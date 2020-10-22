Накануне выборов в США, с Землей может столкнуться астероид

Астероид размером с холодильник приблизится к Земле 2 ноября, за день до президентских выборов в США. Об этом в Instagram написал американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон.

По его данным, астероид 2018VP1, огромный космический камень, «несется к нам со скоростью более 25 тысяч миль в час». Ученый предположил, что космическое тело может коснуться Земли, однако не нанесет вреда. «Так что если конец света наступит в 2020 году, это будет не по вине Вселенной», — подытожил он.

Астероид не опасен

По данным НАСА, астероид 2018VP1 подойдет к Земле на минимальное расстояние 2 ноября приблизительно в 18:33 мск. Он пролетит в 384 тысячах километров от Земли. Вероятность того, что астероид войдет в атмосферу Земли, составляет лишь один шанс из 240 или 0,41 процента.

Астероид не был определен как «потенциально опасный», так как компьютерное моделирование его траектории не показало неминуемость будущего столкновения с нашей планетой. Последний раз он был замечен 16 ноября 2018 года.

Некоторые объекты все же сталкиваются с Землей

Потенциально опасными астрономическими объектами (ПОАО) называют астероиды или кометы, которые сближаются с Землей и способны нанести большой ущерб в случае столкновения. Под сближением понимается прохождение вблизи планеты на расстоянии менее 19,5 лунного расстояния. В случае 2018VP1 расстояние между Землей и астероидом составит примерно одно лунное расстояние. В настоящее время известно более двух тысяч ПОАО, при этом 38 астероидов могут представлять угрозу в ближайшие сто лет.

В год происходит несколько сближений на расстояние, равному расстоянию от Земли до Луны. При этом лишь некоторые объекты обнаруживаются до момента приближения (обычно за 24 часа), поэтому существует неучтенный риск столкновения. Кроме того, некоторые объекты действительно входят в атмосферу, когда их обнаруживают датчики детонации ядерных устройств. Мощность взрыва обычно составляет от одной до 10 килотонн, что сопоставимо с энергией взрыва ядерной бомбы во времена Второй мировой войны.

В ближайшем будущем катастрофы не ожидается

Таким неучтенным объектом стал, например, Челябинский метеорит, диаметр которого достигал 20 метров. Он не был обнаружен специалистами до момента входа в атмосферу. Примерно на высоте 30-70 километров произошел взрыв мощностью 500 килотонн в тротиловом эквиваленте, что сравнимо со взрывом ядерного устройства «Айви Кинг» в 1952 году. Несмотря на то, что ударная волна достигла поверхности, падение метеорита не нанесло сильных разрушений.

Самым опасным астероидом считается (144898) 2004 VD17, диаметр которого достигает около километра. В случае падения возникнет кратер диаметром 10 километров и вызовет землетрясение магнитудой 7,4. Однако вероятность столкновения с ним низка, и в 2102 году, когда произойдет сближение, составит 1 из 58,8 миллиона.

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