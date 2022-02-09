Можно ли встретить своего двойника

Идее о двойниках присущи два понятия. Первое — немецкий термин «доппельгангер», обозначающий скрытую темную сущность (злого близнеца) и связанный с предвещающим неудачу призрачным явлением. Второе понятие — слово «двойник» часто используется для описания любого человека, который физически похож на другого. Считается, что двойник уничтожает идею уникальности во вселенной.

Федор Достоевский рассматривал эти темы в повести «Двойник», где главный герой Голядкин доведен до безумия двойником, преуспевающим во всем, в чем не справился главный герой.

Очевидно, что двойники Достоевского не существуют в такой экстремальной форме. Но есть истории людей, чья жизнь была перевернута их визуальным сходством с человеком из преступного мира. Если отбросить понятие о двойнике, который превращает вашу жизнь в психологический триллер, есть ли кто-то, кого вы могли бы спутать с зеркальным отображением?