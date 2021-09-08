Затонувший континент Зеландия оказался старше в два раза, чем считалось

На глубине одного километра в южной части Тихого океана находится участок земли размером в 5,2 миллионов квадратных километров — примерно вдвое меньше Австралии. Однако теперь ученые спорят, является ли затонувшая часть суши, континентом.



Споры тянутся с 2017 года, пишет Business Insider.

Хотя утверждение о том, что это континент, остается спорным, группа ученых под руководством Ника Мортимера, геолога из новозеландской GNS Science, предположила, что континент должен иметь четко определенные границы, занимать площадь более 1 миллиона квадратных километров, подниматься над окружающей океанской корой и иметь более толстую континентальную кору. Зеландия отвечает всем этим требованиям. «Если бы мировой океан испарился, Зеландия выглядела бы как четко очерченное плато над дном океана», — сказал Мортимер.

Проблема, однако, заключалась в том, что до недавнего времени пробы почв, поднятых с Зеландии, оказывались не старше 500 миллионов лет, тогда как все другие континенты содержат кору возрастом 1 миллиард лет или более. Но новое исследование показало, что часть затопленного континента вдвое старше, чем предполагали геологи ранее, что может укрепить версию Мортимера.