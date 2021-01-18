Похожее на Солнце НЛО в Северной Дакоте

16 января 2021-го года на сайт MUFON было выложено сенсационное видео, снятое в городе Фарго, Северная Дакота, вечером 9 января. Автор ролика возвращался на автомобиле домой, когда увидел впереди яркий свет, похожий на Солнце. Но Солнца в этой стороне неба не должно было быть, тем более в это время суток. К тому же оно еще и пульсировало. Поэтому парень навел на “солнце” камеру телефона и увидел ЭТО:

Оригинальный ролик MUFON:

MUFON – это главный в мире уфологический сайт, куда люди сообщают о своих наблюдениях НЛО, поэтому фейк маловероятен – их там хорошо фильтруют. А сам объект, похоже, выглядел как-то так:

Насколько мы знаем – ни у авиакомпаний, ни даже у Пентагона нет подобного рода аппаратов. Причем, штука была какая-то очень мощная, поскольку яркость у объекта феноменальная – источники света сливались в один и освещали все пространство вокруг.

Что это было такое мы даже не будем гадать, поэтому сразу перейдет к вопросу: а к чему оно? Возможно, что на этот вопрос отвечает вчерашний материал strangesounds.org, которые про Северную Дакоту пока не знают, но подготовили отличный обзор по так называемым “бумам в небе”, которые грохочут над США с конца декабря 2021-го года:

NORTH CAROLINA LOUD BOOMS: Thousands of people are reporting hearing loud boom sounds (at least 2) between 5-8pm, possibly localized to the Lewisville area. FCSO says 911 is overwhelmed by calls- but no reports of injuries. The cause is unknown. @WFMY pic.twitter.com/anZZFvCUoc— Ben Smart (@BenSmartWFMY) January 3, 2021

Как и всегда в таких случаях – люди слышат грохот, как будто истребитель взял звуковой барьер прямо над головой. Но – никаких самолетов нигде никто не видит. К сожалению, “сфотографировать” грохот удается очень редко, но так получилось, что одна тетенька случайно засняла, как от этого “бума в небе” стала прыгать её дверь на веранду:

Услышав эти звуки люди начинают вызвать кто 911, кто полицию, но никто никогда ничего не находит. Единственное, копы звонят в соседние военные части и уточняют на предмет полетов и случайно оброненных на город боеприпасов. Но военные уверяют, что никаких полетов на Новый Год не было и близко.

В общем, полеты “тарелочек” над США участили просто как-то радикально и лет пятьдесят назад мирные туземцы от такого чуда начали бы массово сходить с ума – хватать обрезы и стрелять по соседям, подозревая, что это уже не соседи, а переодетые в камуфляж космические захватчики. Сегодня люди к такому привыкли, поэтому, возможно, именно этим объясняется такая активность “марсиан” и скоро они нам покажут личико. Возможно это будет даже как-то связано с днем объявленной инаугурации от 20-го января, так что следим за развитием событий.

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