В Шотландии нашли таинственные каменные шары

Ученые предположили, что они могли использоваться как оружие, предметы для ритуалов и гаданий или обработки кожи.
В гробнице на Оркнейских островах в Шотландии обнаружили два таинственных отполированных шара. Археологи считают, что им около четырех тысяч лет, пишет Daily mail.
Артефакты обнаружили ученые на острове в заливе Треснесс. В этой местности раскопки проводят с 2017 года, ситуацию осложняет то, что гробница разрушается.
Археологи уверены, что найденные отполированные шары – очень интересная находка.
Оба шара имеют диаметр около пяти сантиметров, что примерно равно размерам мячей для игры в крикет. У одного шара идеальная сферическая форма и красивая отделка.
Пока неизвестно, для чего использовались эти шары. Ученые предположили, что они могли использоваться как оружие, предметы для ритуалов и гаданий или обработки кожи.