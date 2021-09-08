Пирамиды находящиеся в Антарктиде и другие земные цивилизации

Антарктида — самый загадочный материк на Земле. Это закрытая территория, доступ на которую затруднен для обычного человека, а исследования, которые там ведутся, порой не подлежат огласке. Тем не менее, в медиа просачиваются некоторые факты о странных находках, которые могут перевернуть с ног на голову всю нашу историю. Речь идет о трех пирамидах, обнаруженных в этой таинственной части земного шара.

Рукотворные пирамиды среди снегов и льда

По официальной версии, вся поверхность этого заснеженного материка покрыта огромным слоем льда, который составляет несколько километров. Получается, если бы там и были горы, то их бы скрыл лед. Однако сервис Google Maps показывает нам совершенно отчетливый рельеф: горные хребты, в некоторых местах совершенно свободные от снега. Существуют и фотографии, снятые в Антарктиде, где хорошо видны горы, причем довольно высокие. Более того, имеются остроконечные скалы, также свободные от льда, наличие их намекает на то, что они образованы сравнительно недавно (а не миллионы лет назад). Иначе бы под влиянием погодных условий они давно превратились бы в пологий склон, покрытый ледяной коркой.