Здоровье души — вот что о нем говорит китайская медицина

В каноне «Хуанди нэй цзин» (Канон Желтого императора о внутреннем) описаны проявления душевного здоровья: «Их воля свободна и мало желаний, их сердца спокойны и нет страха, их тела усталы и не утомляются, поэтому вкусна их пища, красивы их одежды, радостны их обычаи, нет зависти между высшими и низшими, так как желания не могут утомить их глаза, зло не может проникнуть в их сердца» («Су вэнь»).
☝️Здесь описаны три критерия духовного здоровья, совпадающие с современным пониманием:
🍀Способность самоконтроля. Слова «воля свободна и мало желаний», «сердце спокойно и нет страха» указывают на сдержанность и спокойствие наклонностей и психики.
🍀Правильное отношение к внешнему воздействию. А именно, «желания не могут утомить их глаза, зло не может проникнуть в их сердца». То есть различные внешние соблазны и влияния не могут нанести вред душе и телу.
🍀Состояние внутренне сбалансированного удовлетворения. А именно, «вкусна их пища, красивы их одежды, радостны их обычаи, нет зависти между высшими и низшими». То есть в различных обстоятельствах необходимо поддерживать внутренний баланс по отношению к питанию, одежде и украшениям, обычаям, положению и т. д.
Когда Вы перестанете копаться в том, что уже произошло
И тревожиться о том, что еще не случилось,
Тогда Вы сможете присутствовать в настоящем моменте
И испытаете радость жизни