Пирамиды находящиеся в Антарктиде и другие земные цивилизации

Антарктида — самый загадочный материк на Земле. Это закрытая территория, доступ на которую затруднен для обычного человека, а исследования, которые там ведутся, порой не подлежат огласке. Тем не менее, в медиа просачиваются некоторые факты о странных находках, которые могут перевернуть с ног на голову всю нашу историю. Речь идет о трех пирамидах, обнаруженных в этой таинственной части земного шара.
Рукотворные пирамиды среди снегов и льда
По официальной версии, вся поверхность этого заснеженного материка покрыта огромным слоем льда, который составляет несколько километров. Получается, если бы там и были горы, то их бы скрыл лед. Однако сервис Google Maps показывает нам совершенно отчетливый рельеф: горные хребты, в некоторых местах совершенно свободные от снега. Существуют и фотографии, снятые в Антарктиде, где хорошо видны горы, причем довольно высокие. Более того, имеются остроконечные скалы, также свободные от льда, наличие их намекает на то, что они образованы сравнительно недавно (а не миллионы лет назад). Иначе бы под влиянием погодных условий они давно превратились бы в пологий склон, покрытый ледяной коркой.
Мало того, в нескольких местах этого странного материка обнаружены самые настоящие пирамиды, подобные тем, которые стоят в Египте. На фотографиях очень хорошо различается четкая пирамидальная структура сооружений и острые грани. И их никак нельзя принять за обычные горы, сотворенные природой. Имеется множество снимков, показывающих пирамидальные постройки с различных ракурсов. Подножие частично занесено снегом, но все же нет никаких сомнений, что перед нами именно рукотворные строения. Недалеко от одной из гор, также сильно напоминающей строение пирамидального типа, находится бельгийская станция. Не может быть, чтобы ученые не видели пирамиду и не пытались изучить!
Станция «Принцесса Элизабет» на фоне пирамиды.
Антарктический материк — сплошные тайны и загадки
Эти, а также другие странные находки подтверждают версию о том, что когда-то Антарктида была цветущей землей, с богатой флорой и фауной. На этой территории были леса, реки и озера, кипела жизнь, возможно, здесь обитали и люди. На склонах горных хребтов ученые находят множество останков динозавров, а также неизвестных ранее зверей. Есть мнение, что пирамиды по возрасту превосходят даже динозавров. Получается, что человеческая (или внеземная) цивилизация существовала еще до появления этих животных. В общем, сплошные тайны и вопросы, на которые нет ответов.
Классическая пирамида с острыми гранями и правильной формой.
Три найденных пирамиды стоят совсем близко друг к другу. Вероятно, имеется еще масса подобных строений по всей антарктической территории, но из-за снега их еще не удалось обнаружить. Археологические раскопки затрудняются тем, что материк труднодоступен для исследований. Аномальные погодные условия препятствуют тому, чтобы подобраться к строениям и хорошо изучить их. Но работы в этом направлении, как говорят, ведутся в рамках международной исследовательской экспедиции.
Истина где-то рядом
Впрочем, не все верят в то, что пирамиды однозначно созданы не природой. Геологи и геоморфологи уверены, что всему можно найти рациональное объяснение. Так, любую гору могут значительно изменить дожди, ветры и снега, разрушающие породу. Эрозия материалов в итоге может оставить от камня нечто причудливой формы, а человек вполне может найти в этом что-то знакомое или значимое.
Антарктиду еще с начала прошлого века пытались исследовать американцы. С адмиралом Бёрдом связаны совсем мистические случаи — возможно, он встретил представителей инопланетной жизни. В советское время там пытались разместить базу подлодок прямо в айсберге. Google Maps также преподносит один сюрприз за другим: с ее помощью на дне океана нашли громадную стену, опоясывающую земной шар.