Огненный шар пролетел над Мексикой (ВИДЕО)

Яркий метеор озарил небо над Мексикой. Огненный шар пролетел над штатами Коауила, Тамаулипас и Нуэво-Леон. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным Мексиканского института геологических и атмосферных исследований, метеор пролетел на Мексикой во вторник, 6 октября, в 22:14.

Через некоторое время в социальных сетях появились сообщения, что в городе Лазаро Карденас якобы упали два метеора. После этого местные жители начали публиковать объявления о продаже фрагментов метеорита за миллион мексиканских песо (47 тысяч долларов).

Еще один пользователь предложил купить пепел, собранный после падения метеорита. Он попросил за него 3 800 песо (179 долларов).

Ранее российский космонавт, находясь на МКС, снял на видео группу НЛО. Неопознанные объекты попали на камеру, когда космонавт снимал полярное сияние над Антарктидой.

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