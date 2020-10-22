Вещи, которые сводят с ума каждый знак Зодиака

Овнов больше всего раздражают:

  1. Неуверенная походка.
  2. Когда не отвечают на их телефонный звонок.
  3. Неполадки в работе мобильного телефона и других устройств.
  4. Животные в клетках.
  5. Люди, которые публикуют интимные вещи в социальных сетях.
  6. Люди, которые ходят вокруг да около полчаса, прежде чем начнут говорить о важном.
  7. Плохие танцоры.
  8. Люди, которые не умеют одеваться соответственно ситуации.
  9. Задержки поездов, автобусов и самолетов.
  10. Народная музыка.

Больше всего Тельцов раздражают:

  1. Жалобы.
  2. Беспорядок.
  3. Грязная одежда.
  4. Плохие повара.
  5. Хамское поведение на публике.
  6. Люди, которые устраивают драмы.
  7. Люди, которые не пользуются дезодорантом.
  8. Когда они становятся объектом шуток других людей.
  9. Чувство, что они недостаточно умны или не вписываются в ситуацию.
  10. Несоответствие соотношения «цена-качество».

Близнецов больше всего раздражают:

  1. Люди без чувства юмора.
  2. Отсутствие должного внимания.
  3. Сломанные часы и не сработавшие будильники.
  4. Плохое вино.
  5. Неудобная обувь, особенно та, в которой нельзя танцевать.
  6. Люди, которые говорят очень медленно.
  7. Люди, которые медленно ходят.
  8. Пессимисты.
  9. Зависимые люди.
  10. Невозможность пользоваться гаджетами.

Раков сводят с ума:

  1. Люди, которые рано их будят или рано приходят.
  2. Шерсть и другие материалы, вызывающие зуд.
  3. Сон в неудобной кровати.
  4. Холод.
  5. Некачественная одежда.
  6. Критика других людей.
  7. Фильмы с насилием и сцены насилия в целом.
  8. Неблагодарные дети.
  9. Когда они теряют очки.
  10. Люди, незаслуженно крадущие их славу.

Львов больше всего раздражают:

  1. Люди, которые одеваются лучше их.
  2. Люди, которые водят машину лучше, чем они.
  3. Игнорирование.
  4. Зависть.
  5. Когда слишком холодно.
  6. Когда слишком жарко.
  7. Когда их заставляют ходить в церковь.
  8. Когда им приходится оставаться дома в солнечный день.
  9. Люди, которые говорят, что им нужно «притормозить».
  10. Когда им запрещают флиртовать.

Больше всего Дев раздражают:

  1. Беспорядочные или неорганизованные люди.
  2. Когда люди обещают и не перезванивают.
  3. Опоздания.
  4. Когда люди пренебрегают своими обязательствами.
  5. Долги.
  6. Безделье.
  7. Неграмотная речь.
  8. Сквернословие.
  9. Эмоциональные сцены на публике.
  10. Вещи не на своих местах.

Весы сводят с ума:

  1. Люди, которые говорят им выключить музыку.
  2. Люди, которые хотят казаться лучше, чем они есть на самом деле.
  3. Собачьи экскременты в парках и на детских площадках.
  4. Любители халявы.
  5. Жестокое обращение с животными.
  6. Люди, которые не умеют дружить.
  7. Секс на одну ночь.
  8. Плохая стрижка.
  9. Любая зависимость.
  10. Неумение разговаривать вежливо.

Больше всего Скорпионов раздражают:

  1. Люди, которые одалживают ручку и никогда не возвращают.
  2. Любовники, которые не способны испытать оргазм.
  3. Когда партнер заставляет их ревновать.
  4. Когда кто-то лучше их.
  5. Люди, перебирающие продуктами.
  6. Когда они становятся темой сплетен.
  7. Обвинения в неверности.
  8. Люди, которые слишком следят за модой.
  9. Люди, утверждающие, что они экстрасенсы или обладают сверхъестественными способностями.
  10. Люди, которые оставляют авто на двух парковочных местах.

Стрельцы терпеть не могут:

  1. Люди, которые слишком много жалуются.
  2. Любая толпа.
  3. Когда друзья болеют.
  4. Отсутствие интереса к путешествиям.
  5. Люди, которые боятся рисковать.
  6. Когда им обвиняют в том, что они не умеют обходиться с деньгами.
  7. Люди, которые ожидают от них пунктуальности.
  8. Утерянный багаж.
  9. Издевательство над животными.
  10. Злобные люди.

Больше всего Козерогов раздражают:

  1. Жалобы без причины.
  2. Когда у них пытаются одолжить деньги.
  3. Люди, которые не сдерживают свое слово.
  4. Люди без принципов.
  5. Родители, которые не наказывают своих детей.
  6. Когда зубную пасту оставляют открытой.
  7. Неаккуратная прическа.
  8. Метросексуалы.
  9. Пассивные и ленивые люди.
  10. Когда их обвиняют в чем-то, в чем они не виноваты.

Водолеев больше всего раздражают:

  1. Скучные люди.
  2. Разговоры о прошлом.
  3. Психиатры.
  4. Сплетни.
  5. Люди, знающие все только в теории.
  6. Отсутствие лояльности.
  7. Грязные руки.
  8. Примитивный образ мышления.
  9. Слишком большие ожидания со стороны других.
  10. Игнорирование.

Рыб больше всего раздражают:

  1. Люди, привлекающие внимание к себе громким смехом.
  2. Люди, пытающие доказать свою правоту любой ценой.
  3. Жара.
  4. Алкоголики.
  5. Слишком осторожные водители.
  6. Жестокое обращение с животными.
  7. Когда от них требуют вникать в чужие проблемы.
  8. Принимать решения.
  9. Жестокость в отношении детей.
  10. Безответственность по отношению к окружающей среде.

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