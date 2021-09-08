Затонувший континент Зеландия оказался старше в два раза, чем считалось

На глубине одного километра в южной части Тихого океана находится участок земли размером в 5,2 миллионов квадратных километров — примерно вдвое меньше Австралии. Однако теперь ученые спорят, является ли затонувшая часть суши, континентом.
Споры тянутся с 2017 года, пишет Business Insider.
Хотя утверждение о том, что это континент, остается спорным, группа ученых под руководством Ника Мортимера, геолога из новозеландской GNS Science, предположила, что континент должен иметь четко определенные границы, занимать площадь более 1 миллиона квадратных километров, подниматься над окружающей океанской корой и иметь более толстую континентальную кору. Зеландия отвечает всем этим требованиям. «Если бы мировой океан испарился, Зеландия выглядела бы как четко очерченное плато над дном океана», — сказал Мортимер.
Проблема, однако, заключалась в том, что до недавнего времени пробы почв, поднятых с Зеландии, оказывались не старше 500 миллионов лет, тогда как все другие континенты содержат кору возрастом 1 миллиард лет или более. Но новое исследование показало, что часть затопленного континента вдвое старше, чем предполагали геологи ранее, что может укрепить версию Мортимера.
Зеландия, термин, придуманный геофизиком Брюсом Луендиком в 1995 году, состоит из Новой Зеландии и совокупности затопленных кусков коры, отколовшихся от древнего суперконтинента под названием Гондвана около 85 миллионов лет назад. Около 94% ее находится под водой — Зеландия затонула примерно через 30-50 миллионов лет после того, как откололась от Гондваны.
Геологи, стоящие за недавним исследованием, изучили 169 кусков гранита Зеландии, которые были найдены близ южной оконечности Новой Зеландии. Результаты показали, что кора когда-то была частью другого суперконтинента, известного как Родиния, который образовался в период между 1,3 и 900 миллионами лет назад. Другими словами, геологическая история Зеландии началась намного раньше, чем 500 миллионов лет назад.