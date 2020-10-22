Независимый город на Марсе хочет построить Илон Маск

Американский бизнесмен, глава компании SpaceX Илон Маск раскрыл планы по созданию на Марсе города, который будет полностью самодостаточным и не зависимым от Земли. Миллиардер отметил, что сейчас в разработке находятся несколько проектов жилья на другой планете.
Маск считает, что очень важно успеть построить такой город до того, как на Земле случится катастрофа – Третья мировая война, столкновение с астероидом или суперизвержение вулкана.
«Цивилизация не выглядит сверхсильной, она сейчас выглядит немного шаткой», — заявил основатель SpaceX, пишет The Independent.
Маск также сказал, что маловероятно, что создание самодостаточного города на Марсе произойдет при его жизни.
По словам Илона Маска, космический корабль Starship может отправиться на Красную планету уже через четыре года, но пока что без экипажа на борту.
Напомним, ранее Маск рассказал, где разместят первую обитаемую базу на Марсе и придумал, как будет выглядеть флаг первой колонии на Марсе.