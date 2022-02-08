Здоровье души — вот что о нем говорит китайская медицина

В каноне «Хуанди нэй цзин» (Канон Желтого императора о внутреннем) описаны проявления душевного здоровья: «Их воля свободна и мало желаний, их сердца спокойны и нет страха, их тела усталы и не утомляются, поэтому вкусна их пища, красивы их одежды, радостны их обычаи, нет зависти между высшими и низшими, так как желания не могут утомить их глаза, зло не может проникнуть в их сердца» («Су вэнь»).

☝️Здесь описаны три критерия духовного здоровья, совпадающие с современным пониманием:

🍀Способность самоконтроля. Слова «воля свободна и мало желаний», «сердце спокойно и нет страха» указывают на сдержанность и спокойствие наклонностей и психики.