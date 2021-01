Похожее на Солнце НЛО в Северной Дакоте

MUFON – это главный в мире уфологический сайт, куда люди сообщают о своих наблюдениях НЛО, поэтому фейк маловероятен – их там хорошо фильтруют. А сам объект, похоже, выглядел как-то так:

Насколько мы знаем – ни у авиакомпаний, ни даже у Пентагона нет подобного рода аппаратов. Причем, штука была какая-то очень мощная, поскольку яркость у объекта феноменальная – источники света сливались в один и освещали все пространство вокруг.

Что это было такое мы даже не будем гадать, поэтому сразу перейдет к вопросу: а к чему оно? Возможно, что на этот вопрос отвечает вчерашний материал strangesounds.org, которые про Северную Дакоту пока не знают, но подготовили отличный обзор по так называемым “бумам в небе”, которые грохочут над США с конца декабря 2021-го года:

NORTH CAROLINA LOUD BOOMS: Thousands of people are reporting hearing loud boom sounds (at least 2) between 5-8pm, possibly localized to the Lewisville area. FCSO says 911 is overwhelmed by calls- but no reports of injuries. The cause is unknown. @WFMY pic.twitter.com/anZZFvCUoc— Ben Smart (@BenSmartWFMY) January 3, 2021