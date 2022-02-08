Кто из гениев перестал есть в конце жизни, и как марсиане напали на американцев?

В Дублине есть мост Шона О’Кейси, который торжественно открыли в 2005 году. Мост соединил два берега набережной, и был разводным: под ним должны были проходить под парусом. Сооружение проектировали в начале 2000-х годов с учетом новых технологий, и разводную конструкцию сделали дистанционной на пульте управления. Пульт был небольшим, размером со смартфон. Увы, в 2010 году от моста потеряли пульт, и четыре года не могли его найти, так что сооружение не работало. Лишь в 2014 году мост переделали инженеры, перепрограммировав его, и он снова стал открываться.

Фото: Can Pac Swire/flickr.com

Леонардо Да Винчи сохранил более 13 тысяч заметок и рисунков по совершенно разным дисциплинам. Он изучал ботанику, механику, математику, геометрию, полеты птиц, искусство, музыку. При этом все записи он делал зеркально справа налево. На сегодняшний день не все его работы расшифрованы.

Записи о полетах птиц. Фото: Luc Viatour

Этот средневековый гений оставил после себя множество загадок.

Как всплыли сотни викингов

Болота Восточной Ютландии стали могилой для сотен викингов, которых обнаружили случайно. В 2012 году на поверхности болота неподалеку от озера Моссе начали всплывать кости и древнее оружие. Ученые изучили 40 гектаров болота и пришли к выводу, что тут покоятся останки нескольких сотен воинов, погибших примерно две тысячи лет назад. По всей видимости, неподалеку было массовое сражение, и победители решили похоронить тела в водоеме, который за несколько веков превратился в болото.

Один из топоров, обнаруженных в болоте. Фото: archaeology.wiki

Гений, умерший от голода

Австрийский математик Курт Гёдель в конце жизни стал одержимым идеей, что его хотят отравить. Поэтому он принял решение есть только то, что приготовит его жена. После того как его жена попала в больницу, где провела полгода, он просто перестал есть. Перед смертью ученый весил 29 килограммов и буквально умер от голода.

Фото: wikipedia.org

Как появилось слово «бойкот»

Оказывается, это слово произошло от фамилии ирландца Чарльза Бойкотта. В XIX веке он был управляющим у одного лорда, который сдавал землю в аренду фермерам за большие деньги. В 1880-х годах фермеры начали бороться за право покупки земли и за адекватную аренду, и поэтому устраивали забастовки. Чарльз пытался их вразумить и подавить недовольства. В итоге Бойкотту объявили «войну»: с ним перестали разговаривать соседи и служители церкви, в магазинах его не обслуживали, и очень скоро его фамилия стала нарицательной. Так и появились слова «бойкотировать» и «бойкот».

Фото: Jason Taellious/flickr.com

Как немцев забыли на острове до окончания войны

Во время войны на необитаемом острове Менкье, который входит в состав Нормандских островов, забыли немецких солдат. В итоге они стали одними из последних немцев, которые сдались. Это случилось через несколько недель после окончания Второй мировой войны, когда к острову подплыли случайные рыбаки.

Фото: dx-world.net

Человек-паук мог быть не человеком, а… монстром-пауком

В 1980-х годах комиксы о Человеке-пауке пытались переосмыслить в обратную сторону: главный герой Питер Паркер должен был оказаться в результате неудачного эксперимента в теле паука-монстра. Как думаете, могла бы эта идея получить целое собрание фильмов и мультсериалов?

Стэн Ли, создатель Человека-Паука. Фото: Gage Skidmore/flickr.com

Как марсиане напали на американцев

В 1897 году свет увидел роман Герберта Уэллса под названием «Война миров»: в книге рассказывается о нападении марсианской расы на Землю. В 1938 году по американскому радио решили подшутить над слушателями и воплотили книгу в реальность, рассказав о нападении инопланетян. И американцы в это поверили: больше миллиона человек были в панике и даже начали слышать выстрелы.

Фото: driver Photographer/flickr.com

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