Ученые NASA обнаружили на Луне гигантские следы, не принадлежащие человеку

Научные работники из NASA обнаружили на поверхности Луны огромные следы. Известно, что естественный спутник Земли в свое время посетили 12 американских астронавтов, однако найденные следы явно не принадлежат человеку, считают ученые.

Последний из астронавтов, который ступил на лунную поверхность был Харрисон Шмитт. Он был одним из участников лунной миссии «Аполлон-17», и продолжительное время собирал грунт для последующего анализа. Во время нахождения в космосе астронавт мог придумать собственный способ передвижения по поверхности Луны, чтобы намного быстрее преодолевать расстояния. Шмитт скользил над поверхностью и во время касания отталкивался пальцами ног.

Фото из открытых источников