Вещи, которые сводят с ума каждый знак Зодиака

Овнов больше всего раздражают:
- Неуверенная походка.
- Когда не отвечают на их телефонный звонок.
- Неполадки в работе мобильного телефона и других устройств.
- Животные в клетках.
- Люди, которые публикуют интимные вещи в социальных сетях.
- Люди, которые ходят вокруг да около полчаса, прежде чем начнут говорить о важном.
- Плохие танцоры.
- Люди, которые не умеют одеваться соответственно ситуации.
- Задержки поездов, автобусов и самолетов.
- Народная музыка.
Больше всего Тельцов раздражают:
- Жалобы.
- Беспорядок.
- Грязная одежда.
- Плохие повара.
- Хамское поведение на публике.
- Люди, которые устраивают драмы.
- Люди, которые не пользуются дезодорантом.
- Когда они становятся объектом шуток других людей.
- Чувство, что они недостаточно умны или не вписываются в ситуацию.
- Несоответствие соотношения «цена-качество».
Близнецов больше всего раздражают:
- Люди без чувства юмора.
- Отсутствие должного внимания.
- Сломанные часы и не сработавшие будильники.
- Плохое вино.
- Неудобная обувь, особенно та, в которой нельзя танцевать.
- Люди, которые говорят очень медленно.
- Люди, которые медленно ходят.
- Пессимисты.
- Зависимые люди.
- Невозможность пользоваться гаджетами.
Раков сводят с ума:
- Люди, которые рано их будят или рано приходят.
- Шерсть и другие материалы, вызывающие зуд.
- Сон в неудобной кровати.
- Холод.
- Некачественная одежда.
- Критика других людей.
- Фильмы с насилием и сцены насилия в целом.
- Неблагодарные дети.
- Когда они теряют очки.
- Люди, незаслуженно крадущие их славу.
Львов больше всего раздражают:
- Люди, которые одеваются лучше их.
- Люди, которые водят машину лучше, чем они.
- Игнорирование.
- Зависть.
- Когда слишком холодно.
- Когда слишком жарко.
- Когда их заставляют ходить в церковь.
- Когда им приходится оставаться дома в солнечный день.
- Люди, которые говорят, что им нужно «притормозить».
- Когда им запрещают флиртовать.
Больше всего Дев раздражают:
- Беспорядочные или неорганизованные люди.
- Когда люди обещают и не перезванивают.
- Опоздания.
- Когда люди пренебрегают своими обязательствами.
- Долги.
- Безделье.
- Неграмотная речь.
- Сквернословие.
- Эмоциональные сцены на публике.
- Вещи не на своих местах.
Весы сводят с ума:
- Люди, которые говорят им выключить музыку.
- Люди, которые хотят казаться лучше, чем они есть на самом деле.
- Собачьи экскременты в парках и на детских площадках.
- Любители халявы.
- Жестокое обращение с животными.
- Люди, которые не умеют дружить.
- Секс на одну ночь.
- Плохая стрижка.
- Любая зависимость.
- Неумение разговаривать вежливо.
Больше всего Скорпионов раздражают:
- Люди, которые одалживают ручку и никогда не возвращают.
- Любовники, которые не способны испытать оргазм.
- Когда партнер заставляет их ревновать.
- Когда кто-то лучше их.
- Люди, перебирающие продуктами.
- Когда они становятся темой сплетен.
- Обвинения в неверности.
- Люди, которые слишком следят за модой.
- Люди, утверждающие, что они экстрасенсы или обладают сверхъестественными способностями.
- Люди, которые оставляют авто на двух парковочных местах.
Стрельцы терпеть не могут:
- Люди, которые слишком много жалуются.
- Любая толпа.
- Когда друзья болеют.
- Отсутствие интереса к путешествиям.
- Люди, которые боятся рисковать.
- Когда им обвиняют в том, что они не умеют обходиться с деньгами.
- Люди, которые ожидают от них пунктуальности.
- Утерянный багаж.
- Издевательство над животными.
- Злобные люди.
Больше всего Козерогов раздражают:
- Жалобы без причины.
- Когда у них пытаются одолжить деньги.
- Люди, которые не сдерживают свое слово.
- Люди без принципов.
- Родители, которые не наказывают своих детей.
- Когда зубную пасту оставляют открытой.
- Неаккуратная прическа.
- Метросексуалы.
- Пассивные и ленивые люди.
- Когда их обвиняют в чем-то, в чем они не виноваты.
Водолеев больше всего раздражают:
- Скучные люди.
- Разговоры о прошлом.
- Психиатры.
- Сплетни.
- Люди, знающие все только в теории.
- Отсутствие лояльности.
- Грязные руки.
- Примитивный образ мышления.
- Слишком большие ожидания со стороны других.
- Игнорирование.
Рыб больше всего раздражают:
- Люди, привлекающие внимание к себе громким смехом.
- Люди, пытающие доказать свою правоту любой ценой.
- Жара.
- Алкоголики.
- Слишком осторожные водители.
- Жестокое обращение с животными.
- Когда от них требуют вникать в чужие проблемы.
- Принимать решения.
- Жестокость в отношении детей.
- Безответственность по отношению к окружающей среде.