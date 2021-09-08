Места на Земле, куда не пустят даже за большие деньги

Нет ничего более желанного, чем запрещенное и сегодня мы покажем вам запретные места нашей планеты, куда даже самым богатым жителям Земли вход закрыт. Бункеры, таинственные зоны, целые острова и подземные лаборатории – все это вызывает немалый интерес и окружено массой различных будоражащих историй.

Змеиный остров

Расположенный в водах Атлантического океана, остров Кеймада-Гранди очень близок к берегам Бразилии. Это единственное место, где обитает одна из наиболее ядовитых змей нашей планеты – островной ботропс. Чтобы сберечь их популяцию, остров закрыли навсегда.

Однако при наложении запрета, власти думали не только о вымирающем виде, но и о людях, ведь посещение этого места может быть чревато серьезными последствиями – на один квадратный метр приходиться как минимум одна змея.

Всемирное хранилище семян

Всемирное хранилище семян.

Огромный бункер, что находится в Норвегии. Его глубина достигает 140 метров, а охранные средства просто впечатляют. И неспроста, ведь внутри хранится около ста тысяч миллионов семян различных культур. Хранилище создано на случай каких-то серьезных катастроф, что будут иметь глобальный характер. У каждой страны есть свой отсек.

Гробница Цинь Ши Хуан-ди

Гробница Цинь Ши Хуан-ди.

Обнаруженная еще в 1974 году, гробница императора Цинь Щи Хуан-ди так и не была распечатана. Нашлось много активистов, что выступили против ее открытия, ссылаясь на то, что вовремя раскопок, бесценные для науки и истории вещи могут быть разрушены или повреждены.

Остров Сюртсей

Сюртсей.

Находится вблизи Исландии и был образован благодаря извержениям сразу нескольких подводных вулканов. Существует с 1963 года и имеет площадь не более 3 квадратных километров. Его возникновение вызвало не малый интерес у ученых со всего мира. Остров Сюртсей это наглядная модель того, как зарождалась жизнь на нашей планете, и чтобы не мешать этому процессу, посторонним людям туда вход закрыт.

Зона 51

Зона 51.

До 2013 года правительство США старательно отрицало любые факты и слухи о некой зоне 51, утверждая, что ничего подобного в их стране нет. Сейчас же, это наиболее закрытая и таинственная военная база на планете. Находится она в 135 км от Лас-Вегаса и является идеальным местом для проведения испытаний, как нового оружия, так и новых военных разработок. По неподтвержденной информации, зона была образована на месте крушения космического корабля инопланетного происхождения и из-за этого, ее так старательно пытались скрыть от всего мира.

Северный Сентинельский остров

Северный Сентинельский остров.

Находится у берегов Индии и является закрытым из-за аборигенов, проживающих на нем. Их до сих пор не коснулась цивилизация, поэтому индийское правительство решило не вмешиваться в жизнь племени. Но даже когда произошло мощное цунами, накрывшее остров и с материка были посланы вертолеты для оказания помощи, аборигены осыпали их градом стрел, что только утвердило позицию впредь не вмешиваться в их жизнь.

Пещера Ласко

Пещера Ласко.

Уникальное природное явление, расположенное на территории Франции. На стенах пещеры находятся необычные и неповторимые рисунки, которым более 17 тысяч лет. Длительное время пещера Ласко была отличным местом для проведения экскурсий, но вскоре изображения начали исчезать. Удалось установить, что причиной этому является углекислый газ выдыхаемый человеком, поэтому пещеру закрыли от посещений.

Остров Морган

Остров Морган

У берегов Южной Каролины есть довольно опасное место и это остров Морган. На нем проживает около 5 тысяч особей обезьян одного вида. Попали сюда они стараниями людей из Пуэрто-Рико, и если изначально некоторые были заражены герпесом, то теперь носителем болезни выступает каждый примат. Появляться на острове людям строго запрещено, ведь это может стать причиной последующих заболеваний.

Секретный архив Ватикана

Ватикан.

Папа Римский обладает неисчислимым количеством литературы, которая входит в его частный архив, расположенный в стенах Ватикана. Одна лишь протяжность стеллажей составляет – 90 километров. По информации, которую, к сожалению, нет возможности подтвердить, около половины книг и материалов – это собрания оккультной литературы со всего мира.

Остров Ниихау

Остров Ниихау.

Еще с 1864 года остров перешел во владения семьи Робинсонов, которая никого не пускает к себе в сожители. Здесь нет ни интернета, ни мобильной связи, ни дорог, ни машин, ни магазинов. Электричество вырабатывают за счет солнечных батарей. Родственники покинувшие остров могут вернуться на него только по приглашению.

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