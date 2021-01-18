Из Китая придет новый вирус, ЕС рухнет, а Трамп станет мессией. Прогноз британского ясновидящего

Каждый год, 31 декабря, по давно устоявшейся традиции все нормальные люди идут в баню, в то время как люди ненормальные, то есть Главные Редакторы разных великих СМИ, озабочены другой проблемой: чем развлечь читателей 1 января, когда публика закончит праздновать и вернется в интернет?

Традиционным выходом из ситуации являются разного рода астрологические прогнозы на будущий год, так что по этому проверенному пути пошла и Редакция Express.co.uk. Но, чтобы облегчить себе жизнь и подогреть и растянуть интерес публики Редакция выпустила роман в двух частях.

Пилот пошел 5-го января, а сегодня была выложена вторая и, видимо, заключительная серия сезона за авторством Крейга Хэмилтона-Паркера – любимого ясновидящего жителей Британских островов, который за свои прогнозы берет сумасшедшую плату. Однако, поскольку Express.co.uk – люди тоже не бедные, акционеры издания скинулись на личное интервью с парапсихологом. Введение про пандемию и трудный 2020-й год мы опускаем и сразу переходим к делу. Итак: