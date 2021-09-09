Как нужно вести себя, если вас пытаются обидеть: мудрые цитаты Зигмунда Фрейда

Зигмунд Фрейд говорил, что если человеку не хамят, у него нет проблем и все его любят, скорее всего, он умер. То есть от негатива других людей не застрахуешься, но при этом всегда можно выбрать, как на него реагировать.

Сила эмоционального интеллекта человека определяется величиной проблемы, способной вывести его из себя. Да, люди — эмоциональные существа, но мы можем контролировать свои чувства. Способность управлять своими эмоциями, собственно, и называется эмоциональным интеллектом.

А еще эмоциональный интеллект — это возможность активно проявлять положительные эмоции и качества, при этом управляя негативными и не пропуская их через себя. То есть эмоциональный интеллект работает по принципу фильтра: пропускает внутрь хорошее и не дает пройти плохому.