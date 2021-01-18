Третья мировая будет “войной вакцин”?

Китайские эксперты в области здравоохранения призвали Норвегию и другие страны приостановить использование вакцин COVID-19 на основе мРНК, производимых такими компаниями, как Pfizer, особенно среди пожилых людей. Причиной этого заявления стала неуверенность экспертов в безопасности вакцин после смерти 23 пожилых норвежцев, получивших инъекцию.

По словам китайского иммунолога, новая мРНК-вакцина была разработана в спешке и никогда не использовалась в больших масштабах для предотвращения инфекционных заболеваний, а ее безопасность не была подтверждена для широкомасштабного использования у людей.

Случаи смерти в Норвегии также доказали, что эффективность вакцины против мРНК COVID-19 оказалась не такой высокой, как ожидалось, считают эксперты.

По состоянию на четверг в Норвегии зарегистрировано 23 случая смерти в связи с вакцинацией. «На данный момент оценено 13 из них. Общие побочные эффекты могли способствовать тяжелому течению болезни у ослабленных пожилых людей», – говорится на сайте Норвежского агентства по лекарственным средствам.

Все случаи смерти произошли среди ослабленных пожилых пациентов в домах престарелых. Как сообщают норвежские СМИ NRK, всем пациентам было более 80 лет, а некоторым – более 90 лет.

В Норвегии используются две вакцины против COVID-19: Comirnaty от BioNTec / Pfizer и Moderna. По данным агентства, вакцины были разработаны на основе технологии мРНК и получили временное одобрение в ЕС.

В конце декабря Норвегия запустила кампанию массовой вакцинации, при этом в первую очередь вакцинация была предложена самым пожилым гражданам и обитателям домов престарелых, в том числе лицам старше 85 лет.

Норвежское агентство по лекарственным средствам признало, что исследования, которые легли в основу временного утверждения вакцины, включали очень мало людей старше 85 лет, и мало что известно о том, как какие-либо побочные эффекты повлияют на эти возрастные группы, но в нем говорится: ” мы предполагаем, что побочные эффекты у пожилых людей будут в основном такими же, как и у людей старше 65 лет».

Китайские эксперты заявили, что инциденты со смертью следует оценивать с осторожностью, чтобы понять, была ли смерть вызвана вакцинами или другими ранее существовавшими условиями этих людей.

Ян Чжаньцю, вирусолог из Уханьского университета, сообщил Global Times в пятницу, что смертельный случай, если будет доказано, что он был вызван вакцинами, показал, что эффект вакцины Pfizer и других мРНК-вакцин не так хорош, как ожидалось, поскольку основное назначение вакцин мРНК – исцеление пациентов.

Вакцины с мРНК учат клетки человека вырабатывать белок, вызывающий иммунный ответ. После этого иммунный ответ может защитить людей от заражения, если настоящий вирус попадет в организм. Между тем токсичные вещества могут вырабатываться в процессе вакцинации мРНК и, таким образом, безопасность вакцин не может быть полностью гарантирована, – говорит сказал Ян.

Однако, все это не относится к вакцинам, произведенным в Китае, где используются более совершенные технологии.

Иммунолог из Пекина, пожелавший остаться неназванным, сказал Global Times в пятницу, что миру следует приостановить использование мРНК вакцины COVID-19, представленной Pfizer, поскольку эта новая технология не доказала свою безопасность при широкомасштабном использовании или предотвращении инфекционных заболеваний. По его словам, пожилым людям, особенно людям старше 80 лет, не следует рекомендовать вакцинацию от COVID-19.

Он сказал, что люди старше 80 лет имеют более слабую иммунную систему и более склонны к побочным эффектам. Таким образом, им следует рекомендовать не вакцину, а принимать лекарства для улучшения их иммунной системы.

Китай начал вакцинацию людей в возрасте от 18 до 59 лет, поскольку статистические данные о людях в возрасте 60 лет и старше и 18 лет и младше во время клинических испытаний вакцин были относительно небольшими. Таким образом, мы не можем полностью определить эффективность и побочные эффекты для этих двух групп, сказал Global Times один из экспертов здравоохранения из Пекина, пожелавший остаться неизвестным.

Комментарий: Несколько дней назад все мы были свидетелями того, как Твиттер заставил удалить плохой пост про вакцину самого великого верховного лидера аятоллу, после чего мы со страхом сделали предположение: неужели следующим будет товарищ Си? Поэтому сейчас всем страшно интересно: отправит Твиттер в бан Global Times или не заметит еретического высказывания? Хотя, конечно, более интересно сейчас другое.

После начала внедрения чудо-вакцины Спутник-V, американцы намекнули российским коллегам, что для въезда в США и, скорее всего, в страны Европы штампик о том, что человек благополучно пережил инъекцию российского препарата не прокатит и нужно будет колоть еще и Pfizer. В ответ светлые адепты РФ стали махать кулачками и обещать, что они тогда Pfizer тоже не признают.

Оно, конечно, испугает кого-то вряд ли, поскольку лома желающих приехать в Россию на пмж не наблюдается, недвижимость на Рублевке американские магнаты не покупают и скорее наблюдается обратная тенденция: на Рублевке тусуются только те, у кого нажитого трудом не хватило на Флориду, так что всем этим славным и господам для проезда к недвижимости придется принять Pfizer. Однако тенденция “войны вакцин” налицо и теперь к ней присоединился еще и Китай. Пока, правда неизвестно – будут ли для ответа на вопрос “чья вакцина лучше?” применять ядерное оружие или все обойдется конвенциональными средствами, но всякое может быть, так что следим за развитием событий.

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