Чтобы понять, каков мужчина, посмотрите на его женщину

Самый простой способ понять мужчину — посмотреть на его женщину. На женщину, которую он выбрал, которой добился и с которой живет. Все остальное не так важно, как эта женщина рядом с мужчиной.

Способ понять мужчину — посмотреть на его женщину

Сильная, волевая, ухоженная женщина — значит, мужчина чего-то стоит и имеет самоуважение. Он многого добьётся в жизни. Главный приз он уже получил. Он смог добиться любви такой женщины.

Верная и домовитая женщина, для которой важны семейные ценности, поможет добиться богатства. И мужчина тоже видит смысл своей деятельности в приумножении ресурса.