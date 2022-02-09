Можно ли встретить своего двойника

Идее о двойниках присущи два понятия. Первое — немецкий термин «доппельгангер», обозначающий скрытую темную сущность (злого близнеца) и связанный с предвещающим неудачу призрачным явлением. Второе понятие — слово «двойник» часто используется для описания любого человека, который физически похож на другого. Считается, что двойник уничтожает идею уникальности во вселенной.
Федор Достоевский рассматривал эти темы в повести «Двойник», где главный герой Голядкин доведен до безумия двойником, преуспевающим во всем, в чем не справился главный герой.
Очевидно, что двойники Достоевского не существуют в такой экстремальной форме. Но есть истории людей, чья жизнь была перевернута их визуальным сходством с человеком из преступного мира. Если отбросить понятие о двойнике, который превращает вашу жизнь в психологический триллер, есть ли кто-то, кого вы могли бы спутать с зеркальным отображением?
Если вы ищете человека, который выглядит точно так же, как вы, шансы бесконечно малы. В 2016 году исследование, проведенное в Университете Аделаиды, показало, что вероятность существования одной пары двойников равна 1 к 135 на 7,4 миллиарда человек. Однако при наличии достаточного времени, это может произойти.
Это похоже на теорему о бесконечных обезьянах. Если вы посадите обезьяну перед пишущей машинкой и позволите ей вечно стучать по клавишам, она в конечном итоге «нащелкает» все произведения того же Достоевского.
Если не учитывать некоторые физические различия, то шансы на встречу двойника становятся намного выше.
При взгляде на лицо наши глаза не фокусируются на мелких деталях, поэтому есть большая вероятность, что два биологически не связанных человека могут показаться близнецами. Вы, скорее всего, встречали в интернете фотографии исторических личностей и их якобы двойников из современного мира. Например, снимок Николаса Кейджа и фото 1870 года, после которой актер был назван бессмертным вампиром.
Таким образом, шанс встретить двойника еще зависит и от того, как вы видите лицо другого человека.