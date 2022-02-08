Чакры: существуют ли они на самом деле?

Подходы
В своей книге «Принципиальные вопросы общей теории чакр и тантрическая концепция тела» Владимир Данченко утверждает, что чакры завуалированно присутствуют в конституции каждого человека. Согласно его изысканиям, в современном мире существует три подхода к описанию природы чакр: йогический, оккультный и психоэнергетический.
Представители первого течения видят в чакрах фундамент для специфических форм йогического сосредоточения. Оккультисты пытаются описать чакры объективными понятиями, стремясь визуализировать тонкую материю тела. Психоэнергетики, занятые направленной телесно-ориентированной терапией, описывают чакры как биоэнергетические узлы, соответствующие важным зонам организма. Однако Данченко считает, что каждое из этих направлений сужает истинный смысл чакр, который можно раскрыть только при комплексном рассмотрении.
Концепция Ледбитера
В 1927 году основатель Либеральной католической церкви Чарльз Ледбитер после путешествия на Восток опубликовал книгу «Чакры», в которой утверждал, что чакры приемлемы для экстрасенсорного восприятия и обладают «объективным феноменальным существованием». Определяя чакры как связующее звено между тонкой энергетической оболочкой тела и его физическим воплощением, он утверждал, что они служат проводниками космической жизненной силы, требуемой для благополучия и здоровья человека.
Именно он унифицировал общее число расположенных вдоль позвоночного столба чакр, которые изображались в виде цветка лотоса. Сведя их количество к 7, хотя на самом деле в разных религиозных течениях Востока их количество разнится, он указал их местоположение в теле.
Главной чакрой или центром психофизической энергии, откуда берет начало поток энергии, пробуждающий все остальные чакры, является лотос Муладхара, расположенный в крестцовом нервном сплетении (промежность). Выше, на уровне пузырного нервного сплетения, находится лотос Свадхистана, а над ним, в области пупка, устроилась чакра Манипура. Около сердца нашла приют чакра Анахата, на уровне горла пристроился лотос Вишудха, на линии бровей расположилась чакра Аджна, а макушечную часть головы венчает Сахасрара. В общем потоке, перетекающем от чакры к чакре, накапливается внутренняя духовная сила человека и энергия, поступающая в него из внешнего мира, от Вселенной и природы, окружающей обстановки и людей.
Концепция психоэнергетиков
Концепция психоэнергетиков сложилась из наработок Джона Вудроффа (Артур Авалон), полагавшего, что учение о чакрах является ничем иным, как примитивным представлением древних людей о строении нервной системы человека. Васант Реле в книге «Таинственная Кундалини» провел реальные параллели между чакрами и нервными сплетениями или эндокринными железами, а гуру Нирмала Шривастава на ее основе соотнесла главную чакру Муладхару с крестцовой косточкой, центральный канал с парасимпатической нервной системой, а энергетические каналы с симпатической нервной системой. Противники данной трактовки указывают на то, что отождествление чакры с нейрогормональным структурно-функциональным объединением по меньшей мере некорректно. По их мнению, чакры принадлежат к области изучения психологии, а не анатомии, поскольку они являются характеристиками тонкого тела человека и не существуют вне эмоциональных переживаний. В то же время Владимир Данченко предлагает рассматривать чакры как психофизиологические целостности, в которых гармонично аккумулируется взаимодействие между внутренней и внешней средой организма.
Считая, что наиболее целенаправленное воздействие на человека можно оказать через тело, а не через ум, психоэнергетик Вильгельм Райх выделял зоны организма, соответствующие расположению чакр, и предлагал, активизируя их, лечить психологические проблемы индивида. Согласно Райху, чакра Муладхара — это таз, Свадхистана — живот, Манипура — диафрагма, Анахата — грудь, Вишудха — шея и рот, Аджна — глаза, влияя на нервные узлы которых можно добиться нужного результата.
Нью-эйдж
Свое видение чакр было у представителей зародившегося в 60-х годах ХХ века движения нью-эйдж, учение которых основывалось на компиляции мистических практик эзотерического, оккультного и синкретического характера. Один из идеологов «религии нового века» Кристофер Хиллс в своей книге «Ядерная эволюция. Радужное тело» связал 7 широко известных чакр с 7 цветами радужного спектра. Позже его последователи утверждали, что радуга — это своего рода лестница от животных инстинктов к божественному и каждый индивид при правильном образе жизни и постоянной внутренней работе над собой помогает энергии подниматься от нижних чакр к высшим, раскрывая заложенный в человеке потенциал.