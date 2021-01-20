Разработчики игры 2016-го года предвидели будущее?

Одним из увлекательных направлений современной конспирологии считается и является попытка совместными усилиями сетевого сообщества как-то расшифровать разного рода шифры и коды, фигурирующие в рекламе, в фильмах и обложках. Иногда в этот список возможных тайных посланий попадают и видеоигры. Случается это довольно редко, но, похоже, произошло в очередной раз:

На рисунке выше – скрин из игры Quantum Break, то есть «Квантовый разлом». Это шутер от от третьего лица, который вышел в сентябре 2016-го года.

Сюжет игры разворачивается в американском городе Риверпорт в 1999 году, где братец главного героя построил машину времени и оттуда повалили гости из будущего, заблудившиеся в коридорах времени. В этом будущем возникла проблема, известная как РАЗЛОМ, он же Конец Времени, когда время во Вселенной перестанет течь и остановится навсегда. Главный герой шутера по имени Джек Джойс решает спасти мир, вступая в неравный поединок с бронированными врагами и строя какое-то чудо устройство.