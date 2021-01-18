ЦРУ рассекретило ВСЕ файлы об НЛО. Ссылка на архив присутствует

В ожидании официального отчета правительства об НЛО, который будет опубликован менее чем через шесть месяцев, благодаря комплексному законопроекту о COVID-19 вы теперь можете загрузить всю общедоступную документацию ЦРУ по НЛО.

Black Vault, информационная служба рассекреченных документов, выпустила загружаемый архив PDF документов, содержащих файлы ЦРУ по неопознанным воздушным явлениям (UAP) – более предпочтительному сегодня термину для НЛО. Некоторые из отчетов относятся к 1980-м годам, и, по словам администратора сайта Джона Гринвальда-младшего, шпионское агентство утверждает, что это все его документы по UAP.

По словам Гринвальда, для получения PDF-файлов требовалось около 10 000 отчетов по Закону о свободе информации (FOIA), и этот процесс был мучительно долгим. Он отсканировал документы вручную.

«Начав около 20 лет назад я в течение многих лет боролся за то, чтобы получить от ЦРУ дополнительные записи об НЛО», – сказал Гринвальд в электронном письме для Motherboard. «Это было похоже на вырывание зубов! Я ходил с ними по кругу, чтобы попытаться сделать это, наконец достигнув этого. Я получил большую коробку с парой тысяч страниц, и мне приходилось сканировать их по одной странице за раз».

Согласно блогу, анонсирующему архив, ЦРУ создало компакт-диск, содержащий ранее выпущенные записи, а также те, которые Black Vault пытался распечатать. Чтобы убедиться, что Black Vault имеет как можно более полный список документов ЦРУ, он приобрел этот компакт-диск в середине 2020 года.

В блоге Black Vault отмечается, что ЦРУ утверждает, что это собрание представляет собой все документы ведомства. Но на данный момент нет способа проверить это, то есть действительно ли это ВСЕ документы, или у ЦРУ есть что-то еще.

«Исследователи и любопытные умы в равной степени предпочитают простоту и доступность, когда смотрят на такие свалки данных», – говорит Гринвальд. «ЦРУ сделало НЕВЕРОЯТНО трудным использование своих архивов разумным образом. Они предлагают очень устаревший формат (многостраничный .tif) и предлагают выходные текстовые файлы, в значительной степени непригодные для использования, которые, я думаю, они намерены использовать в качестве инструмента «поиска». На мой взгляд, из-за этого устаревшего формата людям очень сложно просматривать документы и использовать их для каких-либо исследовательских целей».

По словам Гринвальда, в течение первых 24 часов после релиза были загружены тысячи файлов. Некоторые документы четкие и ясные, а другие почти не поддаются расшифровке.

По словам Гринвальда, один из самых интересных документов в этой статье связан с тем, что помощник заместителя директора по науке и технологиям передал ЦРУ некоторую серьезную информацию об НЛО еще в 1970-х годах. После этого получить информацию от правительства о внеземных явлениях стало исключительно сложно.

«Публика имеет право знать!» – говорит Гринвальд. «Когда я начал исследования почти 25 лет назад, в возрасте 15 лет, я знал, что в этой теме что-то есть. Не из вирусных интернет-розыгрышей, не из секретных встреч с инсайдерами, которых никто никогда не видел. Нет, это все доказательства НЛО прямо из ЦРУ и АНБ. Я чувствую, что почти добился того, что был намерен сделать – дать людям легкий доступ к важным материалам, чтобы люди могли составить собственное мнение о том, что происходит».

ЦРУ не ответило на наш запрос о комментарии.

Комментарий : Ссылка на сайт с документами приведена выше, но на всякий случай её ПОВТОРЯЕМ. Агенты ЦРУ, как настоящие доблестные разведчики, всех снова перехитрили: с одной стороны, они обнародовали если не всё, что у них есть, то очень много, с другой стороны – в этом огромном блоке данных найти что-то будет довольно сложно, людям потребуются годы, чтобы все это перечитать. Тем не менее, событие всё равно интересное и интересное не НЛО, а как бы само по себе. То есть что подвигло ЦРУ всё это слить несколько раньше времени, ведь до обещанного Белым домом и Пентагоном официального раскрытия еще почти полгода?

Возможно, что ЦРУ таким простым образом хочет как-то отвлечь страны и народы от чего-то другого? Хотя, конечно, форма подачи материала свидетельствует против такой версии – копаться в этом будут единицы.

Так же может быть с НЛО что-то готовится – приземление “блюдца” перед Белым домом, какие-то космические бои у нас над головами или что-то в этом роде. Начаться все должно было несколько позже, почему и был выдвинут срок 180 дней от начала года, но ситуация на орбите как-то неожиданного накалилась и теперь страны и народы познакомят с братьями по разуму немного пораньше.

Наконец, здесь может быть какая-то конкуренция ведомств, то есть ЦРУ слило все документы досрочно, чтобы завоевать себе имидж самых честных и открытых парней: пока Пентагон только размышляет, что сливать, а что нет – мы, такие хорошие, готовы поделиться с общественностью прямо сейчас и слить сразу все.

Какая из версия правильная, или может быть есть версия какая-то другая – тут мы не знаем, но раз ЦРУ сделало такой резкий и неожиданный шаг – значит на то есть серьезная причина. Очевидно, что скоро мы про эту причину узнаем, так что следим за развитием событий.

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