«Затонувшую пирамиду Атлантиды» обнаружили на дне Атлантического океана

Возле берегов португальских Азорских островов было обнаружено подводное пирамидальное сооружение высотой 60 метров и основанием около 8 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает информационное издание «Daily Star».

Исследователи предположили, что пирамида является доказательством некогда процветающего мифического города Атлантида. Для обследования подводного объекта на место выехали военные Португалии.

Данная находка была сделана в районе Атлантического океана местным моряком Диоклесиано Сильвой, который искал подходящие места для рыбной ловли. Для этого он использовал специальный сканер, который засек странное подводное строение.