Чакры: существуют ли они на самом деле?

В своей книге «Принципиальные вопросы общей теории чакр и тантрическая концепция тела» Владимир Данченко утверждает, что чакры завуалированно присутствуют в конституции каждого человека. Согласно его изысканиям, в современном мире существует три подхода к описанию природы чакр: йогический, оккультный и психоэнергетический.

Представители первого течения видят в чакрах фундамент для специфических форм йогического сосредоточения. Оккультисты пытаются описать чакры объективными понятиями, стремясь визуализировать тонкую материю тела. Психоэнергетики, занятые направленной телесно-ориентированной терапией, описывают чакры как биоэнергетические узлы, соответствующие важным зонам организма. Однако Данченко считает, что каждое из этих направлений сужает истинный смысл чакр, который можно раскрыть только при комплексном рассмотрении.

В 1927 году основатель Либеральной католической церкви Чарльз Ледбитер после путешествия на Восток опубликовал книгу «Чакры», в которой утверждал, что чакры приемлемы для экстрасенсорного восприятия и обладают «объективным феноменальным существованием». Определяя чакры как связующее звено между тонкой энергетической оболочкой тела и его физическим воплощением, он утверждал, что они служат проводниками космической жизненной силы, требуемой для благополучия и здоровья человека.

Именно он унифицировал общее число расположенных вдоль позвоночного столба чакр, которые изображались в виде цветка лотоса. Сведя их количество к 7, хотя на самом деле в разных религиозных течениях Востока их количество разнится, он указал их местоположение в теле.

Главной чакрой или центром психофизической энергии, откуда берет начало поток энергии, пробуждающий все остальные чакры, является лотос Муладхара, расположенный в крестцовом нервном сплетении (промежность). Выше, на уровне пузырного нервного сплетения, находится лотос Свадхистана, а над ним, в области пупка, устроилась чакра Манипура. Около сердца нашла приют чакра Анахата, на уровне горла пристроился лотос Вишудха, на линии бровей расположилась чакра Аджна, а макушечную часть головы венчает Сахасрара. В общем потоке, перетекающем от чакры к чакре, накапливается внутренняя духовная сила человека и энергия, поступающая в него из внешнего мира, от Вселенной и природы, окружающей обстановки и людей.

Концепция психоэнергетиков

Концепция психоэнергетиков сложилась из наработок Джона Вудроффа (Артур Авалон), полагавшего, что учение о чакрах является ничем иным, как примитивным представлением древних людей о строении нервной системы человека. Васант Реле в книге «Таинственная Кундалини» провел реальные параллели между чакрами и нервными сплетениями или эндокринными железами, а гуру Нирмала Шривастава на ее основе соотнесла главную чакру Муладхару с крестцовой косточкой, центральный канал с парасимпатической нервной системой, а энергетические каналы с симпатической нервной системой. Противники данной трактовки указывают на то, что отождествление чакры с нейрогормональным структурно-функциональным объединением по меньшей мере некорректно. По их мнению, чакры принадлежат к области изучения психологии, а не анатомии, поскольку они являются характеристиками тонкого тела человека и не существуют вне эмоциональных переживаний. В то же время Владимир Данченко предлагает рассматривать чакры как психофизиологические целостности, в которых гармонично аккумулируется взаимодействие между внутренней и внешней средой организма.

Считая, что наиболее целенаправленное воздействие на человека можно оказать через тело, а не через ум, психоэнергетик Вильгельм Райх выделял зоны организма, соответствующие расположению чакр, и предлагал, активизируя их, лечить психологические проблемы индивида. Согласно Райху, чакра Муладхара — это таз, Свадхистана — живот, Манипура — диафрагма, Анахата — грудь, Вишудха — шея и рот, Аджна — глаза, влияя на нервные узлы которых можно добиться нужного результата.

Нью-эйдж

Свое видение чакр было у представителей зародившегося в 60-х годах ХХ века движения нью-эйдж, учение которых основывалось на компиляции мистических практик эзотерического, оккультного и синкретического характера. Один из идеологов «религии нового века» Кристофер Хиллс в своей книге «Ядерная эволюция. Радужное тело» связал 7 широко известных чакр с 7 цветами радужного спектра. Позже его последователи утверждали, что радуга — это своего рода лестница от животных инстинктов к божественному и каждый индивид при правильном образе жизни и постоянной внутренней работе над собой помогает энергии подниматься от нижних чакр к высшим, раскрывая заложенный в человеке потенциал.

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