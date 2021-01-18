Из Китая придет новый вирус, ЕС рухнет, а Трамп станет мессией. Прогноз британского ясновидящего

Каждый год, 31 декабря, по давно устоявшейся традиции все нормальные люди идут в баню, в то время как люди ненормальные, то есть Главные Редакторы разных великих СМИ, озабочены другой проблемой: чем развлечь читателей 1 января, когда публика закончит праздновать и вернется в интернет?
Традиционным выходом из ситуации являются разного рода астрологические прогнозы на будущий год, так что по этому проверенному пути пошла и Редакция Express.co.uk. Но, чтобы облегчить себе жизнь и подогреть и растянуть интерес публики Редакция выпустила роман в двух частях.
Пилот пошел 5-го января, а сегодня была выложена вторая и, видимо, заключительная серия сезона за авторством Крейга Хэмилтона-Паркера – любимого ясновидящего жителей Британских островов, который за свои прогнозы берет сумасшедшую плату. Однако, поскольку Express.co.uk – люди тоже не бедные, акционеры издания скинулись на личное интервью с парапсихологом. Введение про пандемию и трудный 2020-й год мы опускаем и сразу переходим к делу. Итак:
1. «Жизнь вернется в норму» благодаря вакцинам. Это произойдет приблизительно к концу лета. Для вакцинированных людей жизнь нормализуется, но люди, отказывающиеся от вакцины, столкнутся с ограничениями. Тем не менее, вакцинация никогда не победит Covid-19 полностью. Он мутирует в менее опасные формы, не требующие вакцины. Очаги вируса будут сохранятся в некоторых районах – таких как Амазонка и Сибирь.
2. После хаоса, вызванного пандемией коронавируса, в Китае в этом году возникнет новая угроза. Это будет новый вирус, не связанный с SARS-CoV-2. В конечном итоге вирус будет остановлен, но весь мир будет в ярости.
3. После Brexit экономика Великобритании будет расти семимильными шагами, но американская и европейская экономики будут колебаться, что будет давить на экономики других стран мира. В конечном итоге американская экономика выстоит, а Европу ждет коллапс и распад ЕС, который мы узрим к концу 2021-года.
4. На Ближнем Востоке начнется война между Ираном и Израилем.Это будет один из самых опасных конфликтов в мире. Израиль нанесет удар по ядерным объектам Ирана при вероятной поддержке Саудовской Аравии. После этого иранская оппозиция выйдет на улицы протестовать, а США сильно ослабят санкции, чтобы как-то разрядить сложившуюся ситуацию.
5. 20 января демократ Джо Байден вступит в должность в Белом доме, однако Дональд Трамп не уйдет из политики – скорее наоборот. Будет запущено Trump TV – канал, который моментально станет невероятно популярным, причем не только в США, но во всем мире. В результате Трамп станет в мире чем-то наподобие «мессианской фигуры» и будет иметь бОльшую власть, чем Джо Байден.
Насколько можно верить прогнозу господина Паркера – мы не знаем, но в Великобритании он очень популярен, а люди, прогнозы которых не сбываются популярностью не пользуются. Кроме того, прогноз британского парапсихолога вполне совпадает с тем, что обещал польский ясновидящий, господин Кшиштоф Яцковский – то есть распад ЕС, война на Ближнем Востоке и так далее. Поэтому скорее всего прогноз, во всяком случае в общих чертах как-то сбудется, так что следим за развитием событий.