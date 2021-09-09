Лучший способ определить, насколько человек умен

Мы буквально одержимы уровнем интеллекта.

Сегодня все хотят чувствовать себя гениями. Все стремятся быть самыми умными среди присутствующих. Замечали эту тенденцию?

Мне казалось, что наша главная проблема заключается в привычке поощрять глупость. Но, возможно, истинная проблема кроется в усердных попытках выглядеть умниками перед окружающими. Люди вовсю используют неизвестные им слова. Они говорят вещи, в которые даже не верят. Они называют себя экспертами, хотя в действительности просто выискивают информацию в сети.

Существуют сотни программ и еще больше биодобавок, создатели и производители которых гарантируют улучшение продуктивности работы человеческого мозга. Люди выбрасывают большие деньги на аудиокниги, обещающие аналогичный результат. Это не работает и не имеет никакого научного обоснования. И компании, которые продают нам весь этот мусор, прекрасно об этом знают.

Но их это не интересует.

Мы сделали из интеллекта товар. И среди всех товаров он является самым важным. Мы отождествляем разум с властью и деньгами. Брэнсон, Безос, Маск — все они богатые.

Не смотрите на ученых, создавших мРНК вакцины, уже сегодня спасающие жизни миллионам. Не вспоминайте о Альберте Брюсе Сабине, который нашел лекарство от полиомиелита и отказался от патента, чтобы вакциной могли воспользоваться все. Не стоит упоминать и о Розалинд Франклин, открывшей двух-спиральную форму ДНК и чье открытие было более чем на полвека вычеркнуто из истории.

В современном мире зачастую богатство является предпосылкой к высокому уровню интеллекта.

Когда мы видим богатого человека, мы автоматически наделяем его умом. Мы предполагаем, что добиться богатства ему помог его выдающийся разум. Мы готовы хвалить только умных людей, заработавших миллиарды. Но мы напрочь забыли, что большинство гениев умерли в нищете. Серьезно. Список этих людей очень длинный.

Довольно просто считать себя умным и делать умный вид. В этом и заключается трудность определения чужого уровня интеллекта. Любой из известных показателей будет предвзятым и поверхностным.

Нам нравится читать статьи, который рассказывают об интеллекте простыми словами или предлагают нам пройти небольшой тест на его уровень. Но еще больше нам нравятся статьи, в которых описываются черты умных людей. Находя их в себе, нам становится хорошо. А нравятся они нам по той простой причине, что заставляют почувствовать себя умными.

Мы читаем все эти статьи, примеряя на себя те или иные качества. А что если мы провалили свой тест на IQ?

Я считаю, что некоторые из этих статей полезные. Так или иначе, но они предлагают нам новый взгляд на этот вопрос. Но можно ли им доверять? Доказано ли то, что в них написано?

Скорее всего, нет…

Любой из нас может казаться умным. Все, что для этого нужно, это наблюдать за популярными в современном мире линиями поведения с последующей их имитацией. Умными сегодня считаются молчаливые люди. Все просто – молчите и слушайте других. И тогда они будут считать вас гением.

Дело в том, что использовать свой разум трудно и порой даже скучно. Расширять свой запас знаний или менять мировоззрение не всегда весело и комфортно.

Мы привязали уровень интеллекта к гендерному признаку.

Позвольте задать вам очень простой вопрос: сколько раз вам приходилось видеть слово гений рядом с женским именем?

А все из-за гендерного неравенства. Само слово «гений» сразу пробуждает в воображении фигуру растрепанного мужчины. Все знают, как выглядел Альберт Эйнштейн. Но знаете ли вы, как выглядит Лиза Мейтнер? А знаете ли вы, кто это? Она открыла явления ядерного деления, однако Нобелевскую премию за ее труды получил коллега Мейтнер Отто Ган.

Слово «гений» — это элемент сексистского наследия. Сам Кант (как, впрочем, и Аристотель) считал, что женщины совершенно неспособны на рациональное мышление.

Откройте книгу по истории или философии любого автора бестселлеров. Вы едва ли найдете хотя бы одно упоминание о видных женщинах прошлого.

Я не пытаюсь что-то кому-то доказать, но у меня довольно четкая позиция — признаки, по которым мы определяем чужой уровень интеллекта, пронизаны субъективными суждениями и предвзятостью. Тесты на уровень интеллекта. Приемные комиссии в университетах… Все это чушь.

Существует множество способов искусственно сдвинуть чашу весов.

Но к чему все эти хлопоты? Нельзя определить, насколько человек умный, потратив на это 5 или 20 минут. Это требует больше времени.

Попробуйте мой простой и безотказный способ. Готовы?

Перестаньте осуждать человека. Точка. Больше ничего не нужно делать. Я использую этот метод уже больше 10 лет. И он работает. Просто дайте людям шанс.

Пришло время отказаться от трюков. Нет никакого быстрого способа измерения чужого IQ. Все простые инструменты уже давно были отвергнуты учеными. У интеллекта слишком много разных форм. Он слишком сильно завязан на культуре и может оцениваться необъективно.

Есть ли альтернатива? Да, мы можем перестать так усердно пытаться выглядеть умными. Перестать так усердно пытаться понять, насколько умный человек, стоящий перед нами. Если вы начальник, который ищет нового сотрудника, перестаньте быть такими умными на собеседовании. Не заставляйте соискателей решать мелкие задачки. Не задавайте им вопросы с подвохом.

Присмотритесь к их личностным качествам.

Задавайте им нормальные вопросы. Узнайте их получше. Возьмите их на испытательный срок. Слушайте, когда они говорят. Позвольте показать вам, насколько они умные на их условиях.

Повторюсь, на их условиях, а не на ваших. Они могут вас удивить.

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