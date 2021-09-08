В Шотландии нашли таинственные каменные шары

Ученые предположили, что они могли использоваться как оружие, предметы для ритуалов и гаданий или обработки кожи.



В гробнице на Оркнейских островах в Шотландии обнаружили два таинственных отполированных шара. Археологи считают, что им около четырех тысяч лет, пишет Daily mail.

Артефакты обнаружили ученые на острове в заливе Треснесс. В этой местности раскопки проводят с 2017 года, ситуацию осложняет то, что гробница разрушается.

Археологи уверены, что найденные отполированные шары – очень интересная находка.