В сети появился I Pet Goat III. Что он предвещает?

С момента выхода мультфильма «Я, Домашний Козёл II», производства канадской студии «Гелиофант», прошло 8 лет, на протяжении которых конспирологи ломали и продолжают ломать головы в попытках трактовать скрытый смысл анимации. И вот, к великому всеобщему удивлению, в начале 2021-го года в сети появилось продолжение сериала – мультфильм I Pet Goat III, сделанный как бы художниками Турции и Азербайджана. И все его сейчас начали трактовать со страшной силой.

Что сразу обращает на себя внимание – довольно убогое качество компьютерной графики, в Голливуде такое делали в 1990-х и с тех пор в сплайнах, визуализации и прочем многое изменилось. Тем не менее, к мультфильму приковано сейчас всеобщее внимание, поскольку он позволяет узнать взгляд мусульман на Апокалипсис. Кроме того, кто стоит за всем этим мы достоверно не знаем и плохое качество графики может быть намеренным, чтобы можно было записать создание мультфильма на каких-то неизвестных авторов, но на самом деле мировая закулиса все будет проводить как-то так – то есть про сценарию видеоряда I Pet Goat III. В свете такой возможности мультфильм не мешало бы посмотреть и нашим читателям – а вдруг?

Мультфильм начинается с постановочной драки между президентами США и России. Драка происходит на крыше здания в китайском стиле, то есть при участии Китая, но управляет всем пирамида Иллюминатов. И в этот момент приходит корона: