Разработчики игры 2016-го года предвидели будущее?

Одним из увлекательных направлений современной конспирологии считается и является попытка совместными усилиями сетевого сообщества как-то расшифровать разного рода шифры и коды, фигурирующие в рекламе, в фильмах и обложках. Иногда в этот список возможных тайных посланий попадают и видеоигры. Случается это довольно редко, но, похоже, произошло в очередной раз:
На рисунке выше – скрин из игры Quantum Break, то есть «Квантовый разлом». Это шутер от от третьего лица, который вышел в сентябре 2016-го года.
Сюжет игры разворачивается в американском городе Риверпорт в 1999 году, где братец главного героя построил машину времени и оттуда повалили гости из будущего, заблудившиеся в коридорах времени. В этом будущем возникла проблема, известная как РАЗЛОМ, он же Конец Времени, когда время во Вселенной перестанет течь и остановится навсегда. Главный герой шутера по имени Джек Джойс решает спасти мир, вступая в неравный поединок с бронированными врагами и строя какое-то чудо устройство.
В ходе сюжета Джек попадает в здоровенную ситуационную комнату, где расписан таймлайн важных глобальных событий с 1999-го по 2021-й год:
И всё там с этим шутером как бы хорошо, никто в эту чушь особо и не играл, но тут народ вдруг решил развлечься и слегка обалдел, когда Джек подошел к доскам, где расписаны 2020-й и 2021-й годы:
Как все мы знаем и помним, в марте 2020-го началась официальная пандемия и как-то так оказалось, что этот денек был помечен у Джека на карте. Помечено там и 5-е января 2021-го – день, когда ничего особо и не случилось, но на следующие сутки произошел штурм Капитолия, поставивший на уши Соединенные Штаты. Поэтому народ напрягся и стал изучать другие таблицы за другие годы на предмет возможных соответствий игры и реала:
В мае 2018-го в мире произошло довольно много событий, о многих из которых публике даже не сообщили, но если поднять то, что было в газетах и что может иметь то или иное отношение к Концу Света, то сразу на передний план выходит перенос посольства США в Иерусалим, который наделал много шума. И это было как раз в мае, отмеченном красной линией.
Возможно, что авторы игры имели в виду какое-то другое событие, связанное с временной линией Апокалипсиса, но предположим, что догадка про Иерусалим правильная. В таком случае в 2019-м году должен быть помечен март, когда Дольда Трамп подписал декларацию, признающую суверенитет Израиля над Голанскими высотами. И как ни странно, но март 2019-го тоже помечен:
Выделены так же ноябрь/декабрь, когда в Китае началась пандемия. Помечен июль – тоже месяц, довольно богатый на события, и связанные с Ближним Востоком, и с выборами в США, и с другими важными глобальными процессами.
Таким образом даже при беглом просмотре таймлайна от Quantum Break за период 2016-2021-й год (то есть с момента выхода игры) складывается впечатление, что у разработчиков точно были или какое-то квантовое устройство, или инсайдерская информация – про следующие четыре года они явно что-то пронюхали. Поэтому вполне может быть, что информация про 2037-й год тоже соответствует действительности.
Другими словами из-за Разлома, который случится через 17 лет, по мере приближения к нему разного рода аномалии в мире будут нарастать, пока в 2037-м мир не остановится от слова СОВСЕМ. Никто из живущих на тот момент ничего, разумеется, не узрит, поскольку для функции зрения нужно правильное течение времени, так что пока аномалии еще не зашкаливают и время не остановилось следим за развитием событий.