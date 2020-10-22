Независимый город на Марсе хочет построить Илон Маск

Американский бизнесмен, глава компании SpaceX Илон Маск раскрыл планы по созданию на Марсе города, который будет полностью самодостаточным и не зависимым от Земли. Миллиардер отметил, что сейчас в разработке находятся несколько проектов жилья на другой планете.



Маск считает, что очень важно успеть построить такой город до того, как на Земле случится катастрофа – Третья мировая война, столкновение с астероидом или суперизвержение вулкана.

«Цивилизация не выглядит сверхсильной, она сейчас выглядит немного шаткой», — заявил основатель SpaceX, пишет The Independent.

Маск также сказал, что маловероятно, что создание самодостаточного города на Марсе произойдет при его жизни.