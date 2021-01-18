В сети появился I Pet Goat III. Что он предвещает?

С момента выхода мультфильма «Я, Домашний Козёл II», производства канадской студии «Гелиофант», прошло 8 лет, на протяжении которых конспирологи ломали и продолжают ломать головы в попытках трактовать скрытый смысл анимации. И вот, к великому всеобщему удивлению, в начале 2021-го года в сети появилось продолжение сериала – мультфильм I Pet Goat III, сделанный как бы художниками Турции и Азербайджана. И все его сейчас начали трактовать со страшной силой.
Что сразу обращает на себя внимание – довольно убогое качество компьютерной графики, в Голливуде такое делали в 1990-х и с тех пор в сплайнах, визуализации и прочем многое изменилось. Тем не менее, к мультфильму приковано сейчас всеобщее внимание, поскольку он позволяет узнать взгляд мусульман на Апокалипсис. Кроме того, кто стоит за всем этим мы достоверно не знаем и плохое качество графики может быть намеренным, чтобы можно было записать создание мультфильма на каких-то неизвестных авторов, но на самом деле мировая закулиса все будет проводить как-то так – то есть про сценарию видеоряда I Pet Goat III. В свете такой возможности мультфильм не мешало бы посмотреть и нашим читателям – а вдруг?
Мультфильм начинается с постановочной драки между президентами США и России. Драка происходит на крыше здания в китайском стиле, то есть при участии Китая, но управляет всем пирамида Иллюминатов. И в этот момент приходит корона:
Далее следует сцена пандемии, в которой в одном кадре размещено очень много символизма:
На первом плане лежит мертвый, почерневший уже человек. За спиной мертвеца – кладбище, кладбище исключительно с христианскими надгробиями. Огромный шприц с надписью 666 выкачивает из трупа какую-то жидкость, как предполагают комментаторы ролика – из этой водички будут делать вакцину.
Перед мертвым телом танцует зомби, на заднем плане – Нибиру и облако падающих на Землю метеоритов. В довершение ко всему в Эйфелеву башню попадает ракета, запущенная или НЛО, или с похожего на НЛО бомбардировщика. При этом совершенно однозначное “летающее блюдце” висит над Антарктидой и управляет пирамидой Иллюминатов:
На физическом плане все выглядит, как сидящий на троне антихрист, перед которым выстроились воины, символизирующие подчиненные ему государства:
В этот момент на Землю приходит персонаж, похожий на Махди. Он находит спрятанный в храме Святой Софии Ковчег Завета, открывает его и предъявляет миру оригинальные варианты Торы, Корана и Евангелие от Варнавы:
Дальше Махди убивает выстрелом из лука орла, символизирующего Америку и рубит голову золотому тельцу:
После этого на Земле устанавливается мир во всем мире, управляемый из Третьего Храма, над которым висит очень странный флаг:
Вообщем, мультик получился очень загадочный и, если бы к нему приложили руку «Гелиофант» – конспирологи уже бы рехнулись в трактовках. Сейчас же главная трактовка сводится к вопросу – кто за этим стоит? То есть это частное творчество пионеров Азербайджана или какой-то очень серьезный глобальный проект, замаскированный под пионеров? Тем не менее, ближайшее время все покажет, так что следим за развитием событий.