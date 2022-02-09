Вселенная исполняет все желания, ты только попроси

Вы никогда не задумывались о том, что все наши желания исполняются? Да, да, сбываются ВСЕ желания. Другое дело, что многие из нас неправильно формулируют свои желания или вообще ничего не желают.

Понимаю, первая ваша реакция на это заявление сразу поспорить. «Неправда, я не думал об аварии, болезни и вообще не предполагал, что возникнут какие-то проблемы. Я всегда мечтал о счастье, здоровье, благополучии…»

В этом мире, хотим мы в это верить или не хотим, все живое. Живыми являются также и наши мысли. Вселенная фиксирует наши мысли как энергетические импульсы и строго соблюдает их выполнение. Вселенная исполняет наши желания, а мы «кормим» ее своей любовью. Идет строгий взаимообмен, и если одна цепочка рушится, то рушится и другая. Дело в том, что Вселенная не понимает «шумовых слов», слов «да» или «нет». Для нее не существует эмоциональных понятий «позитив» или «негатив», «страх» или радость» , все зависит от того, какое количество энергии мы вложили в свою мысль. Часто бывает, что мы подумали о чем то и при этом испугались. Страх был настолько сильный и породил такой мощный выплеск нашей энергии, что не смотря на то, что мысль проблескнула в голове всего лишь секунду, Вселенная расслышала ее как приказ, который невозможно не выполнить.