры. Если бордюры не красят – значит дело идет к войне, а если красят – значит ждут приезда большого начальника. Поэтому, если исходить из концепции, что Земля – это у “марсиан” военная база, то они, похоже, или ждут приезда какого-то важного марсианского генерала, или готовятся отражать атаку злых кочевников с Венеры, которые хотят отобрать у мирных фермеров стада.

Какая из концепций присутствия на Земле “марсиан” более правильная мы не знаем, возможно, что правильные обе и Земля – это как бы два в одном. Например, мегаполисы – это что-то типа коровников в славной гвардейской воинской части, в которых работают приписанные к лопатам космические удмурты. Но, какая бы из концепций не была правильной в любом случает такая радикально возросшая активность “марсиан” обещает какие-то перемены, так что следим за развитием событий.

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