Легенда о храмовом комплексе Прамбанан

Юго-Восточная Азия – настоящая находка для любителей величественных храмовых комплексов древности. И сегодня мы бы хотели поговорить именно об одном поистине невероятном сооружении.

Речь пойдёт о храмовом комплексе на острове Ява в Индонезии, под названием Прамбанан. В его состав входят 224 храма! Но основными зданиями считаются 16 крупнейших, объединённых общей площадью, обрамлённой каменной стеной. Высота самого большого достигает 47 метров.

Официальные представители науки указывают на принадлежность каждого храма к какому-либо буддийскому божеству. Но символы и статуи индийских богов были достроены гораздо позже.

Барельеф храмового комплекса Прамбанан. Создан гораздо позже основных построек

Существует легенда о принце Бандунге Бондовосо, искренне полюбившем девушку Джонгранг и предложившем ей руку и сердце. Она отказала, основываясь на своём убеждении в причастности Бандунга к убийству её отца. Тогда принц предложил построить храм за ночь с тысячью статуями и, если он справится, то девушка выйдет за него замуж. Та согласилась.

Всю ночь кипело строительство. С первыми лучами солнца храм был почти доделан. Оставалось совсем немного. Но принц не успел. Девушка отказалась выходить за него. Позже принцу удалось выяснить, что это было не солнце, а множество костров, которые попросила разжечь Джонгранг, чтобы избежать свадьбы. Разозлённый принц проклял девушку, и та превратилась в каменную статую, став недостающей, тысячной. Именно эта статуя красуется на вершине 47-метрового главного здания.

Разозлённый принц проклял девушку, и та превратилась в каменную статую…

Если верить официальной науке, то храм был построен в 9 веке нашей эры. Причина постройки указывается весьма банальная – неразделённая любовь правителя. Однако, можно сделать вывод, что именно этот храмовый комплекс относится к более древнему периоду и построен вовсе не из-за неудачных отношений принца Бандунга Бондовосо. И вот почему.

Исследователь древних построек Индии, Китая, Бангладеша, Мьянмы, Индонезии и соседних государств, Дюбалье, будучи французом, утверждал, что довольно мало храмов Юго-Восточной Азии выполнено в таком стиле в последние два тысячелетия. Более того, все буддийские достройки в комплексе относятся к 13-19 векам. А это означает, что сами здания могут оказаться более древними и соответственно построены были не современными индонезийцами. Эта точка зрения расколола учёных на два лагеря.

Одни считают француза не очень образованным человеком, так как перед этой экспедицией он не смог защитить свою докторскую на тему китайских храмовых комплексов. Но, как удалось выяснить, именно из-за несогласия в датировках с ведущими европейскими учёными, господин Дюбалье не сумел защитить свою работу.

Последователи француза исследовали близлежащие постройки и стену, окаймляющую основные храмы. Выяснилось, что эти строения менее древние и построены в 14-16 веках. А вот со стеной всё сложнее. Она собрана из различных камней и датировать конкретно невозможно. Именно из-за этого точную датировку всего комплекса растягивают чуть ли не на тысячу лет.

Но если основной комплекс значительно старше буддийских новоделов, то кто построил его? Что за цивилизация населяла остров Яву до заселения индонезийцами? На этот вопрос официальная наука не может дать ответа. Их точка зрения указывает на заселение Индонезии потенциальными индонезийцами и индийцами примерно 45 тысяч лет назад. В связи с этой теорией все постройки автоматически, независимо от принадлежности, относятся к буддийской культуре.

Но на барельефах храмов и среди древних статуй не обнаруживаются буддийские божества, так как их изображения и скульптуры смогли появиться только гораздо позже.

К сожалению, правду узнать крайне проблематично, и поэтому остаётся только лицезреть эти прекрасные архитектурные шедевры, доставшиеся нам от неизвестных предков, населявших остров Ява в далёкие времена.

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