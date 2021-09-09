Как нужно вести себя, если вас пытаются обидеть: мудрые цитаты Зигмунда Фрейда

Зигмунд Фрейд говорил, что если человеку не хамят, у него нет проблем и все его любят, скорее всего, он умер. То есть от негатива других людей не застрахуешься, но при этом всегда можно выбрать, как на него реагировать.
Сила эмоционального интеллекта человека определяется величиной проблемы, способной вывести его из себя. Да, люди — эмоциональные существа, но мы можем контролировать свои чувства. Способность управлять своими эмоциями, собственно, и называется эмоциональным интеллектом.
А еще эмоциональный интеллект — это возможность активно проявлять положительные эмоции и качества, при этом управляя негативными и не пропуская их через себя. То есть эмоциональный интеллект работает по принципу фильтра: пропускает внутрь хорошее и не дает пройти плохому.
Сильная личность никогда не берет на себя груз чужих высказываний.
Сила обесценивания
Одна из культовых фраз Зигмунда Фрейда, которой он метко ответил на вопрос журналиста, считает ли он себя аморальным: «Да» и продолжил: «Насчет любого каверзного вопроса, который у вас есть по поводу моей личности — отвечайте утвердительно». Суть такого приема заключается в обесценивании выпада противника.
В чем суть любого негативного высказывания? Чтобы донести правду? Определенно нет. Чтобы ранить! В таких психологических войнах люди достают самое гадкое, что есть в их закромах и направляют на оппонента.
Как противостоять гадости, чтобы самому не заляпаться? Не спорить. Говорить «Да» на любой негативный домысел с невозмутимым лицом. Сила невозмутимого «Да» способна растворить любое психологическое давление, потому что вы просто лишаете человека возможности чем-то задеть вас и не защищаетесь, доказывая обратное, а просто все обесцениваете любой выпад, лишая противника цели.
«Психологическую силу обретает тот, кто не оправдывается ни перед кем».
Важность самооценки и прекращения оценки других
Самооценка бывает здоровая, идущая изнутри человека, и искаженная, когда человек зависит от оценки внешней. Проблема второго типа оценки в том, что пока человека окружающие — все здорово, проблемы будто нет. Но стоит услышать в свой адрес что-то негативное, как он тут же теряет самообладание.
Фрейд говорил так: «Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку, убедитесь, что вы не окружены идиотами».
Здоровая самооценка — это оценка самого себя, а мнение вокруг — это оценочное суждение, часто поверхностное и преследующее не самые благие цели: принизить результат чей-то результат, выставить себя в более выгодном свете, оскорбить.
Фрейд говорил: «Если бы все люди оценивали только себя, а не занимались оценкой других, хамство вымерло бы как явление».
Помните это, когда кто-то пытается оскорбить вас.