Притча про рай и ад. Жизненно и провокационно

Попал человек в рай. Смотрит, а там все ходят радостные, счастливые, открытые, доброжелательные. А вокруг всё как в обычной жизни. Походил он, погулял, понравилось. И говорит архангелу:

— А можно посмотреть, что такое ад?

— Хорошо, пойдём, покажу.